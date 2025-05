Die Cyberangriffe der KW19/2025 im Überblick

illkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Der Überblick ausschließlich auf relevante Cyberangriffe und schließt dabei DDoS-Attacken sowie die bloße Verunstaltung von Websites (Defacement) aus. Im Fokus stehen stattdessen gezielte Angriffe, die Unternehmen, Behörden oder kritische Infrastrukturen nachhaltig beeinträchtigen können. Die folgende Übersicht bietet einen kompakten Einblick in die wichtigsten Vorfälle der vergangenen Woche ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

01.05.2025, Breton S.p.A., (Italien). Breton S.p.A. erlitt am 1. Mai einen Cyberangriff, aber dank eines Notfallplans konnte die Umgebung gesichert und der Betrieb schnell wieder aufgenommen werden. Der Angriff betraf die IT-Infrastruktur des Unternehmens. Die Systeme wurden nach kurzer Zeit wiederhergestellt. Quelle

01.05.2025, Legal Aid Agency, (Vereinigtes Königreich). Legal Aid Agency (LAA), eine Exekutivbehörde des britischen Justizministeriums, die Rechtshilfegelder verwaltet, hat Anwaltskanzleien vor einem Sicherheitsvorfall gewarnt und erklärt, dass die Angreifer möglicherweise Zugriff auf Finanzdaten erlangt haben. Die Agentur untersucht den Vorfall und hat Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen abzumildern. Quelle

01.05.2025, Framlingham College, (Vereinigtes Königreich).Das Framlingham College wurde Opfer eines Hackerangriffs, hat jedoch schnell gehandelt, um das Problem zu isolieren, und arbeitet mit Experten an der Lösung des Vorfalls. Die Schule bleibt voll funktionsfähig und konzentriert sich darauf, ihren Schülern eine qualitativ hochwertige Bildung und Seelsorge zu bieten. Die Polizei von Suffolk wurde kontaktiert, um sich zu dem Vorfall zu äußern. Quelle

01.05.2025, Harrods, (Vereinigtes Königreich). Harrods wurde Opfer eines Hackerangriffs und war damit der letzte große Einzelhändler, der ins Visier von Hackern geriet. Der Angriff erfolgte nach ähnlichen Vorfällen bei Marks and Spencer und Co-op. Die Systeme von Harrods wurden gesichert und die Geschäfte bleiben für Kunden geöffnet. Quelle

03.05.2025, Coweta County School System, (USA). Das Schulsystem im Coweta County wurde von einem Cybersicherheitsangriff auf sein Computernetzwerk betroffen. Der Einbruch wird ernst genommen und ist Gegenstand einer Untersuchung. Der Schulbetrieb wird normal fortgesetzt, einige Netzwerkfunktionen werden jedoch gestört sein. Es gibt keine Hinweise darauf, dass persönliche Informationen kompromittiert wurden. Quelle.

04.05.2025, South African Airways, (Südafrika).South African Airways erlitt einen größeren Cyberangriff, der den Zugang zu ihren Online-Plattformen störte. Das Unternehmen konnte seine Systeme innerhalb weniger Stunden wiederherstellen und leitete eine Untersuchung ein, um das Ausmaß des Vorfalls zu ermitteln. Der Flugbetrieb und die Kundenservicekanäle funktionierten weiterhin normal. Quelle

06.05.2025, West Lothian Council, (Vereinigtes Königreich). Die Schulen in West Lothian wurden Opfer eines Angriffs mit Ransomware, einer Art von Malware, die den Zugriff auf Daten verhindert. Der Rat von West Lothian bestätigte den Angriff und setzte Notfallpläne in Kraft, um die Störungen so gering wie möglich zu halten. Eine strafrechtliche Untersuchung wird von der schottischen Polizei und der schottischen Regierung durchgeführt. Quelle

Presseschau, teilweise mit ChatGPT erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.