Security Service Edge: Was vor dem Kauf zu klären ist

Die Entwicklung von Security-Service-Edge-Produkten verläuft parallel zu der Entwicklung, die Unternehmen im Zuge der Anpassung an ein ortsunabhängiges Arbeiten unternehmen, um sich stärker auf die Cloud zu konzentrieren. In der Tat ergibt die Entwicklung und Entstehung von SSE aus dem umfassenderen Konzept des Secure Access Service Edge (SASE) sehr viel Sinn.

Bei der Einführung von SSE im Jahr 2021 nannte Gartner einige klare und praktische Gründe für die Trennung der WAN-Edge-Seite von SASE von der Security-Edge-Seite. Zum einen werden Sicherheit und Netzwerkbetrieb in der Regel von verschiedenen Teams überwacht. Zum anderen stellt die Netzwerk-Hardware „versunkene Kosten“ dar, die erst nach Jahren ihren vollen Wert entfalten können.

Zusammengenommen bedeuten diese Faktoren, dass Überlegungen zur Unternehmenssicherheit und zur Vernetzung im Zusammenhang mit der (Neu-)Entwicklung der Art und Weise, wie Benutzer auf Dienste zugreifen, nach unterschiedlichen Zeitplänen erfolgen können.

Daher ist es sowohl aus philosophischer als auch aus architektonischer Sicht sinnvoller, die Sicherheitsaspekte von SASE getrennt vom Netz zu bewerten. Eine solche Trennung erleichtert die Planung, die Budgetierung und letztlich die Umsetzung.

Die Trennung von SSE und SASE - theoretisch und aus Sicht der Marktsegmentierung – beantwortet jedoch nicht alle praktischen Fragen. Vielmehr kann sie die Situation potenziell erschweren. Betrachten wir den heutigen SASE-Marktplatz: Die Anbieter vermarkten aktiv eine breite Palette von Produkten – mit unterschiedlichen Funktionen und in verschiedenen Reifegraden – unter dem Dach von SASE.

Ein ähnlicher Trend zeichnet sich bei SSE ab, was dazu führt, dass die Käufer mit einer verwirrend unübersichtlichen Landschaft konfrontiert werden.

Wie bewerten Sie SSE-Produkte, um festzustellen, ob sie für Ihr Unternehmen geeignet sind? Welche konkreten Schritte können Sie unternehmen, um die richtige Wahl zu treffen und sich mit den Vorteilen und Herausforderungen vertraut zu machen?

Nachfolgenden finden Sie einige Aspekte, die bei der Bewertung von Security-Service-Edge-Produkten hilfreich sein können.

Der Markt für SSE-Produkte

Am wichtigsten ist die Erkenntnis, dass SSE zumindest konzeptionell ein breites Spektrum an potenziellen Funktionen umfasst. Dies mag widersprüchlich erscheinen, zumal Gartner in seinem Magic Quadrant 2022 für SSE die Produkte in drei verschiedene Funktionen unterteilt:

Secure Web Gateway

Zero Trust Network Access ( ZTNA

Cloud Access Security Broker ( CASB

Die Herausforderung besteht darin, dass jede dieser Funktionen auf unterschiedliche Weise implementiert und genutzt werden kann. Darüber hinaus können einzelne SSE-Anbieter und -Produktlinien weitere Funktionen anbieten, die über diese drei hinausgehen.

Betrachtet man beispielsweise Zero Trust, so kann diese eine Reihe von Bereichen umfassen:

Identität, einschließlich Multifaktor-Authentifizierung und erweiterte Zugangskontrollen;

Netzwerkkontrollen, wie zum Beispiel Segmentierungsstrategien, Filterung und Alarmierung; und

Härtung der Endpunkte durch Anti-Malware und Konfigurationsdurchsetzung.

Dabei sind Funktionen wie Remote-Browser-Isolierung und Firewall as a Service (FWaaS), die laut Gartner ebenfalls in den Bereich von SSE fallen, noch nicht einmal berücksichtigt.

Dies bedeutet, dass Interessenten bei den Gesprächen mit den Anbietern gut vorbereitet sein müssen, um etwas zu erhalten, dass auch tatsächlich den eigenen Bedürfnissen entspricht