Incident Response: Die Kommunikation bei Vorfällen regeln

Cybersicherheitsvorfälle erfordern eine sorgfältige Koordination zwischen dem Vorfallreaktionsteam und einer Vielzahl von internen und externen Interessengruppen. Ein Kommunikationsplan für die Reaktion auf Vorfälle ist eine wichtige Komponente des umfassenderen Reaktionsplans einer Organisation. Dieser Plan steuert und lenkt die Kommunikationsbemühungen.

Wie bei anderen Elementen der Notfallplanung sollte eine Organisation ihren Krisenkommunikationsplan in einer ruhigen Phase entwickeln, um eine fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Der Versuch, spontan gute Entscheidungen zu treffen, während ein Sicherheitsvorfall unter hohem Druck abläuft, kann schnell verheerende Folgen haben.

Lassen Sie uns einen Blick auf fünf Maßnahmen werfen, die Sie ergreifen können, um sicherzustellen, dass Ihr Kommunikationsplan für Vorfälle so effektiv wie möglich ist.

1. Den Aktivierungsprozess des Notfallteams formalisieren

Die erste wichtige Kommunikation, die nach einem Sicherheitsvorfall stattfindet, ist die Aktivierung des Notfallteams. Jeder Mitarbeiter, der einen Sicherheitsvorfall vermutet, sollte das Security Operations Center (SOC) des Unternehmens oder eine andere zugewiesene 24/7-Überwachungsstelle kontaktieren. Das SOC sollte nach einem Standardverfahren feststellen, ob der Vorfall die Aktivierung des gesamten Notfallteams rechtfertigt.

In Fällen, in denen das SOC feststellt, dass die Aktivierung eines Teams erforderlich ist, ist die Zeit von entscheidender Bedeutung. Unternehmen sollten die Einführung eines Alarmierungsmechanismus mit entsprechenden Tools oder Diensten in Betracht ziehen. Diese Tools verwalten Bereitschaftspläne, lösen Alarme über mehrere Kommunikationskanäle aus und liefern Informationen zum Status der Beteiligten. Durch die Auslagerung dieser Aufgaben auf eine spezielle Plattform werden die SOC-Analysten entlastet und das Incident-Response-Team kann schneller einberufen werden.