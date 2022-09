UEBA: Einsatzbereiche für verhaltensbasierte Analysen

Die Analyse des Benutzer- und Entitätsverhaltens (UEBA, User Entity Behavior Analytics) deckt versteckte Risiken für das Unternehmen auf. UEBA nutzt fortschrittliche Datenanalysetechniken, um Datenströme aus verschiedenen Quellen auf Anzeichen für Angriffe, Aufklärung und Datenexfiltration zu durchsuchen.

In diesem Fall bedeutet Verhaltensanalyse die Aktionen sowohl von Menschen als auch von Systemen beziehungsweise Entitäten. Beispiele dafür sind, wenn ein Benutzer plötzlich große Datenmengen herunterlädt, ein System plötzlich versucht, eine Verbindung zu einem anderen System herzustellen, mit dem es normalerweise nicht kommuniziert, oder etwas anderes Ungewöhnliches auftritt.

UEBA hat mehrere Einsatzmöglichkeiten in den folgenden Hauptbereichen:

UEBA sucht in Protokollen, Konfigurationsdateien und anderen Datenquellen nach Hinweisen auf verschiedene Arten von Bedrohungen oder Kompromittierungen. Sie ist der Schlüssel zu den folgenden Anwendungsfällen.

Netzwerkprotokolle können Hinweise darauf liefern, dass ein System versucht, mit anderen Systemen Kontakt aufzunehmen, mit denen es normalerweise nicht kommuniziert, was möglicherweise darauf hindeutet, dass es kompromittiert ist und als Ausgangspunkt für seitliche Angriffe auf andere Systeme genutzt wird.

System- und Netzwerkprotokolle können zeigen, dass Personen oder Konten versuchen, Dinge zu tun, die sie normalerweise nicht tun und nicht tun sollten. Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass die Anmeldeinformationen des Kontos kompromittiert wurden und eine dritte Partei das Konto nutzt, um Möglichkeiten und Schwachstellen ausfindig zu machen oder um sensible Daten zu exfiltrieren.

UEBA-Systeme können Anzeichen dafür erkennen, dass Benutzer ihre Anmeldedaten gemeinsam nutzen, anstatt nur mit ihren eigenen Konten zu arbeiten, was eine Kompromittierung durch bösartige Akteure wahrscheinlicher macht.

UEBA kann in der Cybersicherheit vorausschauend oder rückblickend eingesetzt werden. Prospektiv nutzen Security-Teams oder -Dienstleister es, um Angriffe zu erkennen, sobald sie auftreten, mit dem Ziel, eine - vorzugsweise automatisierte - Reaktion auszulösen.

Vorausschauendes vs. rückblickendes UEBA

Anomales Verhalten kann auf aktuelle oder bevorstehende Fehlfunktionen von Hardware, Betriebssystemen, Middleware (zum Beispiel Datenbankmanagementsysteme), Anwendungsservern und Anwendungen hinweisen. Eine wachsende Zahl von Datenübertragungsfehlern an einem bestimmten Netzwerk-Switch-Port könnte beispielsweise auf einen Hardwareausfall oder ein Problem mit der Verkabelung dieses Ports hinweisen.

Ursachenanalyse durchführen

Ein einziges Problem kann manchmal Auswirkungen auf mehrere Systeme und Funktionsschichten haben. Bedrohungsanalysen sind erforderlich, um die Zusammenhänge zu erkennen. So können beispielsweise verstreute Transaktionsausfälle in mehreren mitarbeiter- und kundenorientierten Anwendungen sowie zeitweilige Probleme mit einem Datenbankserver und Anwendungscontainern, die in einem bestimmten Kubernetes-Cluster ausgeführt werden, auf ein Problem mit dem Storage-Netzwerk zurückzuführen sein, das ihnen allen zugrunde liegt.

UEBA kann die betrieblichen Anforderungen von Unternehmen und Cloud-Service-Anbietern erfüllen, die sie sowohl prospektiv als auch retrospektiv nutzen können. Sie können UEBA-Tools verwenden, um die Ursache von verstreuten Problemen zu ermitteln, die nicht offensichtlich miteinander verbunden sind, wenn sie auftreten. Ebenso können die Werkzeuge nach einem Ausfall genutzt werden, um zu sehen, ob es Indikatoren für das Problem gab, die früher hätten erkannt werden können - und im Falle eines erneuten Auftretens auch werden.