Wie man sich vor Ransomware schützen kann

Die größten Risiken für Unternehmen in Deutschland sind Cybervorfälle und Betriebsunterbrechungen. Das sind die Ergebnisse des Allianz Risk Barometer 2025. Und bei Ransomware-Angriffen kommen diese beiden Risiken zusammen. Grund genug, sich vorbereitendend mit dem Thema Ransomware eingehend auseinander zu setzen.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die vorhandenen Cybersicherheitskontrollen und -prozesse, um sicherzustellen, dass Sie auf den Fall einer Ransomware-Attacke vorbereitet sind. Zur Vorbereitung betrachten wir die Taktiken, Kontrollen, Technologien und Fähigkeiten, mit denen sich jedes Unternehmen gegen die Bedrohung durch Ransomware schützen kann.

Sichere Workloads und Endpunkte

Um einen Ransomware-Angriff zu verhindern, sollten Sie zunächst Ihre Workloads und Endpunkte überprüfen. Diese sind häufig erste Angriffspunkte.

Überprüfen Sie Ihre Sicherheitslösungen für Endgeräte. Diese Tools sollten auf dem neuesten Stand sein und leistungsstarke Funktionen für Prävention, Erkennung und Reaktion bieten.

Die Tools zur Ransomware-Prävention sollten Browser, E-Mail-Clients, PDF-Reader, PowerShell, Visual Basic, Java und die Interaktion mit Dokumenten (zum Beispiel Microsoft Word und Excel) genauestens überprüfen. Diese Tools sollten Sie benachrichtigen, wenn Anzeichen für eine Massenverschlüsselung von Dateien und speicherbasierte Malware vorliegen. Außerdem sollten sie die Verwendung von USB-Sticks und Wechseldatenträgern erkennen und überwachen.

Suchen Sie nach Produkten, die über Funktionen zur Verhinderung von Datenverlusten basierend auf Inhaltstypen verfügen, Bedrohungen aufspüren und Beweise sammeln sowie flexible Warnmeldungen erlauben.

Außerdem benötigen Unternehmen die Integration und Orchestrierung mit anderen Produkten, wie beispielsweise Network Detection and Response (NDR), Extended Detection and Response (XDR) und/oder SIEM.

Als Nächstes sollten IT-Teams das Konfigurationsmanagement- und Patch-Funktionen berücksichtigen. Ransomware nutzt häufig neu aufgetretene Schwachstellen aus, um sich Zugriff zu verschaffen, beispielsweise Fehler im Fernzugriff, Anwendungsfehler oder Sicherheitslücken in Protokollen, darunter auch im Remote Desktop Protocol (RDP). Durch geeignete Patch-Management-Maßnahmen lassen sich diese Risiken minimieren.

Ziehen Sie unbedingt zusätzliche Sicherheitsstrategien bei Endpunkten in Betracht, die zur Prävention und Erkennung von Ransomware beitragen können. Zur Stärkung der Abwehrmaßnahmen etwa Folgendes:

Lassen Sie Endbenutzer keine wichtigen Dateien auf Endgeräten speichern. Weisen Sie sie nach Möglichkeit auf einen zentralen Dateispeicher oder einen Cloud-basierten Speicher hin.

Erwägen Sie den Einsatz einer virtuelle Desktop-Infrastruktur (Virtual Desktop Infrastructure, VDI) für kritische Anwendungen und privilegierte Benutzer sowie für bestimmte Anwendungsfälle.

Wenn möglich, ersetzen Sie VPNs durch Zero-Trust-Netzwerkzugriff (ZTNA), der den gesamten Zugriff vermittelt. Viele dieser Dienste bieten auch Funktionen zur Isolierung von Remote-Browsern, die die Browseraktivitäten in einer Sandbox isolieren.

Ein weiterer wichtiger Bereich, auf den Sie sich bei der Abwehr von Ransomware konzentrieren sollten, ist die Sicherheit von E-Mails und Collaboration-Tools/-diensten. Ransomware wird häufig über E-Mails verbreitet. Die Verbreitung erfolgt auch über SharePoint und ähnliche Collaboration-Dienste oder über Cloud-Speicher-Apps wie Dropbox und OneDrive.

