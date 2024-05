Kostenloses E-Handbook: Ransomware: Aktiv Abwehr aufbauen

Für Unternehmen stellen Cybergefahren laut Allianz Risk Barometer 2024 das größte Risiko dar, mit dem sie im Jahr 2024 umgehen müssen. Und innerhalb dieser Cybergefahren sehen mehr als 50 Prozent der Befragten Ransomware als erhebliche Bedrohung an. Dies aus gutem Grund, zumal es Angriffe per Ransomware in mannigfaltiger Ausprägung gibt. Gleichzeitig haben sich die Risiken für Unternehmen immer weiter aufgefächert. Ob Lieferkettenangriffe, dreifache Erpressung oder Ransomware als Dienstleistung – die Bedrohungen sind vielfältig.

Trotz aller Unterschiede ist für IT-Teams entscheidend, die einzelnen Phasen des Ransomware-Lebenszyklus zu verstehen, um sich bestmöglich davor zu schützen. Auch wenn die Angreifer ihre Methoden aus ihrer Sicht immer weiter optimiert haben, hilft das Verstehen der Vorgehensweise dabei, eine möglichst robuste Verteidigung aufzubauen.

Apropos Verteidigung, hier bildet gerade bei Ransomware-Angriffen die Belegschaft eine wichtige Abwehrlinie. Abseits aller technischen und organisatorischen Maßnahmen müssen sich Unternehmen darüber im Klaren sein, dass eine gut geschulte Belegschaft, in der sich die einzelnen Mitglieder ihrer Verantwortung bewusst sind, bedeutend zur Sicherheit und Resilienz eines Unternehmens beiträgt.

Geht es um Ransomware-Vorfälle, ist oft von verschlüsselten sensiblen Daten oder nicht mehr zugänglichen Anwendungen die Rede. Aber wie steht es eigentlich um die Software und Tools, die IT-Teams zur Verwaltung ihrer IT-Infrastruktur und Rechenzentren einsetzen? Sind diese Admin-Tools genauso gut gewartet, wie man es von Betriebssystemen und Anwendungen erwartet? Ein Angriff darauf hat eventuell verheerende Folgen. Und es ist ebenso katastrophal, falls entsprechende Werkzeuge nach einem Angriff nicht mehr zugänglich oder leicht verfügbar sind. Die IT-Abteilung ist verantwortlich für die Sicherheit ihrer Verwaltungs- und Betriebs-Tools.

Und auch wenn sich Unternehmen gut vorbereiten, früher oder später wird es zu einem Ransomware-Vorfall kommen. Prävention ist zwar von entscheidender Bedeutung, IT-Teams sollten sich jedoch damit auseinandersetzen, wie sie laufende Angriffe erkennen und begrenzen.

Dieses E-Handbook bietet Unternehmen mit praxisnahen Ratgebern Unterstützung bei der Abwehr und Bewältigung von Ransomware.