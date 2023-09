Erstellen und Verwalten von Amazon EBS Snapshots mit AWS CLI

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) bietet zwar die Möglichkeit, eine Vielzahl von virtuellen Servern zu starten, es besteht aber so auch die Notwendigkeit, Datenspeicher für jeden virtuellen Server bereitzustellen.

Amazon Elastic Block Storage (EBS) Volumes sind virtuelle Speichergeräte in der Cloud, die mit EC2-Instanzen verbunden werden und internen Speicher für wichtige Bereiche in jeder Anwendung bereitstellen: beispielsweise Betriebssystemdateien, Quellcode, Bibliotheken und Konfigurationsdateien. Unternehmen benötigen eine zuverlässige Methode zur Erstellung und Verwaltung von Backups von EBS Volumes angesichts der kritischen Natur dieser Daten.

Erfahren Sie, wie EBS Snapshots beim Disaster Recovery unterstützen können und wie sie über das AWS Command Line Interface (AWS CLI) erstellt und verwaltet werden.

Funktionen von EBS Snapshots

EBS Snapshots sind ein Point-in-Time Backup eines EBS Volumes. Damit können Benutzer steuern, wie die Daten auf einem EBS Volume gesichert, gespeichert, verwaltet und wiederhergestellt werden. Über AWS CLI, das SDK oder über die EC2-Konsole können Entwickler die Erstellung eines EBS Snapshots auslösen. Zu den Hauptmerkmalen gehören:

Direkter Lesezugriff: Ohne EBS Volumes und EC2-Instanzen über die EBS Direct API erstellen zu müssen, können Benutzer die Daten von Snapshots lesen und Unterschiede zwischen zwei EBS Snapshots feststellen. So können inkrementelle Änderungen auf EBS Volumes besser verfolgt werden, was eine höhere Granularität und schnellere Backup-Zeiten ermöglicht.

Ohne EBS Volumes und EC2-Instanzen über die EBS Direct API erstellen zu müssen, können Benutzer die Daten von Snapshots lesen und Unterschiede zwischen zwei EBS Snapshots feststellen. So können inkrementelle Änderungen auf EBS Volumes besser verfolgt werden, was eine höhere Granularität und schnellere Backup-Zeiten ermöglicht. Erstellen Sie Snapshots von jedem Block Storage: Darüber hinaus können Benutzer mit der direkten API Snapshots direkt von beliebigen Block-Storage-Daten erstellen und dann in EBS Volumes wiederherstellen. Unabhängig davon, wo diese gespeichert sind.

Darüber hinaus können Benutzer mit der direkten API Snapshots direkt von beliebigen Block-Storage-Daten erstellen und dann in EBS Volumes wiederherstellen. Unabhängig davon, wo diese gespeichert sind. Kopieren von Snapshots über AWS-Regionen hinweg: Benutzer können mit EBS Snapshots automatisch in andere Regionen kopieren. Das erleichtert die Migration und das Disaster Recovery.

Benutzer können mit EBS Snapshots automatisch in andere Regionen kopieren. Das erleichtert die Migration und das Disaster Recovery. Freigabe von Snapshots: Benutzer haben die Möglichkeit, Daten sowohl innerhalb ihres Unternehmens als auch öffentlich für alle AWS-Benutzer freizugeben.

Für die Erstellung von regelmäßigen Backups von EBS Volumes eignen sich EBS Snapshots besser. Benutzer sollten für eine solide Disaster-Recovery-Strategie routinemäßig Snapshots erstellen und in andere AWS-Regionen und AWS-Konten kopieren. Um Speicherkosten deutlich zu senken, sollten Sie die Möglichkeit in Betracht ziehen, EBS Snapshots in Cold Storage zu überführen.