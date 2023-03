Die Vorteile von CPaaS fürs Geschäft

Kommunikationsplattformen als Service (Communications Platform as a Service, CPaaS) werden sowohl für die Zusammenarbeit als auch für den Kundenservice immer beliebter, aber ihr geschäftlicher Nutzen ist nicht ausreichend bekannt. Wie bei Cloud-basierten Unified Communications und Contact Centern kann CPaaS als eigenständige Entwicklungsplattform eingesetzt werden, aber die meisten Unternehmen verfügen nicht über das notwendige Know-how, um dies zu rechtfertigen.

Der Vorteil, mehr Flexibilität und Kontrolle über die Verwaltung von Kommunikationsanwendungen zu haben, wird CPaaS wahrscheinlich vorantreiben. In Legacy-Umgebungen sind diese Möglichkeiten begrenzt und oft durch proprietäre Technologien eingeschränkt, die nur von Anbietern oder externen Parteien geändert werden können.

CPaaS eröffnet neue Möglichkeiten und ermöglicht es IT-Verantwortlichen, anders über Kommunikationstechnologie zu denken. Diese Erkenntnis ist der Ausgangspunkt für den Einsatz von CPaaS. Folgend finden Sie zwei Grundsätze für die Erstellung eines Geschäftsszenarios, auch wenn es sich nur um eine kleine Implementierung handelt.

1. Offene APIs

CPaaS-Plattformen sind von Natur aus entwicklerzentriert, wobei offene APIs die Bausteine für programmierbare Kommunikation sind. Der Pool von Entwicklern wächst schnell. Da der Entwicklung neuer Anwendungen zur Verbesserung der Kommunikation keine Grenzen gesetzt sind, ist die CPaaS-Entwicklung nicht nur eine Domäne von Anbietern und Integratoren.

Mit den offenen APIs von heute haben Unternehmen viele Möglichkeiten, das Know-how von Entwicklern zu nutzen. Das Geschäftsszenario für CPaaS ist attraktiver geworden, da es mit dem Aufkommen von No Code/Low Code immer einfacher geworden ist, CPaaS voranzutreiben, entweder durch Dritte oder intern. Das liegt nicht nur daran, dass die Kosten für die Entwicklung offener APIs erschwinglich sind, sondern auch an der Kontrolle, die CPaaS bietet, um genau das zu bekommen, was das Unternehmen braucht.