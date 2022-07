Anleitung: eine EC2-Instanz mit PowerShell erstellen

Die hauseigene Befehlszeile von AWS – die AWS CLI – oder die grafische Verwaltungskonsole sind die Klassiker für das Bedienen von Public-Cloud-Umgebungen von Amazon. Daneben hat Ihr Team aber die Möglichkeit, PowerShell zu verwenden.

Das ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie geübte PowerShell-Admins an Bord haben. Im Vergleich zu AWS CLI bietet PowerShell außerdem einige nützliche Integrationen und plattformübergreifende Funktionen. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine EC2-Instanz mit PowerShell starten und welche Voraussetzungen und Abhängigkeiten erforderlich sind.

Starten Sie eine VPC

Wenn Sie bereits eine VPC haben, suchen Sie die VPC-ID mit dem folgenden Befehl:

Get-EC2Vpc -Region us-west-2

Um einen neuen VPC zu erstellen, definieren Sie zunächst ein Subnetz in CIDR-Notation (Classless Inter-Domain Routing):

$vpcCidr = '10.0.0.0/16'

Erstellen Sie dann die VPC mit dem Befehl New-EC2Vpc:

$vpc = New-EC2Vpc -CidrBlock $vpcCidr

Eine AWS VPC ist standardmäßig nicht mit DNS konfiguriert. Sie müssen also DNS in der VPC aktivieren, das an alle EC2-Instanzen in der VPC weitergegeben wird:

Edit-EC2VpcAttribute -VpcId $vpc.VpcId -EnableDnsSupport $true

Vielleicht möchten Sie die Hostnamen Ihrer EC2-Instanzen öffentlich auflösen. Sie können dies mit dem folgenden Befehl aktivieren:

Edit-EC2VpcAttribute -VpcId $vpc.VpcId -EnableDnsHostnames $true