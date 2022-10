Mit Batfish Netzwerkänderungen verwalten und validieren

Bei der Implementierung von Netzwerkänderungen möchten Netzwerkteams Konfigurationsfehler finden und beheben, bevor sie die Änderungen in ihre Netzwerkumgebungen einspielen. Aus diesem Grund gibt es Network Change Management und Pre-Change-Validierungen.

Mit der Pre-Change-Validierung können Änderungen getestet werden, bevor die Netzwerkteams sie bereitstellen. So lassen sich genaue Konfigurationen besser sicherstellen und Folgefehler oder Ausfälle vermeiden. Dieser Prozess im Rahmen des Network Change Management kann jedoch kompliziert und repetitiv sein, insbesondere wenn er ohne Netzwerkautomatisierung durchgeführt wird.

Herausforderungen bei der Verwaltung von Netzwerkänderungen

Die Verwaltung von Netzwerkänderungen ist ein wesentlicher Schritt bei der Durchführung von Änderungen, zum Beispiel dem Hinzufügen neuer Routen, dem Stopp von Verkehrsflüssen oder dem Ändern von Zugriffskontrolllisten (ACL). Der Standardprozess für die Verwaltung von Netzwerkänderungen umfasst Schritte zur Ermittlung der Risikoanalyse, zur Durchführung von Peer Reviews, zur Durchführung von Tests vor der Änderung, zur Einleitung der Bereitstellung, zur Durchführung von Tests nach der Änderung und zur Aktualisierung der Netzwerkdokumentation.

Mit diesen Schritten wird sichergestellt, dass Änderungen keine negativen Auswirkungen auf die Netzwerkumgebung haben. Die herkömmliche Methodik kann jedoch umständlich und zeitaufwändig sein, so Jeff Kala, Senior Architect bei Network to Code, in einem Webinar über Vorabtests in Netzwerkautomatisierungs-Pipelines.

Abbildung 1: Batfish-Abfragen werden in der Testphase vor der Bereitstellung des Netzwerks eingesetzt, um rechtzeitig Konfigurationsfehler und Richtlinienabweichungen zu finden.

Bei der Verwaltung von Netzwerkänderungen stehen die IT-Teams laut Kala häufig vor folgenden Herausforderungen:

komplexe Umgebungen, die schnelle Änderungen verhindern

lange Genehmigungsphasen bei der Arbeit mit mehreren Gruppen

begrenzte Änderungsfenster für die Planung von Änderungen

Audit-Einschränkungen

komplizierte Verfahrensweisen

In manchen Fällen müssen Netzwerkprofis den Änderungsmanagementprozess außerdem mehrfach durchlaufen, um eine Änderung voranzutreiben.

Die Validierung vor einer Änderung ist ein wichtiger Bestandteil des Änderungsmanagements, da sie prüft, ob eine vorgeschlagene Änderung einen Fehler, einen Ausfall oder einen anderen Vorfall verursachen wird. Durch die Automatisierung der Validierung vor einer Änderung können Netzwerkteams spezifische Konfigurationstests implementieren, die ihren Geschäfts- und Netzwerkanforderungen entsprechen und in Automatisierungs-Workflows ablaufen.

Eine Validierung im Vorfeld einer Änderung kann Zeit sparen und verhindern, dass Sie einen Änderungs-Managementprozess mehrfach durchlaufen müssen, um eine einzige Änderung zu implementieren. Jeff KalaNetwork to Code

„Eine Validierung im Vorfeld einer Änderung kann Zeit sparen und verhindern, dass Sie einen Änderungsmanagementprozess mehrfach durchlaufen müssen, um eine einzige Änderung zu implementieren“, so Kala.