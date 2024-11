5 Grundsätze für das Netzwerk-Change-Management

Netzwerk-Change-Management ist ein Prozess, der darauf abzielt, die Wahrscheinlichkeit und das Risiko einer fehlgeschlagenen Änderung zu verringern. Dieser Prozess besteht aus mehreren Schritten, die erfolgreiche Änderungen sicherstellen. Aber wie funktionieren die einzelnen Schritte?

In der Luftfahrt nutzen die Piloten klar definierte Prozesse, um ein sicheres Fliegen zu gewährleisten. Ähnlich können Networking-Teams definierte Prozesse nutzen, um das Risiko fehlgeschlagener Netzwerkänderungen, die ungeplante Ausfälle verursachen, zu reduzieren. Dennoch stellen Organisationen gelegentlich fest, dass Änderungen nicht wie geplant verlaufen, sondern stattdessen zu einem Ausfall führen. Einige Probleme sind Folge eines Prozessfehlers, während sich andere auf nicht offensichtliche Ergebnisse von komplexen Konfigurationen zurückführen lassen.

Der Prozess für das Netzwerk-Change-Management basiert auf der Anwendung mehrerer grundlegender Funktionsprinzipien, unter anderem:

Netzwerkteams sind verantwortlich für das Erstellen der Änderungsdetails: neue Konfigurationen, Informationen und Dokumentation der Geräteverbindungen. Das geschieht vor dem Change-Management-Prozess. Ein wertvoller Leitfaden für das Netzwerk-Change-Management ist das White Paper von Cisco mit dem Titel Change Management: Best Practices (PDF).

Nachdem die IT-Teams den Umfang festgestellt haben, sollten sie eine Risikobewertung vornehmen . Handelt es sich um eine Änderung, die bereits mehrfach in der Vergangenheit durchgeführt wurde und mit der man hinlänglich vertraut ist? Läuft sie vollständig automatisiert ab, oder besteht die Möglichkeit, dass es aufgrund menschlichen Fehlverhaltens zu unerwarteten Ergebnissen kommt? Ist die beteiligte Technologie hinreichend bekannt, oder besteht die Möglichkeit, dass etwas Unerwartetes passiert?

Interne Mitarbeiter, die mit dem Netzwerk vertraut sind, werden die meisten Peer-Reviews durchführen. Wenn eine Änderung aus dem Rahmen fällt, ist es jedoch sinnvoll, dass ein Experte des Netzwerkausrüsters das Review vornimmt. Die Reviews sollten an die Phase der Risikoanalyse anknüpfen und die technischen Risikomaßnahmen gegebenenfalls aktualisieren, etwa indem sie angeben, ob Tests und Dokumentation ausreichen.

Im nächsten Schritt geht es darum, ein Peer-Review durchzuführen. Obwohl Teams diesen Schritt vor der Risikoanalyse vornehmen können, ist es besser, den ermittelten Risikograd für ein eingehendes Peer-Review zu nutzen. Auch wenn alle Peer-Reviews vergleichbar gründlich sein sollten, dürften routinemäßige Änderungen – zum Beispiel an Access Control Lists ( ACL ) oder virtuellen LANs – eher flüchtig geprüft werden. Automatisiertes Testen und Bereitstellen von routinemäßigen Änderungen kann dazu beitragen, das Risiko von oberflächlichen Peer-Reviews zu verringern.

Die starke Verbreitung von virtuellen Router - und Switch -OS-Instanzen erleichtert den automatisierten Aufbau von Netzwerktopologien zu Testzwecken ohne teure Hardwareinvestitionen. Verwenden Sie Netzwerk-Labs und Sandboxes , um Automatisierungs-Workflows in einer virtuellen Netzwerktopologie zu erstellen, die Teams nach erfolgreichem Abschluss der Tests wieder entfernen können.

Idealerweise durchlaufen alle Änderungen vor der Bereitstellung eine Test- und Validierungsphase. Ziehen Sie in Betracht, sich wiederholende Aufgaben und Änderungen mit geringem Risiko zu automatisieren, um der Versuchung zu entgehen, Tests für Änderungen zu überspringen, die von den IT-Teams als risikoarm eingestuft werden. Je größer der Umfang und das Risiko, desto wichtiger ist es, die vorgeschlagene Änderung ordnungsgemäß zu testen und zu validieren.

Fortschrittlichere Organisationen automatisieren Änderungen an der Netzwerkkonfiguration mit dem Ziel, zu einer DevOps -Kultur auf Basis von Infrastructure as Code zu migrieren. Der Zweck besteht darin, kontinuierliche Integrations - und Breitstellungstests sowie einen Beeitstellungsprozess für risikoarme Änderungen einzuführen.

Einige Netzwerkprotokolle benötigen nach Änderungen an großen Netzwerken mehr Zeit, um zu konvergieren. Daher sollte die Überprüfung nach der Änderung Verzögerungen oder Konvergenztests beinhalten, die bei Testläufen vor der Bereitstellung in einer kleinen Testumgebung nicht erforderlich sind.

Die Tests und Validierungen vor und nach der Bereitstellung sollten nach demselben Verfahren wie in den Schritten 1 und 2 der Tests vor der Bereitstellung erfolgen. Wenn die Teams vor dem Einsatz gute Arbeit bei den Tests und der Validierung geleistet haben, sollte nichts Unerwartetes passieren. Wenn bei Tests nach der Änderung ein unerwartetes Problem festgestellt wird, sollten die Teammitglieder die Änderung rückgängig machen und die Wiederherstellung des Dienstes überprüfen.

5. Aktualisieren von Dokumentation und Netzwerkmanagement

Idealerweise werden die IT-Teams während der Change-Erstellung Dokumente anlegen und aktualisieren. Dadurch sind sie in der Lage, die Dokumentation und die Änderungen am Netzwerkmanagement zusammen mit den Details der Änderung zu überprüfen. Nachdem die Teams die Änderung implementiert und verifiziert haben, können sie die Dokumentationsänderungen in das Netzwerkdokumentationssystem übernehmen.

Vergessen Sie nicht, gegebenenfalls das Netzwerkmanagementsystem upzudaten. Die meisten Netzwerkmanagementsysteme verfügen über APIs, die es automatisierten Prozessen ermöglichen, die Änderungen vorzunehmen.

Wenn der Schritt für die Änderungsvalidierung automatisiert ist, lässt er sich in regelmäßige Netzwerkvalidierungschecks integrieren. Diese periodischen Überprüfungen können Fehler in hochredundanten und -resilienten Netzwerken erkennen. Im Laufe der Zeit wird die IT-Abteilung eine Bibliothek von Netzwerkvalidierungschecks aufbauen, die viele Teile des Netzwerks abdecken.

Die Grundsätze für ein gutes Netzwerk-Change-Management geben die Richtung vor, um ungeplante Netzwerkausfälle aufgrund von fehlgeschlagenen Änderungen zu reduzieren. Die IT-Abteilung sollte einen Prozess erarbeiten, der für ihre Organisation funktioniert, und sich dafür einsetzen, dass dieser Prozess hocheffizient ist.

Hinweis: Dieser Artikel wurde ursprünglich von Terry Slattery verfasst und von der ComputerWeekly-Redaktion aktualisiert, um Branchenveränderungen widerzuspiegeln und das Leseerlebnis zu verbessern.