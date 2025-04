Dem Risiko Malware as a Service richtig begegnen

Malware as a Service (MaaS) ist ein abonnementbasiertes Modell, bei dem Anbieter einsatzbereite Malware an Cyberkriminelle und böswillige Hacker verkaufen. Wie bei anderen abonnementbasierten Modellen, wie etwa SaaS, verkaufen Malware-Entwickler ihre Produkte – die Malware, die Infrastruktur, auf der sie ausgeführt wird, Anweisungen zu ihrer Verwendung und technische Supportleistungen – gegen eine Vergütung.

Dieser immer häufiger auftretende Angriffsvektor ist besorgniserregend, da er es technisch nicht versierten „Kunden“ ermöglicht, schnell und einfach hochentwickelte Malware zu kaufen und zu verbreiten.

Nachfolgend betrachten wir Malware as a Service und wie man sich davor schützen kann im Detail.

Wie funktioniert Malware as a Serivce?

Das MaaS-Geschäftsmodell basiert auf Malware-Entwicklern, die ihre Malware über private Chat-Kanäle, Dark-Web-Marktplätze und andere Untergrundforen erstellen und vermarkten.

Anschließend erwerben interessierte Kunden - darunter sowohl Neulinge im Bereich der Cyberkriminalität als auch erfahrene Angreifer, die ihre bestehenden Angriffe ausweiten möchten - Zugang zu den Malware-Produkten.

Malware-Gruppen können verschiedene Zahlungsstrukturen anbieten, die in der Regel Kryptowährungen wie Bitcoin erfordern, da diese schwerer zu verfolgen sind:

Abonnement-Dienste - beispielsweise monatlich oder jährlich - bieten Cyberkriminellen eine schnelle und einfache Möglichkeit, mit der Verbreitung zu beginnen.

Pay-per-install-Dienste basieren auf der Anzahl der erfolgreichen Malware-Installationen auf den Zielrechnern.

Bei Diensten mit Gewinnbeteiligung erhalten MaaS-Betreiber einen Prozentsatz der Gewinne aus erfolgreichen Angriffen ihrer Kunden.

Vollständige Käufe sind zwar technisch gesehen keine „As-a-Service“-Angebote, geben Cyberangreifern aber gegen eine einzige Zahlung dauerhaften Zugang zu Malware.

Sobald sie ein Abonnement abgeschlossen haben, verbreiten MaaS-Nutzer die Malware an ihre Opfer. Zu den üblichen Verbreitungsmethoden gehören Phishing-E-Mails mit bösartigen Anhängen oder Links, das Ausnutzen von Schwachstellen in Betriebssystemen und Bibliotheken, Malvertsing über mit Malware infizierte Werbung auf Websites, Podcasts, Videokanälen etc. sowie Social-Engineering-Kampagnen.