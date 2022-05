So erstellen Sie EC2-Instanzen mit der AWS-Kommandozeile

AWS-Administratoren haben mehrere Möglichkeiten, eine EC2-Instanz zu starten. Für zuverlässige, automatisierte und konsistente Starts eignet sich insbesondere die AWS-Befehlszeilenschnittstelle (Command Line Interface, CLI).

Viele Nutzer bevorzugen die AWS-CLI gegenüber der AWS-Konsole, weil sie eine skalierbare Methode zum Starten von Cloud-Ressourcen ist. Die AWS-Befehlszeilenschnittstelle erfordert außerdem weit weniger manuelle Arbeit als die Konsole, wenn es darum geht, eine EC2-Instanz zu erstellen und zu starten. Nutzer ohne Programmiererfahrung brauchen aber ein paar Hilfestellung, um von der GUI-basierten (Graphic User Interface, grafische Benutzeroberfläche) AWS-Konsole auf Befehle umzusteigen.

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie mit der AWS-Kommandozeile EC2-Instanzen (Amazon Elastic Compute Cloud) starten. Sie behandelt die anfängliche Einrichtung der AWS CLI-Umgebung, die Mindestparameter, die zum Starten einer Instanz erforderlich sind, sowie weitere wichtige Parameter, die bei AWS-Bereitstellungen häufig verwendet werden.

Schritt 1: Einrichten der Skripting-Umgebung

Installieren Sie zunächst die CLI-Komponenten. In der AWS-Dokumentation finden Sie die aktuellen Befehle, die Speicherorte der Pakete und die Abhängigkeiten, die Sie für die Installation der AWS-CLI unter den Betriebssystemen Linux, Apple MacOS und Windows benötigen.

Stellen Sie anschließend sicher, dass in der Umgebung, in der Sie CLI-Befehle ausführen werden, die richtigen Berechtigungen eingestellt sind. Die AWS-Anmeldeinformationen für die AWS CLI befinden sich in der Datei $HOME/.aws/credentials. Sie können AWS-Anmeldeinformationen in Umgebungsvariablen oder in den Befehl selbst aufnehmen; das ist aber aus Sicherheitsgründen nicht empfehlenswert. Hinterlegen Sie Anmeldeinformationen stattdessen in einer lokalen Datei. Wenn Sie Befehle von einer EC2-Instanz aus ausführen, konfigurieren Sie ein AWS-Identity-and-Access-Management-Instanzprofil (AWS IAM), damit Sie die Anmeldeinformationen nicht intern konfigurieren müssen.

Prüfen Sie vorab, ob der in der Anmeldedatei konfigurierte IAM-Benutzer ausreichende Berechtigungen zum Starten von EC2-Instanzen und Schreibberechtigungen für EC2 besitzt. Sie müssen in der Lage sein, AWS-Sicherheitsgruppen-und-Elastic-Block-Store-Volumes (AWS EBS) zu erstellen. Weisen Sie dem Benutzer die IAM-Richtlinie AmazonEC2FullAccess zu, um sicherzustellen, dass Sie die folgenden Schritte durchführen können.

Die AWS-Region ist ein wichtiger Parameter, den Sie in der CLI konfigurieren müssen. Verwenden Sie die Datei $HOME/.aws/config. Sie können auch eine Region angeben, indem Sie die Umgebungsvariable AWS_REGION setzen oder den Parameter -region in der AWS CLI übergeben.