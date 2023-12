Wie man Mitarbeiter zur Abwendung von Ransomware schult

Gemäß dem „2023 Data Breach Investigations Report“ von Verizon sind 74 Prozent der Datenschutzverletzungen auf den menschlichen Faktor zurückzuführen, sei es durch Nachlässigkeit, gestohlene Zugangsdaten oder Phishing-Betrug. Laut IBM belaufen sich die durchschnittlichen Gesamtkosten eines Ransomware-Angriffs auf 5,13 Millionen US-Dollar. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass Unternehmen Ransomware-spezifische Schulungen durchführen, damit Mitarbeiter die Bedrohung erkennen und entschärfen können.

Schulungen der Belegschaft zur Cybersicherheit sind daher ein wichtiger Faktor, um die Gesamtsicherheit und Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens zu verbessern. Solche Schulungen sind jedoch keine einmaligen Aktivitäten, die man einfach abhaken kann. Da Ransomware ein sich ständig weiterentwickelndes Problem ist, müssen die Schulungen auch neue Varianten und Angriffsmethoden abdecken, sobald diese auftauchen.

Bevor Sie die Schulungen mit Informationen überfrachten, sollten Sie sicherstellen, dass die Mitarbeiter die Grundlagen von Ransomware verstehen. Das Thema ist wahrscheinlich für niemanden gänzlich neu, da es immer wieder in den Schlagzeilen auftaucht. Dennoch sollten Sie darauf eingehen, was Ransomware ist, und die wichtige Rolle der Mitarbeiter bei der Erkennung und Eindämmung von Ransomware betonen.

Ransomware kann auch über Drive-by-Downloads, Malvertising, Wechseldatenträger wie USB-Geräte und raubkopierte Software in Systeme eindringen.

Noch wichtiger ist, dass die Mitarbeiter wissen, wie Angreifer in Unternehmen eindringen. Auf diese Weise verstehen sie besser, worauf sie achten müssen und wie sie dies verhindern können. Die drei wichtigsten Ransomware-Angriffsvektoren sind wie folgt:

Dennoch kann es von Vorteil sein, die verschiedenen Arten von Ransomware zu kennen, mit denen Benutzer konfrontiert werden können - auch wenn sie in der Regel alle unter demselben Deckmantel auftreten. Zu den Arten von Ransomware gehören Locker, Crypto, Scareware, Erpresser-Malware, Wiper Malware, doppelte Erpressung, dreifache Erpressung und Ransomware as a Service ( RaaS ).

Es gibt mehrere Arten von Ransomware. Die Unterschiede zu kennen, ist für Mitarbeiter vielleicht nicht so wichtig wie das Verständnis der beabsichtigten Folgen von Ransomware-Angriffen: Datenverschlüsselung, Datenverlust und Datenexfiltration - und eine potenziell taufwendige und langwierige Wiederherstellung der Daten.

Weisen Sie die Benutzer darauf hin, verdächtige E-Mails, Dateien, Programme oder Geräteverhalten an die IT-Abteilung oder die Geschäftsführung zu melden.

Einige Anzeichen einer Infektion sind offensichtlich. Ein Popup-Fenster, das den Benutzer darüber informiert, dass das Gerät gesperrt ist, spricht zum Beispiel für sich. Andere Anzeichen sind nicht ganz so eindeutig, wie zum Beispiel eine Verschlechterung der Geräteleistung. Unerwartet können unbekannte Dateien oder Programme auf einem Gerät erscheinen, auf deren Inhalt plötzlich nicht mehr zugegriffen werden kann oder deren Dateinamen verschlüsselt sind. Das Auftauchen legitimer, aber zuvor deinstallierter Software ist ein weiteres Warnzeichen. Böswillige Akteure verwenden oft legitime Programme, einschließlich Port- oder Netzwerkscanner, um den besten Weg zur weiteren Infiltration eines Zielsystems zu finden.

Wie man auf einen möglichen Ransomware-Angriff reagiert

Weisen Sie Ihre Mitarbeiter an, ihr(e) Gerät(e) bei jedem Hinweis auf einen möglichen Ransomware-Angriff vom Internet zu trennen. Dadurch kann verhindert werden, dass sich die Malware auf andere Geräte ausbreitet. Vergewissern Sie sich, dass Remote-Mitarbeiter wissen, dass andere Geräte in ihrem Heimnetzwerk ebenfalls infiziert sein könnten. Ebenso sollten die Mitarbeiter in den Büros wissen, dass alle Geräte im Unternehmensnetzwerk gefährdet sein könnten.

Raten Sie den Mitarbeitern, sich so schnell wie möglich mit ihrem Vorgesetzten, dem Sicherheitsteam, dem IT-Team oder einem anderen für die Reaktion auf Vorfälle zuständigen Team in Verbindung zu setzen. Ermutigen Sie sie, jede fragwürdige Geräte- oder Systemaktivität sowie jede Kommunikation von einem vermeintlichen Angreifer zu melden. Betonen Sie, dass es immer besser ist, auf Nummer sicher zu gehen.

Auch wenn Mitarbeiter in der Regel nicht das Hauptziel eines Ransomware-Angriffs sind, sollten sie dennoch geschult werden, was zu tun ist, wenn sie jemals eine Lösegeldforderung von einer Ransomware-Gruppe erhalten. Sagen Sie den Mitarbeitern, dass sie niemals mit den Angreifern verhandeln oder in einen Dialog treten sollen.