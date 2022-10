So erstellen Sie einen Schwachstellen-Scanner mit PowerShell

Wenn es keinen Patch für ein dringendes Sicherheitsproblem gibt, hilft ein PowerShell-Schwachstellen-Scanner dabei, die Bedrohungen in Ihrer Windows Server-Infrastruktur aufzuspüren und die Gegenmaßnahmen in Angriff zu nehmen.

Eine der schwierigsten Aufgaben für jedes Unternehmen ist das Identifizieren von Sicherheitslücken in Anwendungen und Betriebssystemen. Besonders herausfordernd kann dies bei neueren Bedrohungen sein, die nicht leicht zu beheben sind, wie zum Beispiel die Log4Shell-Schwachstelle. Wenn die Zeit knapp ist, kann ein benutzerdefiniertes PowerShell-Skript bei diesen Szenarien helfen.

Die Fähigkeiten von PowerShell als Konfigurations-Tool sind hinlänglich bekannt, aber es eignet sich auch hervorragend zum Identifizieren potenzieller Sicherheitslücken in Systemen wie Windows Server. Als natives Windows-Tool greif PowerShell auf Kernfunktionen des Betriebssystems und .NET-Klassen zu, um Sicherheitsbedrohungen abzufragen und zu identifizieren. Sie können eine .NET-DLL in PowerShell laden, um Funktionen oder Typen innerhalb der Komponente aufzurufen. So können Sie beispielsweise die Datei System.Net.dll laden, um Namen in IP-Adressen aufzulösen.

$url = www.domain.com

$ip = [System.Net.dll]::Resolve($name).AddressList

$ip | Select-Object -ExpandProperty IPAddressToString

Die Kombination der PowerShell-Kernfunktionen mit Erweiterungen wie .NET-Komponenten, heruntergeladenen Skripten oder installierbaren Add-ons macht es zum idealen Tool.

Warum ist ein PowerShell-Schwachstellen-Scanner nützlich? Beim Schwachstellen-Scannen verwenden Sie einen strukturierten Ansatz, um Sicherheitsprobleme innerhalb des Netzwerks zu identifizieren, zu analysieren und zu melden. Ein Scan kann nachahmen, wie böswillige Akteure auf Ihre Umgebung zugreifen, egal ob es sich um einen Server oder ein anderes Gerät handelt. Die Ergebnisse zeigen den Weg, den ein Angreifer nutzen könnte, und welche Daten verwundbar sind. Das hilft dem IT- und Sicherheitsteam, die Umgebung zu härten. Die flexible Skriptsprache von PowerShell ist eine ihrer Stärken. Es ist viel einfacher, ein Skript zu ändern, als auf eine Aktualisierung einer Antivirenanwendung oder die Veröffentlichung einer neuen Schwachstellendefinition zu warten. Als natives Tool greift PowerShell auf die untersten Schichten des Windows-Betriebssystems zu und ruft einen Großteil der für einen vollständigen Scan erforderlichen Daten ab.

So finden Sie mit PowerShell eine Liste von Sicherheitsrisiken Der Einsatz von PowerShell zum Abrufen aktueller CVEs (Common Vulnerabilities and Exposures) und zum Scannen von Servern und Clients ist ein unkomplizierter und robuster Ansatz. Um Sicherheitsrisiken zu identifizieren, sollten Sie eine Liste der neuesten CVEs abrufen. Das Microsoft Security Response Center bietet eine Website mit dem Namen Security Update Guide, auf der Sie Details zu diesen CVEs mit Sicherheitsupdates oder Gegenmaßnahmen finden. Zum Abrufen der Informationen gibt es ein eigenes PowerShell-Modul, MSRCSecurityUpdates. Sie installieren dieses folgendermaßen: Install-Module -Name MSRCSecurityUpdates -Force Import-Module MSRCSecurityUpdates Nachdem das Modul geladen ist, können Sie einen bestimmten Monat von CVEs anfordern. $file = "C:\Training\March2022.html" $month= '2022-Mar' $download = Get-MsrcCvrfDocument -ID $month -Verbose | Get-MsrcSecurityBulletinHtml -Verbose $download | Out-File $file Die heruntergeladene Datei enthält die CVE-ID, die Beschreibung, die Schweregradeinstufung, die Auswirkungen der Sicherheitslücke und die betroffene Software. Sie extrahieren Lösungsvorschläge und Umgehungen, indem Sie in der Abfrage Filter mit 0 für Umgehungen oder 1 für Lösungen verwenden. $month= '2022-Mar' $document = Get-MsrcCvrfDocument -ID $month $document.Vulnerability.Remediations | Where Type -EQ 0 $document.Vulnerability.Remediations | Where Type -EQ 1 PowerShell kann die Werte als Teil der Überprüfung iterieren. Sie müssen die Befehle anpassen, wenn Sie eine Liste der betroffenen Systeme erhalten möchten. $month= '2022-Mar' $document = Get-MsrcCvrfDocument -ID $month Get-MsrcCvrfAffectedSoftware ` -Vulnerability $document.Vulnerability ` -ProductTree $document.ProductTree Abbildung 1: PowerShell sammelt Informationen zu Schwachstellen für einen bestimmten Monat. Um die Sicherheitsupdates zu identifizieren, in denen ein bestimmtes CVE enthalten ist, muss die Abfrage einen Schritt weiter gehen. $cve = "CVE-2022-24526" Get-MsrcSecurityUpdate -Vulnerability $cve Nachdem wir die Liste der aktuellen CVEs, der betroffenen Systeme und der Updates, zu denen sie gehören, heruntergeladen haben, können wir die Ausgabe verwenden, um die Windows-Server-Systeme zu iterieren.