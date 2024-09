Ransomware as a Service: Die Rolle der Initial Access Broker

Das Dark Web ist schon seit Jahrzehnten Schauplatz krimineller Aktivitäten. Im Laufe dieser Zeit haben sich die Organisationen der Cyberkriminalität und ihre Geschäftsmodelle angepasst und weiterentwickelt, ebenso wie die Bedrohungslandschaft. Heutzutage können Nutzer in zahlreichen illegalen Foren und auf Marktplätzen alles von illegalen Drogen bis hin zu Malware kaufen und verkaufen.

Diese Foren ermöglichen es organisierten Cyberkriminalitätsgruppen, anderen Bedrohungsakteuren Produkte und Dienstleistungen zum Kauf anzubieten. Cyberkriminelle Gruppen, die Angreifern aktiv Zugang zu privaten Netzwerken und Systemen verkaufen, werden gemeinhin als Initial Access Broker (IABs) bezeichnet. Obwohl sie nur selten direkt in Angriffe verwickelt sind, spielen diese Erstzugangsvermittler eine wichtige Rolle im Ökosystem für Ransomware als Service (RaaS), da sie Einstiegspunkte für andere böswillige Angreifer schaffen.

Grund genug einmal näher zu betrachten, welche Rolle Initial Access Broker im RaaS-Modell spielen und wie sie arbeiten.

Was sind Initial Access Broker?

Initial Access Broker sind einzelne Cyberkriminelle oder organisierte Cybercrime-Gruppen, die sich unbefugten Netzwerkzugang verschaffen und diesen an andere böswillige Akteure verkaufen.

IAB sind in der Regel darauf spezialisiert, in Organisationen mit direktem Benutzerzugang einzudringen, den sie sich durch verschiedene Methoden verschaffen. Dazu gehören Credential Stuffing, Social Engineering, Phishing, MFA-fokussierte Brute-Force-Angriffe und Stealer Malware.

Die meisten Initial Access Broker fungieren als Zulieferer für andere Angreifer und führen selten selbst Ransomware, Datenerpressung oder andere Cyberangriffe durch. Stattdessen dienen sie als Drittanbieter, die es anderen Cyberkriminellen ermöglichen, weitere Angriffe auf Unternehmen durchzuführen.

Sobald sich Angreifer einen ersten Zugang zu einem Unternehmensnetzwerk oder Betriebssystem verschafft haben, bieten sie diesen Zugang in Dark-Web-Foren an und verkaufen ihn an andere Cyberkriminelle. Einige Makler verkaufen den Erstzugang zu Unternehmen zu einem festen Preis, während andere einen prozentualen Anteil an den Gewinnen verlangen, die ihre Käufer durch die Nutzung des Zugangs erzielen.