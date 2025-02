Häufige Probleme mit Microsoft Teams auf dem iPhone beheben

Mit wenigen Schritten lässt sich die Funktionalität von Teams auf dem iPhone eines Benutzers wiederherstellen.

In den letzten Jahren ist Microsoft Teams für viele Organisationen zur bevorzugten Plattform für Besprechungen und Zusammenarbeit geworden. Daher können Probleme mit der Teams-App für die Anwender äußerst störend sein.

Die Teams-App auf iOS ermöglicht nicht nur Online-Meetings, sondern unterstützt auch verschiedene Funktionen. Dazu gehören Chats und Messaging, Dateifreigabe und Zusammenarbeit sowie Aufgabenverwaltung. Um sicherzustellen, dass diese Funktionen den Benutzern bei Bedarf zur Verfügung stehen, sollte die IT-Abteilung wissen, wie sie Probleme mit Teams auf dem iPhone beheben kann.

5 Schritte zur Fehlerbehebung bei Microsoft Teams auf dem iPhone

Es gibt einige häufige Probleme, auf die Benutzer in Teams stoßen können, und viele davon haben mehr als eine mögliche Ursache. Ein Benutzer kann beispielsweise mit App-Abstürzen konfrontiert sein, Probleme beim Einloggen haben oder keine Teams-Benachrichtigungen erhalten. In jedem Fall sollten IT-Administratoren den Fehlerbehebungsprozess damit beginnen, sicherzustellen, dass das Problem nicht einfach auf eine falsch konfigurierte Einstellung zurückzuführen ist. Umgekehrt sollte die IT prüfen, ob es sich nicht um eine größere Störung oder ein bekanntes Problem handelt, von dem auch andere Benutzer betroffen sind.

IT-Mitarbeiter und Anwender können dann das Problem an der Wurzel packen, indem sie die Internetverbindung überprüfen, die Desktop-Anwendung ausprobieren, die Hardware-Ressourcen des Smartphones untersuchen, Updates installieren oder Anwendungsdaten löschen.

1. Überprüfen Sie die Internetverbindung des iPhones.

Wenn ein Problem mit Teams auf einem iPhone auftritt, sollten Administratoren zuerst überprüfen, ob das Gerät über eine gute Internetverbindung verfügt. Eine unzureichende Netzwerkbandbreite kann zu Problemen führen, die von Audio- und Videoaussetzern bis hin zur fehlenden Synchronisierung von Teams reichen. Eine geringe Bandbreite kann auch zu Verzögerungen beim Empfang von Nachrichten führen.

Wenn das Gerät über Mobilfunk mit dem Internet verbunden ist, versuchen Sie, die Internetgeschwindigkeit zu testen, um zu bestätigen, dass die Verbindung des iPhones schnell genug ist, um Teams zu unterstützen. Die Benutzer können auch versuchen, das Telefon vorübergehend mit einem WLAN zu verbinden, um zu sehen, ob das Problem dadurch behoben wird.

Nachdem festgestellt wurde, wie viel Internetbandbreite auf dem iPhone zur Verfügung steht, besteht der nächste Schritt darin, die gemessene Bandbreite mit den Anforderungen von Microsoft für Teams zu vergleichen. Die Bandbreitenanforderungen variieren je nach Art der Besprechung. Zum Beispiel benötigt eine einzelne Audio-Sitzung mindestens 10 KBit/s. Microsoft empfiehlt mindestens 58 KBit/s, wobei 76 KBit/s die beste Leistung bieten. Versucht der Nutzer jedoch, einen Videoanruf zu tätigen, steigen die Bandbreitenanforderungen erheblich. Für ein optimales Erlebnis benötigt ein Nutzer eine Bandbreite von 4.000 KBit/s oder 4 MBit/s, um einen Videoanruf zu tätigen. Dies ist auch die Bandbreite, die Microsoft als optimal für Videokonferenzen und Bildschirmfreigaben ansieht.

Wenn der Benutzer über eine ausreichende Bandbreite verfügt, aber dennoch Probleme mit Teams hat, ist es empfehlenswert, den Microsoft 365-Netzwerkverbindungstest durchzuführen. Dieses Tool misst die Geschwindigkeit der Internetverbindung sowie die Geschwindigkeit, mit der das Gerät mit den Microsoft 365-Servern kommunizieren kann. Es ist möglich, dass die Internetverbindung des Benutzers in Ordnung ist, Microsoft jedoch Probleme mit der Netzwerkleistung hat.

2. Testen Sie mit der Desktop-App

Wenn Teams auf dem Desktop ordnungsgemäß funktioniert, liegt das Problem entweder beim iPhone des Benutzers oder bei der mobilen App.

