Geschäftsvorteile eines agilen Netzwerkansatzes

Während andere Abteilungen innerhalb der IT agile Ansätze für ihre Betriebsabläufe übernehmen, kämpfen die Netzwerkteams aufgrund veralteter Philosophien und Prozesse damit, Schritt zu halten. Dies kann zu Situationen führen, in denen das Unternehmen ständig auf Änderungen der Netzwerkkonfiguration wartet, um neue digitale Dienste online zu stellen.

Erfahren Sie, warum es zu dieser Verzögerung kommt und wie ein Wechsel von veralteten Netzwerkbetriebsmodellen (NetOps) zu einem agilen Ansatz eine effiziente digitale Transformation ermöglichen kann.

Hinter diesem langsamen und methodischen Ansatz stand der Gedanke, dass die Netzwerkinfrastruktur als Grundlage für alle anderen Anwendungen und Dienste dient, die über sie laufen. Daher standen Stabilität und Einfachheit an erster Stelle.

Die alten Unternehmensnetzwerke waren auf Statik ausgelegt. Ihr einziger Zweck bestand darin, Frames und Pakete von einem Standort zum anderen zu übertragen. Alle Änderungen, die Netzwerktechniker an Produktionsnetzwerken vornahmen, wurden sorgfältig geplant. Sie waren selten und bestanden in der Regel darin, mehrere größere Änderungen auf einmal vorzunehmen, im Gegensatz zu kleineren, schrittweisen Änderungen.

Moderne Netze sind für viel mehr zuständig

Neben Switching, Routing und einigen grundlegenden Zugangskontrollmechanismen, die in herkömmlichen Netzen zu finden sind, sind moderne Netzhardware und -software heute für eine Vielzahl anderer Infrastrukturdienste zuständig. Dazu gehören:

Die Entwicklung der Virtualisierung in Rechenzentren, Clouds und Edge Compute PoPs (Point of Presence) hat auch zu verschiedenen softwaredefinierten Funktionen zur Konfiguration, Verwaltung, Leistungs- und Sicherheitsoptimierung geführt. Bei richtiger Anwendung können diese Tools Aufschluss darüber geben, wie kleine Konfigurationsänderungen an einem Produktionsnetzwerk die Leistung des Endbenutzers pro Dienst und pro Anwendung erheblich verbessern können.