Wie Netzwerkdatenmodelle mit Automatisierung zusammenarbeiten

Netzwerkdatenmodelle bieten eine Darstellung der Konfiguration, des Zustands und der Richtlinien eines Netzwerks. Diese Modelle abstrahieren verschiedene Netzwerkkomponenten und beschreiben, wie sie miteinander interagieren. Das ermöglicht eine effiziente Verwaltung und Automatisierung.

Dieser Artikel befasst sich mit den verschiedenen Arten von Netzwerkdatenmodellen und ihren Beziehungen zur Automatisierung.

Arten von Netzwerkdatenmodellen

Netzwerkdatenmodelle bieten verschiedene Vorteile in Netzwerken, zum Beispiel Standardisierung, Abstraktion, Automatisierung, Interoperabilität und Durchsetzung von Richtlinien. Diese Modelle spielen in modernen Netzwerken eine entscheidende Rolle, da sie eine gemeinsame Sprache und einen gemeinsamen Rahmen für die Beschreibung, Bearbeitung und Automatisierung von Netzwerkressourcen und -diensten liefern.

1. Physisches Netzwerkmodell

Dieses Modell stellt die physischen Komponenten eines Netzwerks dar, zum Beispiel Switches, Netzwerkschnittstellen, Brücken, Kabel und Hubs. Es beschreibt ihre physischen Verbindungen und Attribute.

Beziehung zur Automatisierung: Die Netzwerkautomatisierung stützt sich in hohem Maße auf das physische Netzwerkmodell, um wichtige Informationen über die zugrunde liegende Infrastruktur bereitzustellen. Mit diesem Modell können Automatisierungs-Tools und Skripte die folgenden Aufgaben erfüllen:

Sammeln von Bestandsinformationen.

Bereitstellung physischer Netzwerkressourcen.

Überprüfen der Hardware-Fähigkeiten.

Geräteerkennung durchführen.

2. Logisches Netzwerkmodell

Das logische Netzwerkmodell vereinfacht die physische Infrastruktur und definiert logische Beziehungen, Adressierungsschemata und Routing-Domänen, unabhängig von der zugrunde liegenden Hardware.

Beziehung zur Automatisierung: Die Netzwerkautomatisierung nutzt das logische Netzwerkmodell, um Netzwerkrichtlinien, Konfigurationen und Topologien herstellerunabhängig zu definieren. Netzwerktechniker können Automatisierungsbibliotheken wie NAPALM (Network Automation and Programmability Abstraction Layer with Multivendor support) verwenden, um in Umgebungen mit mehreren Anbietern zu arbeiten, ohne sich um die richtige Befehlssyntax für jeden Anbieter kümmern zu müssen. Python-Skripte und Orchestrierungs-Workflows können dieses logische Modell nutzen, um konsistente Netzwerkkonfigurationen bereitzustellen, virtualisierte Netzwerkfunktionen (VNF) zu verwalten und die Skalierbarkeit und Agilität des Netzwerks zu gewährleisten.

3. Protokolldatenmodell

Dieses Modell spezifiziert die Struktur, die Semantik und das Verhalten von Netzwerkprotokollen, wie zum Beispiel Border Gateway Protocol (BGP), Open Shortest Path First (OSPF) und TCP/IP. Es definiert auch die Formatierung von Protokollnachrichten, Protokollzuständen und deren Interaktionen.

Beziehung zur Automatisierung: Netzwerke und die ihnen zugrunde liegenden Protokolle sind wesentliche Komponenten der Automatisierung. Automatisierungswerkzeuge stützen sich auf Protokolldatenmodelle, um mit Netzwerkgeräten und -protokollen programmatisch zu interagieren. Es sind derzeit zahlreiche Automatisierungs-Tools erhältlich, die protokollspezifische APIs, Bibliotheken und Datenstrukturen verwenden, um mit Geräten zu kommunizieren, Kontrollmeldungen auszutauschen und Protokollkonfigurationen durchzusetzen.

Netzwerktechniker sollten Protokolldatenmodelle verstehen, um Automatisierungsaufgaben wie Protokollkonfiguration, -überwachung und -fehlerbehebung zu implementieren.

4. Netzwerk-Traffic-Modell

Der Netzwerk-Traffic innerhalb eines Netzwerks wird durch sein Verhalten, seine Traffic-Muster und seine Bandbreitennutzung charakterisiert. Dieses Modell umfasst auch Messgrößen wie Paketverlust, Latenz und Durchsatz.

Beziehung zur Automatisierung: Die Netzwerkautomatisierung nutzt das Netzwerk-Traffic-Modell zur Optimierung der Netzwerkleistung, zur Kapazitätsplanung und zum Traffic Engineering. Automatisierungs-Tools sammeln und analysieren Traffic-Daten von Netzwerkgeräten, Flow-Collectors und Monitoring-Systemen. Sie nutzen diese Daten, um fundierte Entscheidungen über das Routing des Datenverkehrs, den Lastausgleich und die QoS-Richtlinien (Quality of Service) zu treffen. Durch die Analyse der Verkehrsdaten können Automatisierungswerkzeuge die Leistung des Netzwerks optimieren und eine effiziente Verteilung des Datenverkehrs sicherstellen, was zu einer nahtlosen Benutzerfreundlichkeit führt.

5. Sicherheitsrichtlinienmodell

Das Sicherheitsrichtlinienmodell definiert die Regeln, Berechtigungen und Einschränkungen, die für die Netzwerksicherheit gelten. Dazu gehören Zugriffskontrolle, Firewall-Regeln, Verschlüsselungseinstellungen und Mechanismen zur Erkennung von Bedrohungen. Dieses Modell spielt eine entscheidende Rolle im Netzwerk.

Beziehung zur Automatisierung: Die Netzwerkautomatisierung kann ein Sicherheitsrichtlinienmodell integrieren, um die Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien, die Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften und die Reaktion auf Bedrohungen (Incident Response) zu automatisieren. Diese Automatisierung wird durch den Einsatz von Skripten, Automatisierungs- und Sicherheits-Tools ermöglicht, um Folgendes zu erreichen:

Dynamische Konfiguration von Sicherheitsrichtlinien.

Erkennen von Sicherheitsvorfällen.

Orchestrierung von Abhilfemaßnahmen in der gesamten Netzwerkinfrastruktur.

6. QoS-Modell

Das QoS-Modell legt Richtlinien und Protokolle für die Verwaltung und Priorisierung von Netzwerk-Traffic fest. Diese Richtlinien beruhen auf spezifischen Service-Levels, Leistungszielen und Anwendungsanforderungen.

Beziehung zur Automatisierung: Die Netzwerkautomatisierung nutzt das QoS-Modell, um die Klassifizierung des Datenverkehrs, die Überlastungskontrolle und Bereitstellungsaufgaben zu automatisieren. Automatisierungs-Tools können dabei helfen, QoS-Einstellungen dynamisch anzupassen, Bandbreitenressourcen zuzuweisen und Richtlinien zur Priorisierung des Datenverkehrs durchzusetzen, um die Leistung des Netzwerks zu optimieren. Diese Einstellungen stellen sicher, dass kritische Anwendungen die erforderliche Priorität und Bandbreite erhalten, was zu einer besseren Qualität der Benutzererfahrung führt.