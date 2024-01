Tipps für sichere Workflows bei der Netzwerkautomatisierung

Die Automatisierung spielt in modernen Netzwerken eine entscheidende Rolle. Sie hilft Netzwerkingenieuren bei der Verwaltung von Netzwerken durch weniger sich wiederholende manuelle Aufgaben und sorgt so für mehr Flexibilität. Netzwerkingenieure können jedoch nicht automatisieren oder sichern, was sie nicht verstehen. Ein Verständnis der Arbeitsabläufe bei der Netzwerkautomatisierung ist für ein effizientes Netzwerkmanagement und die Sicherheit von entscheidender Bedeutung.

Netzwerke sind ein wichtiger Faktor, wenn Unternehmen ihre digitalen Initiativen ausbauen, und Automatisierung kann Digitalisierung und Innovation ermöglichen. Um Netzwerke und Automatisierung effizient zu verwalten, sollten Netzwerkingenieure und -administratoren einige Best Practices befolgen, um Workflows der Netzwerkautomatisierung abzusichern.

1. Zugangskontrolle und Authentifizierung Dieser Schritt stellt sicher, dass nur autorisierte Geräte und Benutzer auf Automatisierungsskripte sowie -werkzeuge zugreifen und diese ausführen können. Die besten Möglichkeiten, die Sicherheit zu erhöhen, sind das Festlegen eines Passworts und die Verwendung von digitalen Zertifikaten, Token und Multifaktor-Authentifizierung. Diese Methoden fügen mehrere Sicherheitsebenen hinzu.

2. Verschlüsselung und Datenschutz Die Verschlüsselung ist für die Vertraulichkeit und Integrität von Daten unerlässlich. Netzwerke, die nicht gut abgesichert sind, können jederzeit kompromittiert werden. Die Herausforderung für Netzwerkingenieure und -administratoren besteht darin, sichere Arbeitsabläufe für sicherere Netzwerke zu entwickeln. Im Folgenden finden Sie einige Strategien, die Sie beachten sollten. Verwenden Sie ein VPN Angreifer können in öffentlichen Netzwerken jederzeit Daten abhören. Ein VPN verschlüsselt den Datenverkehr und hilft Netzwerkprofis, jederzeit aus der Ferne auf Workflows zur Netzwerkautomatisierung zuzugreifen. Verschlüsseln Sie sensible Daten Daten können verschlüsselt werden, wenn sie in Ruhe oder in Bewegung sind. Dazu gehören Passwörter, API-Schlüssel, Anmeldeinformationen und andere sensible Daten im automatisierten Netzwerk. Verwenden Sie sichere Protokolle Netzwerkingenieure und Administratoren interagieren ständig mit Geräten, die Netzwerkprotokolle verwenden. Unsichere Daten können abgefangen oder abgehört werden, daher empfiehlt es sich, Secure Shell und HTTPS anstelle von HTTP zu wählen. Komplexe Verschlüsselungsalgorithmen verwenden Die Industrie ist voll von Standards, aber einige der besten Algorithmen für sichere Automatisierungsabläufe sind die folgenden: NIST P-256 Elliptic Curve Cryptography: Diese als extrem sicher geltende Methode verwendet die Kryptografie mit öffentlichem Schlüssel, um die digitale Kommunikation zu sichern.

Diese als extrem sicher geltende Methode verwendet die Kryptografie mit öffentlichem Schlüssel, um die digitale Kommunikation zu sichern. Advanced Encryption System (AES): AES ist eine bekannte symmetrische Verschlüsselung in der Industrie und wird von verschiedenen Unternehmen zum Schutz sensibler Daten eingesetzt.

AES ist eine bekannte symmetrische Verschlüsselung in der Industrie und wird von verschiedenen Unternehmen zum Schutz sensibler Daten eingesetzt. ChaCha20-Poly1305: Diese Verschlüsselung ist eine Stromchiffre, die für ihre umfassende Sicherheit bekannt ist. Sie wird von verschiedenen Anwendungen genutzt, darunter Wireguard, TLS 1.3 und QUIC.

3. Management von Schwachstellen Unabhängig von der Komplexität der Algorithmen und Systeme sind Angreifer immer noch in der Lage, Schwachstellen auszunutzen, um Daten zu kompromittieren. Netzwerkingenieure und Administratoren sollten ihre Arbeitsabläufe verbessern, um ein effizientes Schwachstellenmanagement zu gewährleisten. Die folgenden Bereiche profitieren von der Automatisierung: Scannen von Schwachstellen.

Bewerten von Schwachstellen.

Beheben von Schwachstellen. DevOps kann auch bei diesem Schritt helfen. Durch die Verwendung einer CI/CD-Pipeline zum automatisierten Erstellen, Testen und Bereitstellen von Automatisierungsskripten können Ingenieure und Administratoren sicherstellen, dass Skripte und alle Änderungen daran sicher sind. Eine weitere Strategie besteht darin, eine Sandbox für Tests und Entwicklung zu verwenden, bevor Skripte in der Produktionsumgebung eingesetzt werden. Dies ist eine gute Möglichkeit, um Schwachstellen zu testen und zu entdecken, bevor Angreifer oder Hacker sie finden.

4. Monitoring und Auditing Netzwerke erzeugen große Mengen an Daten. Diese Informationn sind für Netzwerkingenieure und Administratoren hilfreich, um die Automatisierungsabläufe zu verbessern, indem sie das Verhalten in den von ihnen gesammelten und analysierten Protokollen beobachten. Nachfolgend finden Sie einige gute Strategien für die Überwachung und Überprüfung: Automatisieren Sie die Datenerfassung.

Automatisieren Sie das Erkennen von Anomalien.

Automatisieren Sie das Reporting.

Verwenden Sie ein Tool, das den Geschäftsanforderungen entspricht und mit der vorhandenen Infrastruktur kompatibel ist.

Testen Sie Workflows gründlich.