Automatisierung verbessert Firewall-Migration und Sicherheit

Viele Unternehmen bleiben bei demselben Firewall-Anbieter, weil die Migration der Konfiguration von einem Anbieter zum anderen eine entmutigende Aufgabe sein kann. Automatisierung kann den Prozess beschleunigen und es Unternehmen ermöglichen, ungenutzte Regeln zu entfernen und einen langwierigen, fehleranfälligen Prozess in eine kürzere und zuverlässige Migration zu verwandeln, die die allgemeine Netzwerksicherheit verbessert.

In diesem Artikel beschreiben wir ein Beispiel dafür, wie NetCraftsmen einem Kunden bei der Umstellung von einem Firewall-Anbieter auf einen anderen mit Automatisierung geholfen hat. Die genauen Firewall-Modelle sind unwichtig, aber die Anzahl der Firewalls war viel größer, als wir manuell bewältigen wollten.

Der am wenigsten störende Mechanismus besteht darin, Regeln aus der Konfiguration eines Anbieters in die Konfiguration eines anderen Anbieters zu konvertieren und dabei einige einfache Heuristiken anzuwenden, um verwaiste Objekte zu identifizieren.

Für die Ziel-Firewall musste man jedoch die Eingangs- und Ausgangsschnittstelle angeben, was die Konvertierung von Firewall-Regeln erheblich erschwerte. Das Ergebnis war ein langwieriger Prozess. Glücklicherweise wurden bei der manuellen Arbeit des Implementierungsteams die Schritte eines wiederholbaren Prozesses identifiziert, was uns veranlasste, einen Automatisierungsansatz zu untersuchen.

Ein erheblicher Aufwand wurde für die Behandlung von Ausnahmen betrieben. Wir erklärten alle Objekte, denen keine Schnittstellen zugeordnet waren, zu toten Objekten und schrieben ihre Informationen in eine separate Datei. In anderen Fällen enthielten die Quell-Firewall-Objekte Verweise auf Objekte, die eigentlich mehrere Objekte sein sollten. In diesen Fällen erstellten wir neue Objekte oder schrieben die Objektinformationen in die Datei für tote Objekte.

Der erste Schritt für den Automatisierungsprozess bestand darin, die Objekte, Regeln und Schnittstelleninformationen aus der Quell-Firewall zu extrahieren. Wir entschieden uns, die extrahierten Informationen in Excel-Tabellen zu importieren, damit die Datenelemente anhand der Tabellenspalten identifiziert werden konnten. Obwohl die Konvertierung in Excel ein manueller Prozess war, mussten wir ihn nur einmal durchführen und waren relativ schnell fertig.

Große Automatisierungserfolge

Die Skripte waren ein großer Gewinn. Das Verhältnis zwischen manuellem Aufwand und der Ausführung des Skripts lag leicht bei 20:1. Aber auch mit der Automatisierung mussten wir die resultierende Konfiguration in der Ziel-Firewall validieren, um sicherzustellen, dass sie das tat, was sie tun sollte. So mussten wir beispielsweise bei den ersten Konvertierungen Fehler feststellen, bei denen ein Objekt in mehrere Objekte zerlegt werden musste. Diese Fehler traten immer seltener auf, je mehr wir sie entdeckten und Änderungen in die Skripte aufnahmen, um sie automatisch zu behandeln. Wir verfügen jetzt über das Wissen und das Basissystem, um die Firewall-Migration für die verbleibenden Firewalls des Kunden zu rationalisieren.

Der zweite Gewinn war die Verbesserung der allgemeinen Netzwerksicherheit. Die neuen Firewall-Regeln identifizierten Eingangs- und Ausgangsschnittstellen, was die Sicherheit verbesserte. Die Beseitigung Hunderter toter Objekte machte die neuen Firewalls effizienter. Schließlich wurden die Regeln durch die Aufteilung inkompatibler Objekte in separate Objekte und Regeln erheblich vereinfacht. Das Sicherheitsteam musste nun weniger Objekte verwalten, und die verbliebenen Objekte waren konsistenter und verwendeten einfachere Regeln.