NetOps-Automation: Ideen und Beispiele

NetOps ist mehr als nur der Einsatz von Automatisierung für den Netzwerkbetrieb. Der Übergang von manuellen Prozessen per Eingabe über die Befehlszeile zu vorlagenbasiertem NetOps ist sowohl ein grundlegender Umbruch als auch eine Initiative zur Netzwerkautomatisierung. Daher dauert es eine Weile, bis Teams NetOps vollständig annehmen, da es eine veränderte Einstellung gegenüber Automation erfordert.

Die Einführung von NetOps sollte, ebenso wie die Umstellung auf grundlegende Automatisierung, mit einfachen Aufgaben beginnen, die sich leichter implementieren lassen. Es handelt sich um den gleichen Ansatz, den ich empfohlen habe, als es um die I mplementierung von Netzwerkautomatisierung in Ihrem Netzwerk ging. Der Unterschied besteht darin, dass ein NetOps-Ansatz auch Tests umfassen sollte, um zu überprüfen, ob die Änderungen zu dem beabsichtigten Netzwerkstatus führen. Im Idealfall nutzen Teams eine Testumgebung, in der Unit-Tests die Änderungen validieren können, bevor sie auf das Produktionsnetzwerk angewendet werden.

Die Validierung dieser Konfigurationen ist ebenso einfach wie die Erstkonfiguration. Ermitteln Sie die erforderlichen show -Befehle, und sorgen Sie für eine gewisse Automatisierung, um zu überprüfen, ob der gewünschte Zustand erreicht wurde. Beim Network Time Protocol ( NTP ) sollten beispielsweise aktive Server- oder Peer-Sitzungen mit den angegebenen Zeitquellen geöffnet sein. Dies ist auch ein guter Ansatzpunkt, um das Troubleshooting zu automatisieren, so dass sich das Problem identifizieren lässt, wenn eine Zeitquelle nicht erreichbar ist.

Verwalten der Konfigurationsparameter von Netzwerkgeräten: Die einfachste Automatisierung ist die Verwaltung der globalen Parameter in den Netzwerkgerätekonfigurationen, etwa Zeitprotokolle, Netzwerkmanagement, Protokollierung und Authentifizierung.

Stattdessen schrieb er ein Skript, um die MAC-Adresse (Media Access Control) des Endpunkts, den Namen des Switch Ports und die VLAN-Zuweisung vor dem Upgrade zu speichern. Nach dem Austausch der Hardware identifizierte sein Skript die MAC-Adresse jedes Endpunkts und den neuen Switch Port. Das Skript konfigurierte dann den neuen Switch Port mit der ursprünglichen VLAN-Zuordnung. Alle Endpunktgeräte wurden automatisch dem richtigen VLAN zugewiesen, was dem für das Upgrade zuständigen Team viele Stunden Arbeit ersparte.

Geräte-Upgrades: Ein innovativer Techniker erstellte einmal ein benutzerdefiniertes Skript, um die Aufrüstung von Switches an Remote-Standorten zu unterstützen. Die alten und neuen Switches besaßen eine unterschiedliche Port -Anzahl und abweichende Port-Namen. Der Techniker hätte jedem Endpunkt-Switch-Port manuell das richtige VLAN zuweisen können. Aber das wäre sehr aufwendig gewesen.

Komplexe NetOps-Automation

Komplexere Automatisierungsaufgaben erfordern, dass das System den gewünschten Zustand beobachtet und Konfigurationsbefehle entfernt, die nicht mehr erwünscht sind. Einige kommerzielle Produkte sind in der Lage, diese Komplexität zu bewältigen, und stellen daher das ideale Werkzeug dar.

ACL-Pflege (Access Control List) und QoS-Konfiguration (Quality of Service): Zu den Aufgaben in dieser Kategorie gehören die ACL-Verwaltung und QoS-Konfiguration, was ACL- und Policy-Zuordnungen umfasst.

Firewall-Migration: Es gibt eine weitere Art von komplexer Automation, die weniger naheliegend ist. In einem Fall musste ein Kunde einige Firewall-Regeln von der Plattform eines Anbieters auf eine andere migrieren, wozu eine Änderung der Syntax erforderlich war. Eine zusätzliche Anforderung bestand darin, zu überprüfen, ob sich die Firewall-Regeln auf vorhandene Endpunkte anwenden ließen. Wenn ein Endpunkt außer Betrieb genommen worden war, konnte die Regel gelöscht werden. Oft war ein komplettes Subnetz geändert worden.

Verschieben von Load-Balancer-VIPs (Virtual IPs): In einem anderen Fall mussten Load-Balancer-VIPs auf eine neue Plattform verschoben werden, was ebenfalls eine Änderung der Syntax notwendig machte. Von 3.600 VIPs ließen sich per Automatisierung 1.100 identifizieren, die keine Aktivität aufwiesen und weggelassen werden konnten. Das Ergebnis war eine erhebliche Reduktion der Lizenzierungskosten.