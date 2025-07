Eignet sich eine Multi-Cloud-Strategie für Ihr Unternehmen?

Multi-Cloud-Nutzung ist heute eine gängige Backup-Strategie, die Anwendern die erforderliche Redundanz und Flexibilität für die Sicherheit ihrer Daten bietet. Die Komplexität der Nutzung mehrerer Clouds kann jedoch zu einigen zentralen Herausforderungen führen.

Zwar bieten alle großen Cloud-Anbieter – Amazon Web Services, Google Cloud und Microsoft Azure – riesige Daten- und Backup-Ressourcen, doch entscheiden sich viele Unternehmen dafür, ihre Speicheranforderungen auf verschiedene Clouds unterschiedlicher Anbieter zu verteilen.

Bei geschäftskritischen oder sensiblen Daten, wie Dateien und Datenbanken mit persönlichen Kundendaten, ist es sinnvoll, die Daten bei zwei verschiedenen Cloud-Anbietern statt bei einem einzigen Anbieter zu sichern. Wenn bei einem Cloud-Anbieter eine Störung auftritt, sind die Kopien derselben Daten beim anderen Anbieter sicher. Eine starke Backup-Strategie erfordert, dass Unternehmen mehrere Kopien ihrer Daten an mehreren Standorten und in mehreren Medienformaten speichern. Multi-Cloud-Backups erfüllen zwei dieser Anforderungen.

Trotz aller Vorteile von Multi-Cloud können Backup-Administratoren jedoch auch mit mehreren Herausforderungen konfrontiert sein. Kompatibilitätsprobleme, Datenportabilität und Service Level Agreements (SLAs) sind nur einige der potenziellen Komplikationen einer Multi-Cloud-Backup-Strategie.

Kriterien für ein Multi-Cloud-Backup

Bei der Implementierung einer Multi-Cloud-Strategie müssen mehrere wichtige Überlegungen berücksichtigt werden. Die folgende Liste enthält Hinweise zu den wichtigsten Aspekten im Zusammenhang mit Multi-Cloud-Backups.

1. Kompatibilität zwischen Anbietern

Damit Clouds kompatibel sind, müssen die verschiedenen verwendeten Cloud-Services alle beteiligten Systeme und Daten unterstützen. Wenn beispielsweise ein Disaster-Recovery-Plan die nahtlose Ausfallsicherung eines geschäftskritischen Systems von einer Cloud-Plattform auf die Plattform eines anderen Anbieters erfordert, muss die Kompatibilität der Cloud-Anbieter im Voraus überprüft werden, um sicherzustellen, dass alle Daten plattformübergreifend ausfallsicher sind.

2. Unterschiede bei den Sicherheitsvorkehrungen

Die Sicherheitsangebote der einzelnen Cloud-Dienste unterscheiden sich, daher müssen Backup-Administratoren sicherstellen, dass die von ihnen ausgewählten Anbieter die Sicherheitsanforderungen des Unternehmens erfüllen. Konsistente und überprüfbare Sicherheitsvorkehrungen in allen Backup-Clouds gewährleisten eine einheitliche Compliance innerhalb des Unternehmens und erleichtern die Verwaltung für Administratoren.

3. Unterstützung für Legacy-Systeme

Unternehmen, die weiterhin Legacy-Systeme verwenden, benötigen die Gewissheit, dass ihre einzigartigen Systeme von allen potenziellen Cloud-Anbietern unterstützt werden. Aufgrund der Sensibilität eines Legacy-Systems und der Abhängigkeit, die das Unternehmen möglicherweise davon hat, kann es sinnvoll sein, das System zusätzlich zu mehreren Clouds lokal bereitzustellen.

4. Kontrolle über Daten und Prozesse

Benutzer wissen in der Regel, dass die Verlagerung ihrer Aktivitäten zu einem Cloud-Anbieter zu einem Kontrollverlust über ihre Ressourcen führt. Daten- und Systemadministratoren müssen den Umfang der Zugriffs- und Überwachungsrechte festlegen, die für den normalen Betrieb erforderlich sind. Die Verwendung mehrerer Clouds verkompliziert dies zusätzlich, sodass Benutzer bei der Umstellung auf mehrere Clouds die Regeln jedes Anbieters kennen müssen.

5. Cloud-Kosten

Die drei größten Cloud-Anbieter – und viele andere Managed Service Provider – bieten Dutzende verschiedener Servicevereinbarungen an. Unabhängig von den Kosten verdoppeln sich diese Ausgaben durch die Nutzung mehrerer Clouds. Unternehmen müssen dies in ihrem Backup-Budget berücksichtigen. Bei der Auswahl der Anbieter kann es hilfreich sein, zu entscheiden, welche Ressourcen mindestens benötigt werden und welche zusätzlichen Ressourcen wünschenswert sind.

6. Details in Service-Level-Vereinbarungen beachten

SLAs sind ein wichtiges Instrument, um sicherzustellen, dass Cloud-Anbieter – und übrigens auch alle anderen Anbieter – die vertraglich vereinbarten Leistungen erbringen. So ist beispielsweise etwas so Grundlegendes wie die Zeit, die der Cloud-Anbieter benötigt, um auf eine Kundendienstanfrage zu reagieren, eine wichtige SLA-Kennzahl. Strafen für die Nichteinhaltung von Leistungen durch Anbieter sollten in SLAs enthalten sein. Verschiedene Cloud-Anbieter haben unterschiedliche Kennzahlen. Stellen Sie daher sicher, dass alle SLA-Anforderungen enthalten sind und von allen Cloud-Anbietern akzeptiert werden.

7. Portabilität von Systemen und Daten

Es kann durchaus erforderlich sein, Systeme und Daten von einem Cloud-Anbieter zu einem anderen zu migrieren. Benutzer müssen prüfen, ob die von ihnen verwendeten Cloud-Anbieter die Portabilität ihrer Ressourcen von einem Anbieter zum anderen ermöglichen. Außerdem müssen sie klären, ob für solche Aktivitäten Strafen und Gebühren anfallen. Dies kann ein wichtiger Messwert für ein SLA sein.

8. Zugriff auf erweiterte Dienste wie künstliche Intelligenz

Jeder der großen Cloud-Anbieter verfügt über umfangreiche Erfahrung mit künstlicher Intelligenz (KI), und die von ihnen angebotenen Dienste werden häufig durch KI-Elemente unterstützt. In einer Multi-Cloud-Umgebung müssen Benutzer die KI-Ressourcen und die damit verbundenen Kosten jedes Anbieters sowie die Möglichkeiten zur Nutzung dieser Dienste sorgfältig prüfen.

9. Schulungen zu Cloud-Diensten

Wenn ein Unternehmen einen neuen Cloud-Dienst implementiert, sollte ein gewisses Maß an Schulungen angeboten werden. Benutzer, die mit mehreren Cloud-Anbietern zusammenarbeiten, müssen sicherstellen, dass unabhängig von den verwendeten Dienstleistungsvereinbarungen Schulungen angeboten werden, um die Installation und den laufenden Betrieb zu erleichtern.

10. Referenzen anderer Multi-Cloud-Kunden

Die Erfahrungen und Empfehlungen anderer Multi-Cloud-Backup- und Speicherkunden können oft zu den wichtigsten Entscheidungsfaktoren gehören. Dies gilt insbesondere angesichts der Vielzahl der verfügbaren Cloud-Anbieter und -Dienste. Jedes Unternehmen hat unterschiedliche Anforderungen, aber informieren Sie sich über die Erfahrungen von Unternehmen, die mehrere Clouds von Anbietern genutzt haben, die für Sie in Frage kommen.