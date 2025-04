Die Cyberangriffe der KW15/2025 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige internationale Cyberangriffe der KW15/2025, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

05.04.2025, Optimax Technology, (Taiwan). Das Unternehmen wurde am 7. April 2025 von einem Cyberangriff getroffen, doch die Verteidigungsmechanismen wurden aktiviert, um das Risiko zu minimieren. Es wurden keine persönlichen oder internen Datenverluste festgestellt, und der Geschäftsbetrieb des Unternehmens wurde nicht wesentlich beeinträchtigt. Das Unternehmen verbessert weiterhin die Sicherheit seines Netzwerks und seiner Informationsinfrastruktur, um zukünftige Angriffe zu verhindern. Quelle

06.04.2025, Fall River Public Schools, (USA). Der Fall River School District in Massachusetts wurde Opfer eines Cyberangriffs, bei dem sich ein unbefugter Dritter Zugang zu Teilen des internen Netzwerks verschafft hat. Die Ermittler fanden keine Beweise dafür, dass persönliche Daten von Schülern oder Mitarbeitern eingesehen oder kompromittiert wurden, aber eine gründliche Untersuchung ist im Gange. Der Distrikt hat bereits damit begonnen, seine Sicherheitsvorkehrungen zu verstärken, um weitere Angriffe zu verhindern. Quelle

07.04.2025, Sensata Technologies, (USA). Das Unternehmen Sensata Technologies, ein Hersteller von Industrietechnologie mit Sitz in Massachusetts, wurde Opfer eines Ransomware-Angriffs, der seine Systeme störte und die Abschaltung seines Netzwerks erzwang. Der Vorfall, der am Sonntag begann, beeinträchtigte vorübergehend den Geschäftsbetrieb des Unternehmens, insbesondere die Produktion und die Auslieferung. Experten für Cybersicherheit helfen bei der Wiederherstellung und versuchen, gestohlene Dateien zu identifizieren, um die Betroffenen zu benachrichtigen. Quelle

08.04.2025, Visionary Holdings In,c. (Kanada). Infolge eines Cyberangriffs wurden die offizielle Website www.visiongroupca.com und die E-Mail-Adressen unter @farvision.ca kompromittiert, was zu einem kompletten Systemausfall und potenziellen Risiken für die Datensicherheit führte. Das Unternehmen hat daher beschlossen, diese Kanäle dauerhaft zu deaktivieren und sie zu ersetzen. Es fordert seine Partner auf, ihre Kontaktinformationen zu aktualisieren und den Austausch über diese neuen Kanäle zu überprüfen. Quelle

09.04.2025, SIAPA, (Mexiko). Das gemeindeübergreifende System für Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung (SIAPA) wurde Opfer eines Cyberangriffs, der seine Verwaltungsdienste lahmlegte, sodass die Organisation ihre Sicherheitsprotokolle aktivieren musste. Die Ermittlungen laufen, um die Verantwortlichen für den Angriff zu ermitteln. Quelle

10.04.2025, Oregon Department of Environmental Quality (DEQ), (USA). Das Oregon Department of Environmental Quality (DEQ) wurde am Mittwoch Opfer eines Cyberangriffs, woraufhin seine Computersysteme bis zum Ende der Woche heruntergefahren wurden. Die Fahrzeugprüfstationen werden bis Freitag geschlossen bleiben, das Online-System zur Verwaltung von Umweltdaten war jedoch nicht betroffen. Die Ermittlungen zur Herkunft und zu den Motiven des Angriffs, bei dem es sich bislang nicht um einen Lösegeldangriff zu handeln scheint, sind im Gange. Quelle

Presseschau, teilweise mit ChatGPT erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.