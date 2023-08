So berechnen Sie die Bandbreite für Videokonferenzen

Videokonferenzen sind heute eine wichtige Stütze der Zusammenarbeit in Unternehmen. Und in vielen Fällen ist es das wichtigste Mittel zur Einbindung von Mitarbeitern, Partnern und Kunden.

Die globale Studie Workplace Collaboration MetriCast: 2023 von Metrigy, an der mehr als 1.400 Unternehmen teilnahmen, ergab, dass 88,6 Prozent der Unternehmen derzeit Videokonferenzen einsetzen oder dies bis Ende des Jahres tun werden. Mehr als 82 Prozent nutzen raumbasierte Videokonferenzsysteme und 29 Prozent werden ihre Ausgaben für solche Systeme bis 2024 erhöhen.

Von den 440 Unternehmen, die an einer anderen globalen Metrigy-Studie teilnahmen, haben fast 64 Prozent den Einsatz von raumbasierten Systemen erhöht, und zwar von 48,2 Prozent der Konferenzräume auf 67,8 Prozent bis Ende 2023.

Die Videolandschaft hat sich in den letzten Jahren verändert, da Cloud-basierte Dienste lokale Plattformen weitgehend ersetzt haben. Die Verlagerung in die Cloud entbindet die IT-Leiter jedoch nicht von der Verantwortung für die Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Endbenutzererfahrung.

Vielmehr erhöht die zunehmende Nutzung von Video sowohl im Büro als auch an entfernten Standorten die Notwendigkeit, ein hohes Maß an Videoleistung zu gewährleisten. Und die sich rasch entwickelnden Technologien zur Bereitstellung gleichwertiger Meetings für Teilnehmer im Büro und an entfernten Standorten schaffen einen neuen Bedarf an proaktiven Strategien zur Sicherstellung der Qualität der Erfahrung.

Was sind die Mindestanforderungen an die Bandbreite für Videokonferenzen bei Fernarbeit? Dank adaptiver Codecs und KI-Funktionen, die zunehmend in Videokonferenzdiensten verfügbar sind, können Remote-Mitarbeiter fast unabhängig von der verfügbaren Bandbreite ein respektables Videoerlebnis erzielen. Eine qualitativ hochwertige Leistung erfordert jedoch ein Minimum an verfügbarer Bandbreite. Zoom hat zum Beispiel die folgenden maximalen Bandbreitenanforderungen für jede Auflösungsstufe für Videoanrufe mit einer Person ermittelt: Hochwertiges Video: 600 KBit/s (senden/empfangen)

720p HD-Video: 1,2 MBit/s (senden/empfangen)

1080p HD-Video: 3,8 Mbit/s (senden), 3,0 Mbit/s (empfangen) Für Gruppen-Videoanrufe steigen die Anforderungen auf: Hochwertiges Video: 1,0 MBit/s (senden), 600 KBit/s (empfangen)

720p HD-Video: 2,6 MBit/s (senden), 1,8 MBit/s (empfangen)

1080p HD-Video: 3,8 MBit/s (senden), 3,0 MBit/s (empfangen) Konkurrierende Anbieter wie Cisco Webex und Microsoft Teams benötigen ähnliche Bandbreiten für ihre eigenen Videokonferenzdienste. Bei Webex geht Cisco von diesem maximalen Bandbreitenverbrauch aus: Video in Standardqualität: 0,5 MBit/s (senden), 0,5 MBit/s (empfangen)

Video in hoher Qualität: 1,5 MBit/s (senden), 1,0 MBit/s (empfangen)

HD-Video: 3,0 MBit/s (senden), 2,5 MBit/s (empfangen) Microsoft nimmt für Teams diese Werte an: Minimum: 150 KBit/s (senden/empfangen)

Empfohlen: 1,5 MBit/s (senden/empfangen)

Optimal: 4 MBit/s (senden/empfangen) Diese Angaben für Teams gelten für eine 1:1-Sitzung. Bei Videokonferenzen mit mehreren Teilnehmern kalkuliert Microsoft dagegen mit diesen Werten: Minimum: 150 KBit/s (senden), 200 KBit/s (empfangen)

Empfohlen: 2,5 MBit/s (senden), 4 MBit/s (empfangen)

Optimal: 4 MBit/s (senden/empfangen) Die tatsächliche Bandbreite, die für eine bestimmte Sitzung erforderlich ist, hängt von der Bewegung und dem Bildtyp ab. Für diejenigen, die über einen Hochgeschwindigkeitsanschluss, beispielsweise per Glasfaser, verfügen, sollten diese Anforderungen leicht zu erfüllen sein. IT-Führungskräfte sollten jedoch die spezifische Leistung des Netzwerks von Remote-Mitarbeitern bewerten und dabei nicht nur die verfügbare Bandbreite, sondern auch Latenz und Jitter berücksichtigen, die sich negativ auf die Sprach- und Videoleistung auswirken können. Sie sollten auch das Potenzial anderer Dienste wie Videostreaming und Spiele berücksichtigen, die mit der verfügbaren Bandbreite für Videokonferenzen konkurrieren und diese beeinträchtigen können.