12 gängige Malware-Typen und wie man sich schützt

Malware ist eine der größten Sicherheitsbedrohungen für Unternehmen. Sicherheitsabteilungen müssen Netzwerke aktiv überwachen, um Malware abzufangen und einzudämmen, bevor sie großen Schaden anrichten kann. Bei Schadsoftware ist jedoch Prävention der Schlüssel. Um einem Angriff vorzubeugen, ist es wichtig, zunächst zu verstehen, was Malware ist und welche Arten von Schadsoftware am häufigsten vorkommen.

Angreifer verwenden Malware, kurz für bösartige Software (Malicious Software), um Geräte und Netzwerke absichtlich zu schädigen und zu infizieren. Der Oberbegriff umfasst viele Unterkategorien, darunter die folgenden:

Betrachten wir die einzelnen Bereiche im Detail.

Der Zeus-Virus, der erstmals 2006 entdeckt wurde, wird auch heute noch von Bedrohungsakteuren eingesetzt. Angreifer nutzen ihn zum Aufbau von Botnets und als Banking-Trojaner, um die Finanzdaten der Opfer zu stehlen. Die Urheber von Zeus veröffentlichten 2011 den Quellcode der Malware, so dass Bedrohungsakteure aktualisierte und noch bedrohlichere Versionen des ursprünglichen Virus erstellen konnten.

Ein Computervirus infiziert Geräte und repliziert sich über Systeme hinweg. Viren verbreiten sich durch menschliches Eingreifen. Sobald Benutzer den bösartigen Code auf ihre Geräte heruntergeladen haben - oft über bösartige Werbung oder Phishing-E-Mails - verbreitet sich der Virus in ihren Systemen. Viren können Computerfunktionen und Anwendungen verändern, Daten kopieren, löschen und exfiltrieren, Daten verschlüsseln, um Ransomware-Angriffe durchzuführen, und DDoS-Angriffe ausführen.

2. Würmer

Ein Computerwurm vermehrt sich selbst und infiziert andere Computer ohne menschliches Zutun. Diese Malware schleust sich über Sicherheitslücken, bösartige Links oder Dateien in Geräte ein. Einmal in Systemen angekommen, suchen die Würmer nach vernetzten Geräten, die sie angreifen können. Würmer bleiben von den Benutzern oft unbemerkt und sind in der Regel als legitime Dateien getarnt.

WannaCry, auch eine Form von Ransomware, ist einer der bekanntesten Würmer. Die Malware nutzte die EternalBlue-Schwachstelle in veralteten Versionen des SMB-Protokolls von Windows aus. In seinem ersten Jahr verbreitete sich der Wurm in 150 Ländern. Im Jahr darauf infizierte er fast fünf Millionen Geräte.