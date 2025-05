Kostenloser E-Guide: Tipps für die Migration in die AWS-Cloud

Die Migration in die AWS-Cloud stellt Unternehmen vor vielfältige Herausforderungen. Unser neuer, kostenloser E-Guide bietet jetzt umfassende Einblicke in Strategien, Services und Tools für eine erfolgreiche Cloud-Transformation. In drei ausführlichen Artikeln werden die wichtigsten Aspekte beleuchtet: Ein detaillierter Überblick listet verfügbare Migrationswerkzeuge von Drittanbietern, einschließlich ihrer spezifischen Stärken und Einsatzszenarien. Darüber hinaus finden Sie hier die wichtigsten Informationen über die von AWS bereitgestellten Dienste und deren Funktionalitäten für verschiedene Migrationsanforderungen. Ergänzt wird dies durch praktische Hinweise und bewährte Vorgehensweisen für eine strukturierte Migrationsstrategie. Interessierte erhalten nach einer kurzen Registrierung direkten Zugriff auf die gebündelte Expertise. Mit diesem E-Guide möchten wir Unternehmen eine praktische Orientierungshilfe an die Hand geben, um ihre AWS-Cloud-Migration erfolgreich zu gestalten. Der Guide richtet sich an IT-Entscheider und CIOs, Cloud-Architekten, Projektmanager sowie IT-Operations-Teams. Profitieren Sie von aktuellen Einblicken in Migrationsstrategien, Vergleichen verschiedener Tools und Services, praxiserprobten Empfehlungen und konkreten Handlungsanleitungen.

Abbildung 1: Der E-Guide bietet Tipps für die Umsetzung einer Migration in die AWS-Cloud und erklärt die verfügbaren Tools, die sich dafür einsetzen lassen.

Der E-Guide AWS-Cloud-Migration: Tipps für Strategien und Tools

