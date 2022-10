Wie man seine Architektur auf SASE vorbereitet

Die SASE-Architektur (Secure Access Service Edge) ist das neue Must-Have, wenn es um die Vereinbarkeit von Netzwerk- und Sicherheitsanforderungen geht. So veranlassen die Effizienz-, Kontroll- und Sicherheitsvorteile von SASE immer mehr Netzwerkverantwortliche, dieses Framework zu implementieren.

Allerdings sind längst nicht alle Unternehmen dafür bereit. Tatsächlich ist die Einführung von SASE nicht mit der Implementierung anderer Technologie zu vergleichen. Sie erfordert eine enge Koordination zwischen Netzwerk- und Sicherheitsteams, eine optimierte Netzwerk- und Sicherheitsarchitektur sowie ein grundlegendes Verständnis der aktuellen Geschäftsprozesse.

Um von den Vorteilen von SASE nachhaltig profitieren zu können, müssen Unternehmen also zunächst eine umfassende Bewertung ihrer digitalen Infrastruktur vornehmen, um sicherzustellen, dass sie bereit sind, sich auf den SASE-Weg zu machen.

Eine kurze Einführung in SASE

SASE ist eine Cloud-native Technologie, die die Netzwerksicherheit als integrale und eingebettete Funktion der Netzwerkstruktur etabliert. Sie integriert wichtige Netzwerk- und Sicherheitsservices und ermöglicht deren flexible Bereitstellung in jeder Umgebung – das heißt sowohl in der Cloud als auch On-Premises und in hybriden Umgebungen. Dies ermöglicht Benutzern einen nahtlosen, vor allem aber sicheren Zugriff auf Unternehmensressourcen zu jeder Zeit und von jedem Ort aus.

In herkömmlichen Netzwerk- und Sicherheitsarchitekturen werden den Nutzern Dienste in der Regel über Punktlösungen für einen Zweck wie VPN oder einen dedizierten Endpunkt-Client angeboten. Dies führt jedoch nicht nur zu Engpässen im Netzwerk, sondern begünstigt auch kritische Sicherheitslücken in entfernten oder hybriden Umgebungen.

Das liegt daran, dass Sicherheitskontrollen und -richtlinien in der Regel nur auf unternehmenseigenen Systemen durchgesetzt werden, sei es in den Rechenzentren oder in den nativen Cloud-Verzeichnissen. Endnutzergeräte, die außerhalb dieser geschützten Umgebungen laufen, bleiben indes vollkommen unkontrolliert und bieten Cyberangreifern attraktive Einstiegspunkte für weitreichende Angriffe. Tatsache ist, dass ein einziges kompromittiertes Gerät letztlich das gesamte Unternehmensnetzwerk gefährden kann.

SASE setzt genau hier an, indem es Sicherheitskontrollen auf der Benutzerseite durchsetzt und es Unternehmen ermöglicht, Benutzer, Anwendungen, Geräte, Zweigstellen aber auch IoT-Systeme unabhängig von ihrem Standort und ohne VPN oder Endpunkt-Client sicher zu verbinden. Außerdem fasst SASE alle Netzwerk- und Sicherheitskontrollen in einer einheitlichen Struktur zusammen und bieten den Sicherheitsteams so einen konsolidierten Überblick über alle Netzwerkaktivitäten und eine proaktive Kontrolle über alle Benutzerzugriffspunkte und Netzwerkdienste.