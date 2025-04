Die Risiken für Unternehmen durch Wiper-Malware

Meldungen in den Medien in Bezug auf Cybersicherheit beschäftigen sich häufig mit Phishing- und Ransomware-Angriffen. Wiper-Malware könnte für Unternehmen aber weitaus verheerendere Folgen haben.

Was ist Wiper-Malware?

Wie der Name schon sagt, löscht Wiper-Malware die Systeme eines Opfers. Diese auch als Wiperware bezeichnete Schadsoftware ist darauf ausgelegt, alle Daten und Programme in der Infrastruktur eines Unternehmens vollständig zu zerstören. Wiperware wird häufig in der Cyberkriegsführung und bei Angriffen auf Regierungsbehörden, kritische Infrastrukturen und geschäftskritische Prozesse eingesetzt.

Im Gegensatz zu Ransomware und Phishing, bei denen nach einem Angriff eine gewisse Möglichkeit zur Datenwiederherstellung besteht, führt Wiperware zu einem vollständigen Verlust und zur Zerstörung. Aufgrund ihrer verheerenden Wirkung und ihres Schweregrads kann Wiper-Malware für ein Unternehmen existenzbedrohend sein, da ihr Zweck darin besteht, Daten zu zerstören.

Wiper-Malware wurde erstmals 2012 erwähnt, als Kaspersky-Forscher Informationen über die Wiper-Malware veröffentlichten, die gegen iranische Computersysteme eingesetzt wurde, sowie über die Shamoon-Wiperware, die gegen ein in Saudi-Arabien ansässiges Öl- und Gasunternehmen eingesetzt wurde.

Zu dieser Zeit war Wiperware noch nicht weit verbreitet, da sie das Gewinnmotiv für Cyberangreifer eliminiert. Der erste große Anstieg von Wiperware wurde 2022 von mehreren Unternehmen im Bereich der Vorfallreaktion festgestellt, nachdem Russland den Angriff auf die Ukraine gestartet hatte.

In den Jahren danach wurde Wiperware bei vielen hochkarätigen Sicherheitsverletzungen und Cyberkriegsangriffen eingesetzt. Zu den bekanntesten Varianten gehören NotPetya, Industroyer, HermeticWiper, HermeticWizard und HermeticRansom.