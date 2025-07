Wie man bei einem Ransomware-Angriff planvoll reagiert

Vorausschauende Unternehmen arbeiten daran, der Bedrohung durch Ransomware einen Schritt voraus zu sein. Prävention ist wichtig, aber selbst diese Maßnahmen bieten keine Garantie dafür, dass der gefürchtete Tag nicht doch einmal kommen wird. Angesichts dieser Realität ist es von entscheidender Bedeutung, einen Plan zu haben – und dass Ihr Team bereit ist, diesen umzusetzen –, falls Ihr Unternehmen von einer Ransomware-Attacke getroffen wird.

Betrachten wir einige grundlegende Elemente für die Erstellung eines Playbooks für die Reaktion auf Ransomware. Die folgenden empfohlenen Maßnahmen und Überlegungen helfen einem Cybersicherheitsteam dabei, einen Workflow für eine effektive Reaktion auf Ransomware-Vorfälle zu erstellen.

Angesichts der sich schnell verändernden Ransomware- und Angreiferlandschaft ist es von entscheidender Bedeutung, diese Prozesse nicht nur zu dokumentieren und zu testen, sondern auch regelmäßig zu aktualisieren.

Eine Checkliste für die Reaktion auf Ransomware

Vorbereitung auf einen Ransomware-Angriff

Wann findet die Vorbereitungsphase eines Plans zur Reaktion auf Ransomware-Vorfälle statt? Immer dann, wenn das Cybersicherheitsteam nicht aktiv mit einem Vorfall befasst ist.

Im Folgenden werden die wichtigsten Schritte dieser Phase beschrieben.

Legen Sie die Mitglieder des zentralen Computer Security Incident Response Teams (CSIRT) fest. Dieses Team untersucht Sicherheitsvorfälle, die zur Meldung eines Vorfalls führen können oder auch nicht. Idealerweise konzentriert sich dieses Team ausschließlich auf Cybersicherheit. Bei der Zusammenstellung des zentralen CSIRT-Teams kann je nach Größe der Organisation auch Personal aus dem IT-Betrieb einbezogen werden.

Legen Sie die erweiterte CSIRT-Mitgliedschaft fest. Diese größere Gruppe wird benötigt, wenn ein Ransomware-Vorfall auftritt. Sie sollten das Rechtsteam für wichtige Diskussionen zur Verfügung haben, beispielsweise zu möglichen Verhandlungen mit Angreifern. Das Compliance-Team stellt sicher, dass bei der Bewältigung eines Ransomware-Vorfalls alle Vorschriften und Branchenanforderungen erfüllt werden. Die PR- und Kommunikationsteams helfen bei der Koordination und Steuerung der Krisenkommunikation gegenüber der Öffentlichkeit (falls erforderlich), Partnern und anderen Stakeholdern. Außerdem benötigen Sie die Führungskräfte des Unternehmens, um wichtige Entscheidungen zu treffen.

Führen Sie Tabletop- und Bedrohungsmodellierungsübungen durch. Ransomware-Übungen definieren Eskalationspfade für den Fall, dass das Unternehmen angegriffen wird. Vorfälle können zunächst als Ereignisse mit geringer Schwere beginnen und dann mehr Aufmerksamkeit erfordern, wenn das Team weitere Informationen sammelt. Legen Sie fest, wann und wie eine Eskalation erfolgt, wenn Ransomware erkannt wird, und wer in bestimmten Phasen einbezogen werden soll.

Identifizierung und Untersuchung von Ransomware

In der Identifizierungsphase einer Ransomware-Reaktion ist es entscheidend, einen Leitfaden zur Hand zu haben, an den man sich halten kann. So können die richtigen Personen planmäßig und nicht willkürlich reagieren.

Sobald ein Unternehmen von einem Angriff erfährt – in der Regel durch eine Benachrichtigung oder Meldung, die auf kompromittierten Systemen angezeigt wird –, muss schnell und organisiert reagiert werden. Zu den wichtigsten Schritten, die zu diesem Zeitpunkt zu ergreifen sind, gehören:

Informieren Sie alle wichtigen CSIRT-Mitglieder über die Situation.

Bestimmen Sie, wenn möglich, die Art der Ransomware. Überprüfen Sie anhand der folgenden Merkmale, ob es sich um eine bekannte Variante handelt:

- Grafische Benutzeroberflächen für die Malware selbst. - Text- oder HTML-Dateien, die sich nach der Verschlüsselung manchmal automatisch öffnen. - Bilddateien, die häufig als Hintergrundbilder auf infizierten Systemen getarnt sind. - Kontakt-E-Mail-Adressen in verschlüsselten Dateiendungen. - Pop-ups, die beim Versuch, eine verschlüsselte Datei zu öffnen, angezeigt werden. - Sprachnachrichten. Analysieren Sie Nachrichten und Texte auf folgende Hinweise:

- Name der Ransomware, falls angegeben.

