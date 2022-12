WLAN-Optimierung und -Planung mit Wireless Site Surveys

Netzwerke zu gestalten und zu warten, war schon immer kompliziert. Aber WLANs sind noch komplizierter als kabelgebundene Netzwerke. Bei einem kabelgebundenen Netzwerk ändert sich der Durchsatz nicht, wenn Sie einen Schreibtisch oder einen Aktenschrank aus Stahl ein paar Meter verschieben. Doch jede dieser Änderungen kann sich bei Funk auf einen Signalweg auswirken und die Wireless Performance beeinflussen.

WLAN-Fachleute müssen bei der Planung von drahtlosen Netzwerken für neue Büros, Fabriken oder Lagerhäuser sorgfältig vorgehen. Das Netzwerk sollte eine gute Funkabdeckung und Signalstärke bieten, unabhängig davon, ob es Computer und Drucker, automatisierte Fabrikmaschinen oder Lagerbestandssysteme verbindet.

Um vom ersten Tag an eine hervorragende Netzwerk-Performance zu gewährleisten, sind Wireless Site Surveys (WLAN-Analysen, WLAN-Messungen) unerlässlich. Site Surveys sind ebenfalls notwendig, um das Netzwerk zu warten, damit es auch in Zukunft den gleichen Leistungsumfang bietet.

Die IT-Teams sollten auch während des laufenden Netzwerkbetriebs regelmäßige Site Surveys durchführen. Änderungen der Bürogrundrisse und -aufteilung, etwa wenn Schreibtische oder Aktenschränke anders platziert oder hinzugefügt werden, können Änderungen an den AP-Standorten erforderlich machen. Neue Geräte benötigen möglicherweise eine hohe Signalstärke an einem Standort, der nicht die erforderlichen Signalpegel bietet. Neue Anwendungen oder die verstärkte Nutzung einer bestehenden Anwendung können ebenfalls eine bessere Performance erfordern. Mit einer Site Survey lassen sich alle notwendigen Änderungen am Netzwerk ermitteln.

Bei einer WLAN-Analyse wird die Funkfrequenzumgebung eines Bereichs analysiert, in dem man ein Wi-Fi-Netzwerk bereitstellen will . Netzwerkteams verwenden Site Surveys bei der Planung eines neuen Netzwerks, um festzulegen, wo Access Points (AP) installiert werden sollen.

Was ist eine Wireless Site Survey?

Passive Surveys erfassen Informationen über alle Signale in der Umgebung, nachdem der Standort eingerichtet wurde.

Predictive Surveys werden vor dem Umzug an einen neuen Standort durchgeführt.

Predictive Site Surveys

Das Ziel einer Predictive Site Survey besteht darin, festzulegen, wo APs positioniert werden sollen, um die beste Performance im gesamten Gebiet zu erzielen.

Netzwerkteams sollten eine Predictive Survey durchführen, bevor Geräte oder Möbel an einen neuen Ort gebracht werden. Eine Predictive Survey stützt sich auf Netzwerk-Tools, die vorhersagen können, wie sich Funksignale an einer bestimmten Stelle ausbreiten. Die Eingabe besteht aus detaillierten Plänen und Informationen über die Art der beabsichtigten WLAN-Geräte, zum Beispiel welcher Wi-Fi-Standard in dem Bereich verwendet werden wird.

Abbildung 1: Ein Vergleich der drei Arten von Wireless Site Surveys.

Die jüngsten Aktualisierungen der IEEE-Standards haben Verbesserungen gebracht, die sich darauf auswirken können, wo man APs platzieren sollte und wie viele man benötigt. Mit Wi-Fi 4, das auf IEEE 802.11n basiert, wurde MIMO (Multiple Input, Multiple Output) eingeführt, bei dem die Daten über mehrere Pfade gesendet werden, um die Datenraten und die Übertragungsreichweite zu erhöhen. Mit Wi-Fi 5, das auf IEEE 802.11ac basiert, wurde Beamforming implementiert. Beim Beamforming überwacht ein AP die Richtung, aus der der Rück-Traffic von einem Wi-Fi-Gerät kommt. Dann sendet er die Daten direkt an das Gerät, anstatt sie in alle Richtungen zu übertragen.

Das Release von Wi-Fi 6 und 6E brachte Verbesserungen der MIMO- und Beamforming-Funktionen. Die neueren Standards liefern höhere Datenraten und ermöglichen eine größere Entfernung zwischen AP und Gerät.

Bei einer Predictive Site Survey enthält der Plan virtuelle APs, und die Survey-Software bestimmt die Signalstärke. Dazu nutzt sie Informationen darüber, wie sich Signale durch Wände und um Schränke und Tische herum ausbreiten. Die Software berücksichtigt zudem die Arten der Anwendungen, die in dem Bereich verwendet werden. Zum Beispiel erfordert eine intensive Videonutzung einen hohen Durchsatz, während VoIP-Anrufe stattdessen eine möglichst geringe Latenz und Verzögerung voraussetzen.

Virtuelle APs können in einer Survey automatisch oder manuell platziert werden. Bei der automatischen Standortbestimmung entscheidet die Software, wo sie die APs platziert, wobei überall das gleiche AP-Modell verwendet wird. Bei der manuellen Positionierung können Netzwerkmanager Standorte auswählen und das beabsichtigte AP-Modell für die einzelnen Standorte angeben – zum Beispiel ein leistungsstärkeres Modell an bestimmten Standorten und ein weniger leistungsfähiges Modell an anderen.