Wie künstliche Intelligenz die Zugriffskontrolle verändert

IAM-Systeme sind das Rückgrat der Unternehmenssicherheit. Sie kontrollieren, welche Benutzer, Systeme und Maschinen auf welche Ressourcen zugreifen dürfen. Die Technologie ist entscheidend für die Wahrung der Vertraulichkeit, die Integrität von Daten und die Erfüllung regulatorischer Anforderungen. Besonders effektiv erweist sich IAM bei der Eindämmung von Insider-Bedrohungen und der Begrenzung lateraler Bewegungen von Angreifern im Netzwerk.

Die Integration künstlicher Intelligenz in das Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM) markiert nun einen Wendepunkt für Unternehmen weltweit. Mit der wachsenden Komplexität digitaler Infrastrukturen entwickelt sich KI zu einem unverzichtbaren Element moderner Sicherheitsarchitekturen. Mit der Implementierung von KI-Technologien in diese Systeme gehen signifikante Effizienzsteigerungen und erhebliche Risikominderung im Bereich identitätsbezogener Sicherheitsvorfälle einher. Doch das sind nicht alle Vorzüge, die die Integration von KI mit IAM bietet.

Transformative Auswirkungen der KI

Die Implementierung von KI in IAM-Systeme besticht vor allem in drei Schlüsselbereichen:

1. Intelligente Überwachung und Identitätsanalyse

Ältere und selbst entwickelte IAM-Tools und sogar einige moderne IAM-Tools sind nicht in der Lage, die Benutzeraktivitäten in verschiedenen IT-Infrastrukturen zu überwachen. Selbst in Organisationen, in denen IAM-Tools robust genug sind, um alle Benutzeraktivitäten in einem modernen Unternehmen zu überwachen, sind sie häufig nicht in der Lage, die gesammelten Informationen zu analysieren und zur Verbesserung der Identitätssicherheit zu nutzen. Durch die Integration von maschinellem Lernen und KI in IAM können Organisationen große Mengen an Benutzeraktivitätsdaten analysieren, um Verhaltensmuster von Benutzern zu erkennen und diese Informationen zur Vereinfachung der Bereitstellung und Wartung eines robusten Identitätsmanagements zu nutzen.

2. Natürliche Sprachverarbeitung für die Zugriffskontrolle

Die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) ist eine Funktion von KI, die es Maschinen ermöglicht, die menschliche Sprache zu verstehen, zu interpretieren, zu generieren und darauf zu reagieren. NLP kombiniert Linguistik, maschinelles Lernen und Informatik, um Text- oder Sprachdaten zu verarbeiten und zu analysieren. Eine NLP-gestützte natürliche Sprachschnittstelle, die in ein IAM-Tool integriert ist, hilft Organisationen dabei, Authentifizierungsmethoden und Zugriffsberechtigungen dynamisch auf der Grundlage von Echtzeitdaten anzupassen. Die NLP-gestützte Schnittstelle ermöglicht es Administratoren und Entscheidungsträgern, Zugriffsanfragen in einer intuitiven Kommunikationsplattform zu authentifizieren und zu genehmigen. Diese kann wie eine Messaging-App aussehen und funktionieren. Mit der Aufmachung sind die meisten Benutzer daher dann oftmals bereit vertraut.

3. Generative KI-Anwendungen

KI und maschinelles Lernen (ML) ermöglichen fundiertere Entscheidungen über den gesamten Lebenszyklus von Identitäten hinweg. ML führt Clusteranalysen durch, um den Kontext und Empfehlungen für neue und aktualisierte Rollen zu ermitteln, die besser auf die Bedürfnisse der Belegschaft in einer Organisation abgestimmt sind. ML-Algorithmen sammeln und verarbeiten Daten und generative künstliche Intelligenz operationalisiert sie im IAM. Daraufhin machen sie Administratoren und Genehmigern innerhalb eines Systems Vorschläge für die Zugriffskontrolle. Generative KI im IAM verbessert die Rollenmodellierung und die Prozesse für Zugriffsanfragen, Genehmigungen und Zertifizierungen. Sie bietet den relevanten, für Menschen lesbaren Kontext, um unnötige Komplexität zu beseitigen, Verwirrung zu reduzieren und die Zertifizierungsmüdigkeit in einer Organisation zu verringern. Über Chat-gestützte KI können Benutzern schnell Zugriff anfordern - Manager können diese Anfragen daraufhin genehmigen oder ablehnen. Das macht den Prozess weitaus effizienter und ermöglicht Genehmigungen ohne Prüfung.