Was sind die Unterschiede zwischen Playbook und Runbook?

In der IT-Branche gibt es etablierte und festgeschriebene Prozesse. Das hilft Mitarbeitern, die Arbeitsschritte und notwendigen Verhaltensweisen zu dokumentieren und kodifizieren. Das erleichtert den Austausch von Wissen, Fehler bei Routineaufgaben oder -tests werden vermieden und die Verantwortlichkeiten für unterschiedliche Aufgaben werden besser definiert.

Oft können Sie Aufgaben entlang der vorgegebenen Schritte effizienter und konsistenter erledigen. Der zunehmende Einsatz von Automatisierungsplattformen hat die Verbreitung formaler Prozesse zusätzlich gefördert.

Wenn es um Dokumente geht, die Schlüsselprozesse definieren, wird in Unternehmen meist von Playbooks oder Runbooks gesprochen. Dabei tendieren Geschäftsleute eher zur Verwendung des Begriffs Playbook, während IT-nahe Mitarbeiter eher den Begriff Runbook verwenden. Auf den ersten Blick scheinen beide Begriffe mehr oder weniger dasselbe zu bezeichnen, aber es gibt feine Unterschiede.

Runbooks können so allgemein oder so spezifisch sein, wie es die Prozesse erfordern. Allgemeine Runbooks konzentrieren sich in der Regel auf Routineaufgaben und tägliche Tests, um den normalen Betriebsablauf sicherzustellen. Typische Anwendungsfälle für Runbooks sind die folgenden:

Runbook und Playbook im Vergleich

Letztlich sind die Grenzen zwischen den beiden Begriffen fließend – meist kommt es eher darauf an, für welchen Unternehmensbereich die Anweisungen gelten. Um die Verwirrung komplett zu machen, kommen noch weitere Begriffe hinzu. Beispielsweise verwendet das am weitesten verbreitete IT-Automatisierungs-Tool Chef so genannte Recipes (Rezepte) und Cookbooks (Kochbücher), um Prozesse zu kodifizieren und zu organisieren.

Die Unterschiede zwischen den beiden Begriffen sind weitgehend historisch bedingt. Die kommerzielle Seite tendiert eher zum Begriff Playbook, da er durch die Anspielung auf Spiel und Sport eher die Assoziation zwischenmenschlicher Interaktion mit sich bringt. Der Begriff Runbook hingegen ist stark an die IT angelehnt, in der Systeme und Anwendungen laufen.

Doch unabhängig davon, welcher Begriff im jeweiligen Unternehmen verwendet wird: Beide erfordern sorgfältige Überlegung und Planung mit dem Ziel, schnellere und konsistentere Ergebnisse zu erzielen. Beide können in Form von Word-Dokumenten oder Wiki-Seiten vorliegen, die durch regelmäßige Aktualisierungen die laufenden Veränderungen in Business und IT widerspiegeln. Unternehmen können sowohl Runbooks als auch Playbooks in Automatisierungsplattformen implementieren, um die Abhängigkeit von menschlichem Verhalten zu reduzieren.

Hinweis: Dieser Artikel wurde ursprünglich von Stephen J. Bigelow verfasst und von der ComputerWeekly-Redaktion aktualisiert, um Branchenveränderungen widerzuspiegeln und das Leseerlebnis zu verbessern.