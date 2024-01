10 der größten Zero-Day-Angriffe im Jahr 2023

Ein bereits bekannter Trend im Bereich der Cybersicherheit trat im Jahr 2023 erneut auf, als Dutzende von Zero-Day-Schwachstellen in freier Wildbahn ausgenutzt wurden.

Im Juli 2023 berichtete die Threat Analysis Group von Google, dass im Jahr 2022 41 Zero-Day-Schwachstellen ausgenutzt und veröffentlicht wurden, und diese Zahl könnte im Jahr 2023 noch höher sein, sobald Google seinen Bericht für das vergangene Jahr veröffentlicht. Während Bedrohungsakteure im Jahr 2023 viele Zero-Day-Schwachstellen ausnutzten, hatten einige Angriffe größere und verheerendere Auswirkungen als andere. Zero-Day-Angriffe wurden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, von kommerziellen Spyware-Produkten über Cyberspionage-Kampagnen bis hin zu Datenerpressung und Ransomware-Angriffen. Hier sind die zehn größten Zero-Day-Angriffe des Jahres 2023 in chronologischer Reihenfolge.

Die Schwachstelle wurde am 7. Februar gepatcht, aber die Details der Ausnutzung wurden erst im darauffolgenden Monat bekannt, als der Datensicherheitsanbieter Rubrik am 14. März eine Sicherheitsverletzung bekannt gab , die er auf die GoAnywhere-Schwachstelle zurückführte. Am selben Tag listete die Clop-Ransomware-Bande Rubrik auf ihrer Datenleck-Site auf. Rubrik war das erste von vielen Unternehmen, die Sicherheitsverletzungen im Zusammenhang mit der Zero-Day-Schwachstelle bekannt gaben, darunter Procter & Gamble, Hitachi Energy und Community Health Systems.

Zero-Day-Angriffe begannen im Jahr 2023 mit CVE-2023-0669, einer Schwachstelle in Fortras GoAnywhere MFT-Produkt (Managed File Transfer), die vor der Authentifizierung auftritt. Der Cybersecurity-Reporter Brian Krebs berichtete erstmals am 2. Februar über die Schwachstelle; Fortra hatte am Tag zuvor eine private Sicherheitsempfehlung für CVE-2023-0669 an authentifizierte Kunden verteilt.

2. Barracuda E-Mail Security Gateway

Am 23. Mai gab Barracuda Networks eine Zero-Day-Schwachstelle in seiner ESG-Appliance (Email Security Gateway) bekannt, die als CVE-2023-2868 geführt wird. Der Anbieter gab an, die Schwachstelle am 19. Mai entdeckt und am folgenden Tag einen Patch für alle Appliances veröffentlicht zu haben. Während die erste Meldung nur wenige Details über die Schwachstelle enthielt, wurden in der darauffolgenden Woche weitere Informationen über die Schwachstelle und damit verbundene Angriffe bekannt.

Barracuda gab an, Mandiant, ein Google Cloud-Unternehmen, beauftragt zu haben, verdächtige Aktivitäten rund um ESG-Appliances am 18. Mai zu untersuchen, was zur Entdeckung der Zero-Day-Schwachstelle führte. Noch wichtiger ist, dass die Untersuchung ergab, dass CVE-2023-2868, eine Schwachstelle zur Einschleusung von Remote-Befehlen, bereits im Oktober 2022 ausgenutzt worden war. Laut Barracuda nutzten die Angreifer drei Arten von Malware, um sich einen dauerhaften Backdoor-Zugang zu einer Untergruppe von ESG-Appliances zu verschaffen, über die Daten aus Kundennetzwerken exfiltriert wurden.

Die Situation spitzte sich zu, als Barracuda am 6. Juni ankündigte, dass „betroffene ESG-Appliances“ sofort ersetzt werden müssten. Später stellte Barracuda klar, dass nur Appliances, die von Bedrohungsakteuren „kompromittiert“ wurden, ausgetauscht werden müssten und dass den Kunden neue Produkte kostenlos zur Verfügung gestellt würden.

Am 15. Juni berichtete Mandiant, dass die Angriffe von einem Cyberspionage-Akteur mit der Bezeichnung UNC4841 durchgeführt wurden, der die chinesische Regierung unterstützt. Der Bedrohungsakteur modifizierte seine Malware, um wirksame Patches zu verhindern und den dauerhaften Zugriff auf kompromittierte Geräte aufrechtzuerhalten. Das FBI warnte später im August, dass mutmaßliche chinesische Hacker die Zero-Day-Schwachstelle weiterhin ausnutzen.