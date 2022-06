Wie man ein interaktives DevOps-Runbook entwickelt

Was man nicht messen kann, kann man nicht verbessern – oder optimieren. Übertragen auf die Softwareentwicklung und auf DevOps bedeutet der Spruch: Was man nicht dokumentieren kann, lässt sich auch nicht automatisieren.

Ein DevOps-Experte muss die Schritte – und ihre Reihenfolge – verstehen und beschreiben, die zur Ausführung einer Aufgabe erforderlich sind. Dies ist notwendig, bevor er sie automatisieren kann. Ohne ein umfassendes Verständnis der einzelnen Schritte und des erwarteten Ergebnisses ist es unmöglich, einen wiederholbaren Prozess zu erstellen. Diese Leitlinien sind gute Gründe für DevOps-Unternehmen, ein Runbook zu erstellen.

In dem Maße, in dem IT-Organisationen manuelle Prozesse durch ausführbaren Code ersetzen, entwickeln sich Runbooks zu einer Mischung aus manuellen und automatisierten Schritten.

Runbooks lassen sich in zwei große Kategorien einteilen: präskriptiv und reaktiv. Während beide Kategorien Prozesse für eine bestimmte Situation bereitstellen, beschreiben erstere eine administrative Aufgabe. Diese Aufgabe ist in einer definierten Reihe von Schritten in einer präzisen Reihenfolge auszuführen, wodurch sie sich für die programmgesteuerte Automatisierung eignen.

Der letzte Punkt veranschaulicht die Schnittstelle zwischen Runbooks und Playbooks. So fällt beispielsweise die Wiederherstellung nach einem Hardwareausfall oder einem Anwendungsabsturz genau in den Bereich eines Runbooks. Ein Disaster-Recovery -Prozess, der den Massenausfall vieler Systeme – oder einer ganzen Einrichtung – umfasst, wird jedoch besser von einem Playbook abgedeckt. Dieses kann sowohl DevOps-Runbooks als auch andere Elemente wie Kommunikations-, Personal- oder HR-Pläne enthalten.

Vom Runbook zum Automatisierungsskript

Workflow-Runbooks eignen sich am besten für die Automatisierung, weil sie eine Reihe von Eingaben durch einen expliziten Prozess laufen lassen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Daher lassen sich solche Runbooks leicht durch prozedurale Sprachen beschreiben. Wenn das Ziel ein automatisiertes Skript ist, kann es sich um nichts anderes als Programmcode handeln. Programmatische Runbooks werden oft über eine CI/CD-Toolchain zusammengefügt, die es IT-Administratoren ermöglicht, einen gesamten Workflow zu automatisieren. Dies kann zum Beispiel das Kompilieren, Integrieren und Bereitstellen einer Anwendung vom Code-Repository in die Cloud-Umgebung sein.

Automatisierte Runbooks sind so weit verbreitet, dass sie eine Reihe von Cloud-Services hervorgebracht haben. Dazu gehören beispielsweise AWS System Manager oder Microsoft Endpoint Configuration Manager sowie Tools wie Document Builder.

DevOps-Teams können Python-, JSON- oder YAML-Code mit Markdown-Beschreibungen verwenden, um in Document Builder selbstdokumentierende Automatisierungsskripte zu erstellen. Der folgende Markdown- und Python-Code startet zum Beispiel eine Amazon EC2-Instanz und wartet darauf, dass der Status der Instanz auf ok wechselt.

## Titel: LaunchInstanceAndCheckState **Zweck**: Dieses Runbook startet zunächst eine EC2-Instanz unter Verwendung der im Parameter ```imageId`` angegebenen AMI ID. Der zweite Schritt dieses Runbook kontrolliert kontinuierlich den Statusprüfwert für die gestartete Instanz, bis der Status ```ok`` zurückgegeben wird. ## Parameter: Name | Type | Description | Default Value ------------- | ------------- | ------------- | ------------- assumeRole | String | (Optional) Der ARN der Rolle, die es Automation erlaubt, die Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. | - imageId | String | (Optional) Die AMI ID, die zum Starten der Instanz verwendet werden soll. Der Standardwert verwendet die neueste verfügbare Amazon Linux AMI ID. | {{ ssm:/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn-ami-hvm-x86_64-gp2 }} def launch_instance(events, context): import boto3 ec2 = boto3.client('ec2') image_id = events['image_id'] tag_value = events['tag_value'] instance_type = events['instance_type'] tag_config = {'ResourceType': 'instance', 'Tags': [{'Key':'Name', 'Value':tag_value}]} res = ec2.run_instances(ImageId=image_id, InstanceType=instance_type, MaxCount=1, MinCount=1, TagSpecifications=[tag_config]) instance_id = res['Instances'][0]['InstanceId'] print('[INFO] 1 EC2-Instanz wurde erfolgreich gestartet', instance_id) return { 'InstanceId' : instance_id }

Die Markdown-Beschreibung wird in formatierten Text umgewandelt, wie in Abbildung 2 zu sehen.