Wenden Sie zunächst die folgenden E-Mail-Sicherheitskontrollen an:

Weisen Sie die Benutzer darauf hin, die E-Mail-Adressen der Absender sorgfältig zu überprüfen und auf ungewöhnliche Datumsformate oder sprachliche Besonderheiten zu achten.

Weisen Sie die Benutzer an, keine E-Mails von unbekannten Absendern zu öffnen und nicht auf Links oder Anhänge zu klicken.

Implementieren Sie Standardprotokolle zur E-Mail-Authentifizierung, um Ihre E-Mail-Domain vor Domain-Fälschungen zu schützen. Beispiele hierfür sind Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC), DomainKeys Identified Mail (DKIM) und Sender Policy Framework (SPF).

E-Mail-Sicherheitsgateways/-dienste von führenden Anbietern einsetzen.

Für alle wichtigen Collaboration-Dienste sollten Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen bestmöglich umsetzen:

Zugriffskontrollen

Authentifizierung

Rollen und Berechtigungen

Datensicherheit

Freigabeeinstellungen

Überwachung

Malware-Schutz

Es ist nie verkehrt, regelmäßig Berechtigungen und Zugriffsrechte zu überprüfen. Um festzustellen, wo in Cloud-Tools und -Diensten für die Zusammenarbeit übermäßige Berechtigungen aktiviert sind, überprüfen Sie Folgendes:

Verwaiste Konten

Gastkonten

Konten von Drittanbietern

Nicht übereinstimmende Teammitgliedschaft/Gruppen

Jeder Plan zur Abwehr von Ransomware sollte mit den Kontrollen und Prozessen zur Geschäftskontinuität abgestimmt sein. Achten Sie außerdem darauf, die Testpläne und Zeitpläne für die Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellung (Business Continuity und Disaster-Recovery, BCDR) zu koordinieren: Eine Sicherung ist nur dann wirklich eine Sicherung, wenn sie regelmäßig getestet wird.

Ziehen Sie auch tertiäre Backups in Betracht. Diese replizieren wichtige Daten auf einen externen Datenspeicherdienst, in der Regel in der Cloud. Kurzfristig werden tertiäre/zusätzliche Backups insgesamt 30 bis 90 Tage lang aufbewahrt. Verwenden Sie einen täglichen Zeitplan und vermeiden Sie ständig offene Netzwerkports oder Dienste, die von Ransomware-Angreifern ausgenutzt werden könnten.

Seien Sie bei der Auswahl der zu replizierenden Daten äußerst selektiv. Erwägen Sie, diese Replikationsmaßnahmen mit BCDR-Maßnahmen zu koordinieren, bei denen die Priorisierung von Daten und Anwendungen im Vordergrund steht. Geben Sie Daten Vorrang, die zeitkritisch sind – beispielsweise Finanztransaktionen – oder für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs unerlässlich sind.

Ziehen Sie auch das Air-Gap-Modell in Betracht. Bei Backups bedeutet Air Gapping einfach, dass Backup-Daten offline und physisch getrennt von ihrem Entstehungsort gespeichert werden. Dies kann mit virtuellen Festplatten und Cloud-Speichern erfolgen. Es gibt auch spezielle Cloud-Dienste, die auf Ransomware ausgerichtet sind.

Eine weitere gängige Methode zum Schutz vor Ransomware ist unveränderlicher Speicher. Große Cloud-Anbieter unterstützen mittlerweile die Objektsperrung, auch bekannt als WORM (Write Once, Read Many) oder unveränderlicher Speicher. Implementieren Sie ein Backup, das sich nahtlos in diese Objektsperrfunktion integrieren lässt, um unveränderliche Backups zu erstellen. Einige Backup-Lösungen bieten auch eine richtlinienbasierte Planung für Aufbewahrungsfristen und Migrationen nach Bedarf.

Ihre Backup-Strategie sollte unbedingt der 3-2-1-Backup-Regel folgen. Bei der 3-2-1-Strategie benötigen Sie mindestens Folgendes:

Drei Kopien Ihrer Daten.

Zwei Medientypen für Ihre Backups.

Ein Backup wird an einem externen Standort gespeichert.

Einige gängige 3-2-1-Workflows kombinieren Festplatten mit der Cloud, netzwerkgebundene Speicher mit der Cloud und Festplatten mit Bandlaufwerken.