NetOps: Unterschiede zum traditionellen Netzwerkbetrieb

Die Sprache der IT hat sich in den letzten Jahren verändert. Früher wurde NetOps vor allem als einfache Abkürzung für Network Operations (Netzwerkbetrieb) verwendet. Mittlerweile hat sich die Bedeutung weiterentwickelt und bezeichnet den Netzwerkbetrieb im Zeitalter von DevOps. Es handelt sich um ein Thema, das für Netzwerkadministratoren, -manager und -techniker von rasch wachsendem Interesse ist.

Zunächst wurde der Begriff NetOps 2.0 verwendet, um NetOps von der traditionellen, älteren Bedeutung zu unterscheiden. Um die Verwirrung noch zu vergrößern, wird NetOps manchmal auch als NetDevOps oder DevNetOps bezeichnet, um sich auf den Bereich der Anwendungsentwicklung und seine Verbindungen zu DevOps zu konzentrieren. Jetzt ist NetOps einfach eine Kurzform für das aufkommende neue Paradigma im Netzwerkbetrieb.

Zu veränderungsavers: Der konventionelle Netzwerkbetrieb ist zu änderungsscheu, weil die derzeitigen Change-Control -Verfahren den beabsichtigten Effekt haben, eine Änderung der Umgebung zu erschweren. In einem von Nemertes durchgeführten Forschungsprojekt sagte zum Beispiel ein Teilnehmer, dass sich eine Konfigurationsänderung in weniger als zehn Minuten auf alle Switches im Netzwerk übertragen lässt, die Change Control jedoch Monate dauern kann.

Wie NetOps das Netzwerk für Änderungen optimiert

NetOps zielt darauf ab, die Probleme des herkömmlichen Netzwerkbetriebs zu lösen. Im Idealfall hilft es NetOps-Teams, die folgenden Punkte erfolgreich umzusetzen:

stärkere Automatisierung des Netzwerkbetriebs;

agile und iterative statt veränderungsscheue Vorgehensweise;

vorausschauendes statt reaktives Handeln; und

Aufbau eines resilienten statt eines fehleranfälligen Netzwerks.

NetOps ist darauf ausgerichtet, mehr Automatisierungsarten beim Netzwerkmanagement einzusetzen. In einigen Fällen handelt es sich um die einfache Ad-hoc-Automation der Skripterstellung, wobei ein neuer Schwerpunkt auf zuverlässigem Scripting durch Code-Management und die Festlegung von Tool- und Praxisstandards liegt. In anderen Fällen beinhaltet NetOps eine plattformbasierte Automatisierung, wie Intent-based Networking (IBN). Bei IBN definieren deklarative Tools den Zustand, in dem sich ein Gerät befinden sollte, während die Automatisierungsplattform die Arbeit übernimmt, um diesen Zustand zu erreichen.

Trotz der Veränderungen, die sich abzeichnen, sind zwei Dinge sicher: Das Netzwerk ist für alle Aspekte des operativen Geschäfts von zentraler Bedeutung, und Netzwerkprobleme wird es weiterhin geben.

In einer echten NetOps-Umgebung rechnen Netzwerkteams mit häufigen Änderungen in der Umgebung und konzentrieren sich darauf, die möglichen Nebeneffekte dieser Änderungen zu minimieren. Sie erwarten, per Automation neue Services im laufenden Betrieb einzuführen, nachdem sie diese Automation in Tests optimiert haben. Außerdem gehen sie davon aus, dass sie Automatisierung weiterhin nutzen, um Probleme, die zuvor nicht aufgetreten sind, schnell in den Griff zu bekommen.

NetOps macht das Netzwerk resilienter, indem es Automation nutzt, um Bereitstellungen und Updates der Umgebung konsistenter und fehlerfreier zu gestalten. Zudem ermöglicht es iterative Ansätze bei der Einführung neuer Services in der Produktivumgebung.