- Sprache, Struktur, Formulierungen und Grafiken.

- Kontakt-E-Mail-Adresse, falls angegeben.

- Format der Benutzer-ID, falls angegeben.

- Lösegeldforderungen, zum Beispiel die Art der digitalen Währung.

- Zahlungsadresse im Falle einer digitalen Währung.

- Support-Chat oder Support-Seite.

Analysieren Sie betroffene und/oder neue Dateien und das Verhalten bei Dateiänderungen. Achten Sie auf folgende Indikatoren:

- Dateierweiterungen verschlüsselter Dateien (zum Beispiel .crypt, .cry oder .locked) und alle anderen Konventionen. - Dateibeschädigung vs. Verschlüsselung, falls zutreffend. - Betroffene Dateitypen und Speicherorte, sofern bekannt. - Eigentumsrechte der betroffenen Dateien. - Spezifische Symbole für verschlüsselte Dateien, falls zutreffend. Laden Sie alle erfassten Indikatoren für Kompromittierung (Indicator of Compromise, IOC) in Dienste wie Crypto Sheriff, ID Ransomware oder Proven Data hoch, die bei der Identifizierung der verwendeten Ransomware helfen können.

Der nächste Schritt besteht darin, den Umfang der Infektion innerhalb der Umgebung so weit wie möglich zu bestimmen. Dies sollte sowohl Systeme als auch Daten umfassen.

Betrachten Sie insbesondere die folgenden Maßnahmen:

Auf betroffene Systeme prüfen:

- Suchen Sie mit EDR-Tools (Endpoint Detection and Response) nach eindeutigen IOCs wie Datei-Hashes, Prozessen, Netzwerkverbindungen usw. Sehen Sie auch die Systemprotokolle durch.

- Verwenden Sie alle erkannten IOCs, um ähnliche Systeme auf Infektionen zu überprüfen, einschließlich Systeme mit ähnlichen Benutzern, Gruppen, Daten, Tools, Abteilungen, Konfigurationen und Patch-Status.

- Suchen Sie nach externen Command-and-Control-Sites, falls vorhanden, und finden Sie andere Systeme, die mit diesen verbunden sind, indem Sie Firewall- und Intrusion-Detection/Intrusion-Prevention-Protokolle, Systemprotokolle/EDR, DNS-Protokolle, NetFlow oder Router-Protokolle überprüfen.

Überprüfen Sie, ob Daten betroffen sind:

- Identifizieren Sie anomale Änderungen an Dateimetadaten, wie zum Beispiel Massenänderungen an Erstellungs- oder Änderungszeiten.

- Identifizieren Sie Änderungen an normalerweise unveränderten und kritischen Datendateien.

- Überprüfen Sie gegebenenfalls Tools zur Überwachung der Dateiintegrität.

Bestimmen Sie so gut wie möglich die Auswirkungen der Infektion. Diese unterscheiden sich je nach Größe, Branche, Ort der Infektion usw. von Unternehmen zu Unternehmen. Berücksichtigen Sie zunächst die finanziellen Auswirkungen: Wie hoch sind die Verluste oder Risiken? Überlegen Sie sich anschließend, welche kritischen Funktionen des Geschäftsbetriebs gefährdet sind. Versuchen Sie schließlich festzustellen, welche Daten gegebenenfalls nicht verfügbar sind und wie sich dies auf die Geschäftsprozesse und -funktionen auswirkt.

Bestimmen Sie, wenn möglich, die Quelle der Infektion. Dies ist keine einfache Aufgabe, und die Ermittlung der Ursache kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Im Folgenden werden einige zu untersuchende Bereiche genannt:

- Bei E-Mail-Anhängen prüfen Sie E-Mail-Protokolle, E-Mail-Sicherheitsanwendungen und -dienste, E-Discovery-Tools und so weiter.

- Bei unsicheren Remote-Desktop-Protokoll-Implementierungen sollten Sie die Ergebnisse von Schwachstellen-Scans, Firewall-Konfigurationen etc. überprüfen.

- Bei Selbstverbreitung – zum Beispiel durch einen Wurm oder Virus - prüfen Sie Host-Telemetrie/EDR, Systemprotokolle, forensische Analysen und so weiter.

- Bei einer Infektion über Wechsellaufwerke prüfen Sie auf Würmer oder Viren.

Erweitern Sie die Untersuchung auf zusätzliche Angreifer-Tools oder Malware.