Nachdem Netzwerkprobleme als Ursache des Problems ausgeschlossen wurden, besteht der nächste Schritt darin, die Teams-App auf einem Desktop-Computer zu installieren. Angenommen, dieser Computer ist mit demselben WLAN verbunden wie das iPhone des Benutzers, kann die Installation der Desktop-App dabei helfen festzustellen, ob das Problem mit dem Gerät oder der App zusammenhängt. Wenn sich der Benutzer auf dem Desktop-Computer bei Teams anmeldet, ist er immer noch mit demselben Netzwerk verbunden und befindet sich immer noch im selben Benutzerkonto. Das einzige, was sich zu diesem Zeitpunkt geändert hat, ist sein Gerät.

Wenn Teams auf dem Desktop ordnungsgemäß funktioniert, hängt das Problem entweder mit dem iPhone des Benutzers oder mit der mobilen App zusammen. Wenn der Benutzer jedoch auch Probleme mit der Desktop-App hat, ist die Ursache höchstwahrscheinlich beim Benutzerkonto des Anwenders zu suchen.

3. Überprüfen Sie die Hardwareressourcen des iPhones

An diesem Punkt des Fehlerbehebungsprozesses sollte die IT-Abteilung sicherstellen, dass das iPhone nicht an Hardwareressourcen mangelt. Geringer Arbeitsspeicher oder Speicherplatz können verschiedene Probleme verursachen. Es kommt besonders häufig vor, dass die Teams-App langsam läuft oder sich ganz aufhängt, wenn das Telefon nur über geringe Ressourcen verfügt.

Um herauszufinden, wie viel Speicherplatz auf dem iPhone verfügbar ist, öffnen Sie die Einstellungen und tippen Sie auf Allgemein und anschließend auf iPhone-Speicher.

Es gibt keine andere Möglichkeit, die Speichernutzung eines iPhones zu überprüfen, ohne ein Drittanbieter-Tool herunterzuladen, das oft die Verwendung des Entwicklermodus erfordert.

Nutzen Sie dass dessen den von Apple so bezeichneten App-Umschalter. Auf einem iPhone mit Face ID streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, halten kurz in der Mitte des Bildschirms inne und heben dann den Finger an. Bei einem iPhone mit Home-Button drücken Sie zweimal auf den Home-Button. Dann können Sie die Apps im Hintergrund schließen, indem Sie jede App nach oben auf den Bildschirm wischen. Eine andere Möglichkeit ist, das Telefon einfach neu zu starten.

Die Benutzer sollten außerdem sicherstellen, dass das Telefon nicht im Energiesparmodus läuft. Diese Einstellung verlängert zwar die Akkulaufzeit, kann jedoch zu schwerwiegenden Problemen bei der Leistung und Zuverlässigkeit von Teams führen. Um dies zu überprüfen, öffnen Sie die Einstellungen und tippen Sie dann auf Akku. Stellen Sie sicher, dass der Schieberegler für den Energiesparmodus deaktiviert ist.

4. Installieren Sie verfügbare Updates

Wenn auf einem iPhone nicht die neueste Version von iOS läuft, kann es zu einer Reihe von Leistungsproblemen kommen. Prüfen Sie, ob Software-Updates verfügbar sind. Suchen Sie außerdem nach verfügbaren Updates für die Teams-App oder andere Microsoft-365-Apps.

5. Leeren Sie den App-Cache

Wenn die vorherigen Schritte zur Fehlerbehebung das Problem mit Microsoft Teams nicht beheben, muss der Benutzer möglicherweise den App-Cache leeren. Durch das Leeren des Teams-Caches wird die App gezwungen, ihren Inhalt zu aktualisieren. Dadurch können viele häufige Probleme behoben werden, wie Synchronisierungsprobleme, schlechte Leistung und das Abmelden von Benutzern zu zufälligen Zeitpunkten.

Die iOS-Teams-App enthält nicht dieselbe Option zum Leeren des Caches wie die Desktop-App. Es gibt jedoch mehrere Möglichkeiten, die Teams-Daten zu löschen. Tippen Sie in Teams auf das Profilbild des Benutzers in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Tippen Sie dann auf Einstellungen und anschließend auf Daten und Speicher. Der Bildschirm „Daten und Speicher“ enthält Optionen zum Löschen heruntergeladener Dateien, zum Löschen des Verlaufs und zum Löschen von App-Daten.

In den meisten Fällen sollte es ausreichen, die Daten auf diese Weise zu löschen. Wenn nicht, deinstallieren Sie die App und installieren Sie sie neu.