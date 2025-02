Die Cyberangriffe der KW6/2025 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige internationale Cyberangriffe der KW6/2025, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

31.01.2025, Business Registration Service (BRS), (Kenia). Die kenianische Behörde für Unternehmensregistrierung (BRS) hat nach Berichten über eine mögliche Datenverletzung versichert, dass die Sicherheit und Integrität ihres Registers oberste Priorität habe. Die Behörde leitete eine gründliche Untersuchung ein und führte verstärkte Sicherheitsmaßnahmen ein, um zukünftige Vorfälle zu verhindern. Die Einzelheiten des mutmaßlichen Verstoßes, der sich am 31. Januar ereignet haben soll, werden derzeit noch überprüft. Quelle

31.01.2025, Tata Technologies, (Indien). Das Unternehmen Tata Technologies bestätigte, dass es Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden war, der dazu führte, dass einige IT-Dienste vorübergehend ausgesetzt wurden. Die Lieferdienste für die Kunden wurden jedoch aufrechterhalten und waren nicht betroffen. Derzeit wird eine gründliche Untersuchung durchgeführt, um die Ursachen des Angriffs zu ermitteln und Maßnahmen zur Vermeidung künftiger Risiken zu ergreifen. Quelle

01.02.2025, CESI, (Frankreich). Das CESI wurde am Samstag, den 1. Februar 2025, Opfer eines Cyberangriffs, der die Unterbrechung des Internetzugangs und die Mobilisierung eines Krisenstabs zur Eindämmung des Vorfalls erforderlich machte. Der Unterricht konnte am Montag, den 3. Februar, wieder aufgenommen werden, wobei für die Schülerinnen und Schüler Maßnahmen zur Gewährleistung der pädagogischen Kontinuität ergriffen wurden und die zuständigen Behörden eingeschaltet wurden. Die Ermittlungen zum Ausmaß des Vorfalls sind noch im Gange und die Schulleitung bedauert diesen kriminellen Akt. Quelle

02.02.2025, Top-Medien, (Schweiz). Die Medien in Winterthur in der Schweiz wurden am Wochenende Opfer eines Cyberangriffs, der zu Störungen bei der Produktion und den Live-Sendungen von Radio Top und Tele Top führte. Der Angriff wurde von einem Verschlüsselungstrojaner ausgeführt und betraf die Systeme des Unternehmens, sodass Produktionen und Live-Sendungen vorübergehend nicht mehr möglich waren. Das IT-Team arbeitet derzeit daran, die Folgen des Angriffs zu analysieren und die Systeme in Zusammenarbeit mit Experten für Cybersicherheit und den zuständigen Behörden so schnell wie möglich wiederherzustellen. Quelle

05.02.2025, IMI, (Vereinigtes Köngireich). Das Unternehmen IMI wurde Opfer eines Cyberangriffs, der mehrere seiner Standorte auf der ganzen Welt betraf, und isolierte einige seiner Systeme, um den Vorfall zu untersuchen und einzudämmen. Das Unternehmen informierte seine Mitarbeiter und Kunden über den Vorfall. Quelle

