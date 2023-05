Ist beim WAN jetzt Software-defined selbstverständlich?

Das ist eine interessante Frage: Ist das Software-defined WAN jetzt einfach nur das WAN? Mit anderen Worten: Hat sich der Begriff softwaredefiniert so weit durchgesetzt, dass wir ihn in Bezug auf das WAN nicht mehr zu spezifizieren brauchen?

Die Antwort lautet: Noch nicht, aber der Tag wird kommen. SD-WAN drängt auf den Markt und definiert im Stillen neu, was Netzwerkteams von ihrem WAN erwarten.

Denken Sie daran: SD-WAN hat die meisten herkömmlichen WAN-Optimierungslösungen bereits weitgehend verdrängt, die jetzt in der Regel als Zusatz zu einem SD-WAN-Service und nicht mehr als eigenständige Lösung erworben werden. WANs, die über Optimierer verfügten, sind jetzt meist SD-WANs.

Und was ist mit dem Rest der WANs? Die Zeichen stehen auf Sturm.

Gleichzeitig wird es immer schwieriger, WAN-Mitarbeiter zu finden, da erfahrene Fachleute in den Ruhestand gehen und nicht durch neue Mitarbeiter ersetzt werden (können). Der Schwerpunkt von SD-WAN auf der Automatisierung macht es zu einer natürlichen Option, um Netzwerkteams bei der Anpassung an Netzwerkänderungen, Erwartungen und Innovationen zu unterstützen.

Ist SD-WAN die Zukunft?

Schließlich wird SD-WAN unter dem Deckmantel von Cybersicherheitsinitiativen für traditionelle WANs eingesetzt. Ob eine Firewall als SD-WAN-Knotenpunkt oder SD-WAN als Anker des Secure Access Service Edge (SASE) – durch Cybersicherheitsinitiativen werden herkömmliche WANs in allen Branchen und in Unternehmen jeder Größe durch SD-WANs ersetzt.

Obwohl SD-WAN das alte WAN noch nicht vollständig abgelöst hat und dies angesichts des langsamen Tempos der Veränderungen in einigen Unternehmen auch in den nächsten Jahren nicht tun wird: es ist auf dem besten Weg dorthin. Wichtig ist jedoch, dass SD-WAN die Erwartungen von Unternehmen aller Art an ihr WAN verändert hat. Es ist unvermeidlich, dass irgendwann jedes WAN zumindest den Kern dessen bietet, was heute als SD-WAN-Funktionalität gilt.