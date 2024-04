Webanwendungen im Visier: Die Methoden der Angreifer

Webanwendungen wie Teile von Microsoft 365 oder Google Docs sind Programme, auf die über den Webbrowser zugegriffen wird. Für Unternehmen bieten sie viele geschäftliche Vorteile, wie Geschwindigkeit, Kompatibilität und Skalierbarkeit, sind aber auch ein Hauptziel für Cyberangriffe. Laut der jüngsten Data Breach Investigations Reports von Verizon waren Webanwendungen 2023 der wichtigste Angriffsvektor, der von Cyberkriminellen bei 80 Prozent aller Sicherheitsvorfälle genutzt wurde. Zudem hat die Zahl der Angriffe auf Webanwendungen und Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) deutlich zugenommen. Barracuda hat 2023 mehr als 18 Milliarden Angriffe auf Anwendungen abgewehrt, davon allein 1,716 Milliarden im Dezember.

Es gibt zwei Hauptgründe, weshalb Webanwendungen zu besonders beliebten Angriffszielen gehören. Erstens sind viele Webapplikationen mit Schwachstellen oder Konfigurationsfehlern behaftet. Zweitens enthalten viele dieser Anwendungen äußerst wertvolle Informationen, wie etwa personenbezogene und finanzielle Daten, und ein erfolgreicher Angriff verschafft Angreifern hierauf direkten Zugriff. Untersuchungen von Barracuda zeigen, dass 40 Prozent der IT-Experten, die sich mit ethischem Hacking befasst haben, glauben, dass Angriffe auf Webanwendungen zu den lukrativsten für Cyberangreifer gehören, und 55 Prozent sagen das Gleiche für APIs.

Die wichtigsten OWASP-Angriffe auf Webanwendungen

Um zu verstehen, worauf Angreifer ihre Ressourcen konzentrieren, haben Barracuda-Sicherheitsforscher, die im Dezember 2023 entdeckten und entschärften Angriffe auf Webanwendungen genauer unter die Lupe genommen und sich dabei auf die vom Open Worldwide Application Security Project (OWASP) identifizierten Angriffe konzentriert. Dabei zeigte sich, dass 30 Prozent aller Angriffe auf Webanwendungen auf Sicherheitsfehlkonfigurationen wie etwa Kodierungs- und Implementierungsfehler abzielten.

Zudem betrafen 21 Prozent Code-Injektionen. Dabei handelte es sich nicht nur um SQL-Injektionen (die im Allgemeinen darauf abzielen, Daten zu stehlen, zu zerstören oder zu manipulieren), sondern auch um Log4Shell- und LDAP-Injection-Angriffe. LDAP wird von Unternehmen für die Verwaltung von Berechtigungen, Ressourcen und Zugriffskontrollen verwendet, zum Beispiel zur Unterstützung von Single Sign-On (SSO) für Anwendungen.

Die OWASP Top 10 Liste wird jährlich aktualisiert. Es ist erwähnenswert, dass es in letzter Zeit einige Änderungen an der OWASP Top 10-Liste gegeben hat. Diese betreffen hauptsächlich die Integration von häufigen Angriffstaktiken in andere Kategorien. Beispiele hierfür sind Cross-Site Scripting (XSS) und Cross-Site Request Forgery (CSRF), die es Angreifern ermöglichen, Daten zu stehlen oder das Opfer dazu zu bringen, eine Aktion auszuführen, die es nicht beabsichtigt. Beide Taktiken werden immer noch in erheblichem Umfang eingesetzt. Insbesondere XSS wird oft von Bug-Bounty-Jägern oder Hackern genutzt, die versuchen, in Netzwerke einzudringen.