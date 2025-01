FCAPS: Die fünf Hauptelemente des Netzwerkmanagements

Netzwerkmanagement beginnt mit dem Verständnis aller Komponenten, die eine umfassende IT-Managementstrategie ausmachen. Jede Teildisziplin des Netzwerkmanagements umfasst mehrere operative Elemente.

Netzwerkmanagement ist der Prozess der Verwaltung der drahtgebundenen und drahtlosen Infrastruktur einer Organisation. Es ist jedoch mehr als nur die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Netzwerkkomponenten. Es handelt sich um eine vielschichtige Disziplin, die gemeinsame Anstrengungen zur Bereitstellung, Konfiguration, Sicherung, Optimierung und Aufrechterhaltung effektiver Geschäftsprozesse erfordert.

Die ISO beschreibt fünf Hauptelemente, die IT-Organisationen in ihren Netzwerkmanagementprogrammen berücksichtigen müssen. Diese Betriebsbereiche werden als FCAPS bezeichnet und umfassen Folgendes

Fortschritte in KI und Analytik versprechen eine bessere und schnellere Ursachenanalyse. Anbieter integrieren nun beides und werben mit den Möglichkeiten der vorausschauenden Wartung, um kostspielige Ausfälle zu vermeiden.

Das Fehlermanagement ist in vielerlei Hinsicht der grundlegendste Bereich des ISO-Modells für das Netzwerkmanagement, da es hier darum geht, den Betrieb der gesamten Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Das Fehlermanagement nutzt eine Kombination von Technologie und Prozessen, um Fehler zu erkennen, zu beheben und zu dokumentieren, die den Netzbetrieb stören könnten.

3. Abrechnungsmanagement

Das Abrechnungsmanagement oder Accounting Management dokumentiert alle Informationen zur Netzwerkauslastung. Zu Buchhaltungszwecken stellt die das Abrechnungsmanagement den Abteilungen oder Geschäftsbereichen die Nutzung in Rechnung oder verfolgt diese nach. Für kleinere Organisationen, die nicht über mehrere Abteilungen verfügen, ist die Rückverrechnung irrelevant. Alle Unternehmen und staatlichen Stellen müssen jedoch die Nutzung des Netzwerks nachverfolgen.

All diese Informationen sind für das Abrechnungsmanagement unerlässlich. Es kann auch wichtig sein, Trends zu erkennen, die auf Ineffizienzen hinweisen, die durch ein Konfigurationsproblem oder einen anderen Fehler verursacht werden könnten. Für größere Unternehmen ist die Dokumentation, welche Einheiten und Benutzer Bandbreite verbrauchen, von entscheidender Bedeutung, um die Relevanz des Netzwerks für den Geschäftsbetrieb zu rechtfertigen. Da die IT in der Regel als Kostenstelle betrachtet wird, ist diese Art des Netzwerkmanagements sehr wichtig, zumal die IT-Abteilung oft unter der Ägide des CFO steht.

Organisationen sehen sich mit immer knapper werdenden Budgets konfrontiert und suchen nach Möglichkeiten, ihre Ausgaben zu senken. Viele verlassen sich auf Analyse-Tools, um herauszufinden, wo sie übermäßige Ausgaben reduzieren können, zum Beispiel für die Bereitstellung ungerechtfertigter Bandbreite für Netzwerkdienste.