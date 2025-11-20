So bereiten Sie Daten für Retrieval-Augmented Generation vor

Retrieval-Augmented Generation (RAG) verbindet generative KI mit Unternehmensdaten. Ohne eine geeignete RAG-Datenpipeline findet das RAG-System jedoch möglicherweise nicht die genauesten Daten, um Benutzeranfragen zu beantworten.

Die Datenqualität ist in RAG-Systemen von größter Bedeutung. Daher umfasst die Erstellung einer erfolgreichen RAG-Anwendung Datenvorverarbeitungsaufgaben wie Inhaltsfilterung, Textnormalisierung, Chunking, Metadaten-Tagging und Einbettungsgenerierung.

Um eine ordnungsgemäße Datenaufbereitung sicherzustellen, müssen RAG-Entwicklungsteams verstehen, wie RAG Daten durchsuchbar macht, Strategien zur Datenvorverarbeitung wie Chunking-Methoden untersuchen und lernen, wie man eine RAG-Datenpipeline aufbaut – von der Auswahl und Bereinigung der Daten bis hin zur Einbettung und Speicherung in einer Vektordatenbank.

Wie RAG Daten durchsuchbar macht RAG hilft generativen KI-Diensten beim Zugriff auf externe Daten, indem es einen Vektorspeicher oder eine Datenbank mit bestimmten Suchmechanismen verwendet. Um unstrukturierte Daten – wie beispielsweise ein Dokument – in einen Vektorspeicher aufzunehmen, müssen Teams die Daten zunächst über ein Einbettungsmodell einbetten. Eine Einbettung wandelt Text in numerische Vektoren um – eine Liste von Dezimalzahlen, die Text, wie Wörter oder Sätze, in einer für Computer verständlichen Weise darstellen. Betrachten Sie beispielsweise den folgenden Absatz aus einem Dokument: Wir haben Copilot letzte Woche eingeführt und die Akzeptanz ist hervorragend. Erste Messungen zeigen einen Rückgang des Ticketvolumens um 32 Prozent und einen Anstieg der Self-Service-Lösungen um 27 Prozent innerhalb der ersten 48 Stunden. Die Finanzabteilung schätzt die jährlichen Einsparungen auf 1,4 Millionen Euro, wenn sich dieser Trend fortsetzt. Die Einbettung dieses Absatzes in Vektoren, die den Text darstellen, sieht wie folgt aus: [0,81, -0,23, 0,45, 0,12, -0,67, 0,94, 0,30, -0,55, 0,76, 0,10] Dies ist ein stark vereinfachtes Beispiel. Wenn Teams beispielsweise ein Einbettungsmodell wie das OpenAI-Modell text-embedding-3-small verwenden, ergibt dies einen 1536-dimensionalen Vektor. Es gibt mehrere Einbettungsmodelle von verschiedenen Anbietern. Hugging Face hat eine Einbettungs-Rangliste, die die Stärken und Schwächen verschiedener Einbettungsmodelle zeigt. Diese Vektoren und der Originaltext werden in einem Vektorspeicher wie Pinecone oder Weaviate gespeichert. Die Daten im Vektorspeicher können etwa so aussehen: { „id”: „unique-id-123”, „values”: [0,81, -0,23, ..., 0,789], // der Vektor (Einbettung) „metadata”: { „text”: „ Wir haben Copilot letzte Woche eingeführt und die Akzeptanz ist hervorragend ...“, ‘source’: ”Dokument A“, ”page": 3 } } Wenn ein Benutzer eine Frage zu den Daten stellen möchte, sendet er den Prompt über einen Orchestrator – wie LangGraph, LangChain oder Semantic Kernel –, der dann mithilfe einer Suchmethode eine Anfrage an den Vektorspeicher sendet. Die Suchmethode kann zwei oder mehr Teile relevanter Inhalte zurückgeben und diese Informationen an das große Sprachmodell (LLM) weiterleiten, das eine Antwort für den Benutzer generiert.

Warum Chunking wichtig ist Chunking ist eine Standardmethode der Vorverarbeitung, bei der ein Datensatz in kleinere Abschnitte, sogenannte Chunks, unterteilt wird. Da Vektorspeicher nicht alle Originaldaten speichern können, müssen diese in Chunks aufgeteilt werden. Der Copilot-Absatz kann beispielsweise in zwei Abschnitte unterteilt werden: Chunk 1: Wir haben Copilot letzte Woche eingeführt und die Akzeptanz ist hervorragend. Chunk 2: Erste Messungen zeigen einen Rückgang des Ticketvolumens um 32 Prozent und einen Anstieg der Self-Service-Lösungen um 27 Prozent innerhalb der ersten 48 Stunden. Die Finanzabteilung schätzt die jährlichen Einsparungen auf 1,4 Millionen Euro, wenn sich dieser Trend fortsetzt. Das Problem bei diesem Ansatz ist, dass einige Teile ihre ursprüngliche Bedeutung verlieren können. Wenn ein Benutzer beispielsweise im RAG-System nach Copilot fragt, würde der Suchmechanismus nur den ersten Teil zurückgeben, nicht den zweiten, da zwischen den beiden keine Korrelation besteht. Ohne den zweiten Teil erhält der Benutzer nicht den zusätzlichen Kontext und die Informationen über die Akzeptanz von Copilot. Hier können Chunking-Strategien helfen, Daten so zu zerlegen, dass sie in den Vektorspeicher passen und ihre ursprüngliche Bedeutung in einer RAG-Engine beibehalten.

4 Chunking-Strategien Ohne geeignete Strategien können RAG-Systeme Daten falsch zerlegen. Es stehen verschiedene Chunking-Methoden zur Verfügung, darunter Chunking mit fester Größe, Chunking mit variabler Größe basierend auf dem Inhalt, regelbasiertes Chunking und Sliding Window Chunking. 1. Chunking mit fester Größe Bei dieser Methode wird der Text unabhängig vom Inhalt in gleich große Segmente unterteilt, zum Beispiel 400 Wörter oder 800 Zeichen pro Chunk. 2. Chunking mit variabler Größe basierend auf dem Inhalt Hier wird der Text nach natürlichen Grenzen unterteilt, zum Beispiel Satzendezeichen, Zeilenumbrüche oder strukturelle Hinweise, die von Tools zur Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) identifiziert werden, die das Layout und die Bedeutung von Dokumenten analysieren. 3. Regelbasierte Chunking Dieser Ansatz stützt sich auf die intrinsische Struktur oder die sprachlichen Grenzen des Dokuments. Typische Methoden sind das Chunking nach Sätzen oder Absätzen unter Verwendung vordefinierter Regeln. 4. Sliding Window Chunking Bei dieser Technik werden überlappende Chunks erzeugt, indem ein Fenster mit fester Größe durch den Text geschoben wird. Beispielsweise kann jeder Chunk 500 Wörter enthalten, wobei der nächste Chunk 300 Wörter weiter beginnt, sodass sich die Chunks um 200 Wörter überlappen. Für den Copilot-Absatz würde ein Sliding-Window- oder regelbasierter Ansatz sicherstellen, dass der Absatz seine Bedeutung nicht verliert, da beide Inhalte im selben Chunk verfügbar sind.