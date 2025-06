Die Cyberangriffe der KW23/2025 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Der Überblick ausschließlich auf relevante Cyberangriffe und schließt dabei DDoS-Attacken sowie die bloße Verunstaltung von Websites (Defacement) aus. Im Fokus stehen stattdessen gezielte Angriffe, die Unternehmen, Behörden oder kritische Infrastrukturen nachhaltig beeinträchtigen können. Die folgende Übersicht bietet einen kompakten Einblick in die wichtigsten Vorfälle der vergangenen Woche ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

29.05.2025, College of Eastern Idaho (CEI), (USA). Das College of Eastern Idaho erlitt einen Malware-Angriff, der zur Abschaltung seines Netzwerks führte, um die Daten von Schülern und Mitarbeitern zu schützen. Die Sommerkurse sollten dank Notfallplänen wie geplant stattfinden. Die Universität arbeitet mit Experten für Cybersicherheit zusammen, um die Malware zu beseitigen und den Betrieb des Netzwerks wiederherzustellen. Quelle

29.05.2025, Lorain County, (USA). In Lorain County kam es zu einem Netzwerksicherheitsvorfall, der die Systeme störte und dazu führte, dass mehrere Abteilungen bis zur Wiederherstellung der Systeme geschlossen wurden. Kritische Dienste und wichtige Abteilungen bleiben für die Bürger verfügbar. Die Organisation arbeitet mit Experten zusammen, um den Vorfall zu untersuchen, und wird die Bevölkerung entsprechend informieren. Quelle

30.05.2025, Justizministerium Puerto Rico, (Puerto Rico). Das Justizministerium war von einem Cyberangriff betroffen, sodass einige Dienste, darunter die Ausstellung von Strafregisterbescheinigungen, vorübergehend ausgesetzt werden mussten. Die Behörden arbeiten daran, den Vorfall zu beheben und die persönlichen Daten der Bürger zu schützen. Die Informationssicherheit hat für das Ministerium oberste Priorität. Quelle

31.05.2025, Gemeindeverwaltung Ostercappeln (Deutschland). Die Gemeindeverwaltung Ostercappeln wurde Opfer eines Cyberangriffs, der dazu führte, dass die Dienstleistungen im Rathaus eingestellt wurden. Die Systeme wurden isoliert, um die Sicherheit der Daten und den Datenschutz zu gewährleisten. Die Gemeinde arbeitet mit der Polizei und Experten zusammen, um das Problem zu lösen und die Dienste wieder aufzunehmen. Quelle

01.06.2025, Durant, (USA). Am 1. Juni wurde die Stadt Durant Opfer eines Ransomware-Angriffs. Die örtlichen Behörden arbeiten mit Strafverfolgungsbehörden und Experten für Cybersicherheit zusammen, um den Vorfall einzudämmen und die Dienste wiederherzustellen. Einige Dienste, wie digitale und Kreditkartenzahlungen, sind weiterhin betroffen. Es wird eine Untersuchung durchgeführt, die sich insbesondere auf die Kreditkartendaten bezieht. Quelle

01.06.2025, Central Maine Healthcare, (USA). Central Maine Healthcare wurde Opfer eines möglichen Cyberangriffs, woraufhin die Informationssysteme und Netzwerke abgeschaltet wurden. IT-Techniker arbeiten daran, die Art und das Ausmaß des Vorfalls zu ermitteln. Die Krankenhäuser nehmen weiterhin Patienten auf und behandeln sie, aber einige Eingriffe und Arzttermine können aufgrund des Ausfalls des Computersystems verschoben werden. Quelle

03.06.2025, Farm’s Best Food Industries Sdn. Bhd., (Malaysia). CAB Cakaran Corporation Berhad gab bekannt, dass seine Tochtergesellschaft, Farm's Best Food Industries Sdn. Bhd., am 3. Juni 2025 Opfer eines Cyberangriffs auf ihr Buchhaltungssystem wurde. Das Unternehmen bewertet derzeit die Auswirkungen des Sicherheitsvorfalls und arbeitet an der Wiederherstellung der betroffenen Daten. Es werden Anstrengungen unternommen, um das Buchhaltungssystem mit Unterstützung des internen IT-Personals und externer Cybersicherheitsberater wieder voll funktionsfähig zu machen. Quelle

03.06.2025, Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern, (Deutschland). Die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern ist Opfer eines Hackerangriffs geworden, der die Diensttelefone der Beamten in Mitleidenschaft gezogen hat. Die Telefone können einige Tage lang nicht in ihrem vollen Umfang genutzt werden. Die Beamten werden für bestimmte Aufgaben wieder auf Funkkommunikation zurückgreifen müssen. Quelle

05.06.2025, Rio Preto, (Brasilien). Ein Cyberangriff hat das System der Stadtverwaltung Rio Preto lahmgelegt und wirkt sich auf die Gesundheitsdienste aus, insbesondere auf den Rettungsdienst, dessen Telefon ausgefallen ist. Die Dienste werden derzeit manuell durchgeführt, was zu Verzögerungen und Warteschlangen führt. Die Verwaltung arbeitet daran, die Dienste so schnell wie möglich wiederherzustellen Quelle

Presseschau, teilweise mit ChatGPT erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.