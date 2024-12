Fünf Tipps für den Einsatz von SQL Server Management Studio

SQL Server Management Studio (SSMS) ist die wichtigste Schnittstelle bei der Arbeit mit Microsoft SQL Server. Viele Feinheiten dieses Werkzeugs sind aber unbekannt. Hier finden Sie daher einige Tipps und Tricks, welche die Arbeit von SSMS für SQL Server erleichtern.

Der Detailbereich im Objekt-Explorer wird standardmäßig nicht angezeigt. Sie sollten diese Funktion aber auf jeden Fall nutzen, da Sie wichtige Informationen für die Verwaltung der Datenbanken erhalten. Zunächst bauen Sie eine Verbindung zu Ihrem SQL Server beziehungsweise der Instanz, die Sie mit SSMS verwalten, auf. Klicken Sie dann im Bereich Objekt-Explorer auf der linken Seite auf einen Container, zum Beispiel Tabellen in einer Datenbank. Danach klicken Sie auf Ansicht im oberen Bereich und dann auf Details zum Objekt-Explorer . In der Mitte des Bildschirms erhalten Sie jetzt ausführliche Informationen zu den Datenbank-Tabellen.

Mit der linken Maustaste auf eine der Spalten sortieren Sie die Ansicht. Hier lässt sich eine Fragen wie "Was sind die größten Tabellen?" mit ein paar Mausklicks beantworten. Sie können nach jeder Spalte sortieren lassen, die Sie in diesem Bereich anzeigen. Halten Sie eine Spalte mit der Maustaste gedrückt, können Sie auch die Anordnung der Spalten ändern. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit nach bestimmten Daten zu sortieren.

Wenn Sie zwei verschiedene Bereiche von T-SQL vergleichen, müssen Sie nicht permanent zwischen Registerkarten wechseln. Viele Administratoren gehen so vor, damit Sie die Abfrage auf der einen und das Ergebnis auf der anderen Seite nicht vergessen. Hier gibt es aber bessere Möglichkeiten in SSMS. Klicken Sie einfach auf Fenster und dann auf Neue vertikale Registerkartengruppe . Anschließend sehen Sie beide Bereiche von T -SQL zusammen. Wollen Sie eine horizontale Anordnung, können Sie auch Neue horizontale Registerkartengruppe auswählen .

Wenn Sie mit T-SQL in SSMS arbeiten, müssen Sie wahrscheinlich häufig scrollen. Vielleicht steht auch ein großer Block von Variablendeklarationen an der Spitze und Sie müssen diese im Auge behalten, um den kompletten Code zu verstehen. Vor allem Datenbank-Entwickler müssen schließlich ständig mit dem Code von Datenbanken oder Skripten arbeiten. Wird die Ansicht unübersichtlich, schleichen sich schnell Fehler ein.

Die Geschwindigkeit erhöhen

Können Sie sich an die verschiedenen Style-Codes in der CONVERT-Funktion erinnern? Wenn nicht, finden Sie in diesem Abschnitt dazu nützliche Hinweise. Sie können entweder nach den Begriffen Googeln oder Sie markieren CONVERT in SSMS und drücken die F1-Taste. Dadurch erhalten Sie wertvolle Informationen aus der Online-Dokumentation. In MSDN finden Sie ebenfalls Informationen zum Thema.

Stellen Sie sich vor, Sie erhalten Hunderte von Werten per E-Mail und müssen diese in eine T-SQL-Abfrage integrieren. Hier haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Sie können entweder die Werte über die Zwischenablage kopieren und in die Abfrage einfügen. Dazu verwenden Sie den Abfragebereich in SSMS. Allerdings müssen Sie in diesem Fall manuell über jeden Wert navigieren und ein Komma oder anderes Trennzeichen hinzufügen. Wäre es nicht schön, wenn Sie Zeichen und Befehle, in jeder Zeile einer Abfrage automatisiert hinzufügen können?

Bewegen Sie den Cursor in die Ausgangsposition, in unserem Beispiel, direkt vor den zweiten Wert in der Liste. Drücken und halten Sie die linke Maustaste. Gleichzeitig drücken und halten Sie die Alt-Taste und ziehen den Cursor nach unten bis zum letzten Wert in der Liste. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, erscheint eine Markierung und eine Linie. Lassen Sie beide Tasten los. Egal was auch immer Sie eingeben, wird in der gleichen Position in jeder Zeile der Abfrage angezeigt. Wenn Sie mit der Eingabe fertig sind, drücken Sie die Esc-Taste, um den Multi-Edit-Modus zu verlassen.