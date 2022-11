Grundwissen Cloud: die acht wichtigsten Eigenschaften

Die Liste der Tools und Techniken für Cloud Computing wird immer länger, aber die grundlegende Funktionsweise bleibt dieselbe.

AWS war das erste Unternehmen, das Cloud Computing als Alternative zur lokalen Infrastruktur populär machte, als es 2006 begann, Rechenressourcen und Speicherinstanzen zu verkaufen. Google und Microsoft folgten kurz darauf. Heute reicht das Cloud Computing von der Infrastruktur bis zu Software-as-a-Service-Modellen (SaaS) und allem, was dazwischen liegt, einschließlich Künstlicher Intelligenz (KI), Containern, serverlosem Computing, Datenbanken, Internet der Dinge (Internet of Things, IoT), dedizierten Netzwerken, Analysen, Geschäftsanwendungen und vielem mehr.

Jede Untergruppe hat ihre eigenen Vorteile und Herausforderungen, aber einige zentrale Cloud-Computing-Merkmale liegen ihnen allen zugrunde. Erfahren Sie mehr über die acht Hauptmerkmale von Cloud Computing, die erklären, warum es die erste Wahl für die Entwicklung und Bereitstellung moderner Anwendungen ist.

1. On-Demand und Self Service

AWS, Microsoft Azure, Google Cloud und andere Public-Cloud-Plattformen stellen den Nutzern Ressourcen per Mausklick oder API-Aufruf zur Verfügung. Mit Rechenzentren auf der ganzen Welt verfügen diese Anbieter über riesige Mengen an Rechen- und Speicherressourcen, die sofort verfügbar sind. Für IT-Teams, die an einen monatelangen Beschaffungsprozess On Premises gewöhnt sind, bedeutet dies eine radikale Umstellung.

Self Service geht Hand in Hand mit den On-Demand-Computing-Funktionen. Statt darauf zu warten, dass neue Server in ein privates Rechenzentrum geliefert werden, können Entwickler die benötigten Ressourcen und Tools zusammenklicken und sofort loslegen. Ein Administrator legt Richtlinien fest, um zu begrenzen, was IT- und Entwicklungsteams ausführen können, aber innerhalb dieser Leitplanken haben die Mitarbeiter die Freiheit, Anwendungen nach eigenem Ermessen zu erstellen, zu testen und bereitzustellen.