Die Cyberangriffe der KW24/2025 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Der Überblick ausschließlich auf relevante Cyberangriffe und schließt dabei DDoS-Attacken sowie die bloße Verunstaltung von Websites (Defacement) aus. Im Fokus stehen stattdessen gezielte Angriffe, die Unternehmen, Behörden oder kritische Infrastrukturen nachhaltig beeinträchtigen können. Die folgende Übersicht bietet einen kompakten Einblick in die wichtigsten Vorfälle der vergangenen Woche ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

05.06.2025, United Natural Foods, Inc., (USA). United Natural Foods, Inc. hat eine nicht autorisierte Aktivität in einigen seiner IT-Systeme erkannt. Diese haben vorübergehend die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigt, Kundenbestellungen zu erfüllen. Das Unternehmen arbeitet aktiv daran, den Vorfall mithilfe von Fachleuten für Cybersicherheit von Drittanbietern zu bewerten, abzuschwächen und zu beheben. Die Untersuchung zur Bewertung der Auswirkungen und des Ausmaßes des Vorfalls ist noch nicht abgeschlossen. Quelle

05.06.2025, Lexington-Richland School District Five, (USA). Der Schulbezirk Lexington-Richland Five erlitt einen größeren Cyberangriff, wodurch sich Zahlungen an Mitarbeiter verzögerten. Der Bezirk hat eine Untersuchung eingeleitet und arbeitet mit Strafverfolgungsbehörden und Spezialisten von Drittparteien zusammen, um die Art und das Ausmaß des Vorfalls zu ermitteln. Quelle

05.06.2025, Rio Preto, (Brasilien). Ein Cyberangriff hat die Systeme der Stadtverwaltung von Rio Preto beeinträchtigt und wirkt sich auf die Gesundheitsdienste aus. Insbesondere auf den Rettungsdienst, dessen Telefon ausgefallen ist. Die Notrufe werden derzeit manuell bearbeitet, was zu Verzögerungen und Warteschlangen führt. Die Verwaltung arbeitet daran, die Dienste so schnell wie möglich wiederherzustellen. Quelle

06.06.2025, British Horseracing Authority, (Vereinigtes Königreich). Die British Horseracing Authority wurde Opfer eines Hackerangriffs, die Pferderennen finden jedoch weiterhin normal statt. Der Vorfall wurde Ende letzter Woche festgestellt und die Strafverfolgungsbehörden wurden informiert. Die Ermittlungen laufen noch, um festzustellen, was passiert ist, und um die Systeme der Organisation wiederherzustellen. Quelle

07.06.2025, General Registry at Belize’s High Court, (Belize). Aufgrund einer größeren Sicherheitsvorfalls musste das Generalregister des High Court von Belize seine Arbeit einstellen. Ein Ransomware-Angriff machte die Hauptsysteme funktionsunfähig. Die Mitarbeiter des Gerichts wurden aufgefordert, ihre Computer herunterzufahren, während Experten den Schaden bewerten und versuchen, weitere Infiltrationen zu verhindern. Die Dienste sind zum Stillstand gekommen, mit Ausnahme einer Plattform für elektronische Einreichungen, die weiterhin online bleibt. Quelle

09.06.2025, Thomasville, N.C., (USA). Die Stadt Thomasville in North Carolina erlitt einen Cyberangriff, der mehrere städtische Systeme beeinträchtigte. Die Verantwortlichen der Stadt bestätigten eine kriminelle Aktivität innerhalb ihrer Computersysteme, gaben jedoch nicht bekannt, ob persönliche oder sensible Informationen kompromittiert wurden. Quelle

09.06.2025, Erie Insurance, (USA). Erie Insurance hatte ungewöhnliche Netzwerkaktivitäten bemerkt, die seine Systeme beeinträchtigten. Es wurden Maßnahmen zum Schutz von Daten und Systemen ergriffen. Die Untersuchung des Vorfalls dauert an. Das Unternehmen arbeitet mit den Strafverfolgungsbehörden und externen Security-Experten zusammen. Quelle

11.06.2025, La Araucanía, (Chile). Die Regionalregierung von La Araucanía war von einem Cyberangriff betroffen. Aufgrund des Vorfalls konnten einige Abteilungen keine Informationen mehr von den Servern beziehen. Es wird geprüft, ob wichtige Daten betroffen worden sind, und es wurde eine interne Untersuchung eingeleitet. Quelle

11.06.2025, Ogeechee, (USA). Das Büro des Bezirksstaatsanwalts von Ogeechee wurde Opfer eines Cyberangriffs. Dank eines kürzlich erweiterten Vertrags mit Georgia Technologies konnte der Angriff jedoch identifiziert und gestoppt werden, wodurch womöglich ein schwerwiegender Datenverlust verhindert wurde. Die physischen Standorte wurden für einige Tage geschlossen, um die Ermittlungen und die Wiederherstellung der Systeme zu ermöglichen. Quelle

