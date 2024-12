Wie Sie Malware auf iPhones erkennen und entfernen

Mobile Geräte wie iPhones können für Unternehmen neue Sicherheitsfragen aufwerfen. Auch bei Malware auf diesen Endgeräten gilt es, einige Besonderheiten zu berücksichtigen.

Apple-Geräte sind für ihre starke Verschlüsselung, den sicheren Boot-Vorgang und andere Sicherheitsfunktionen bekannt. Diese Eigenschaften bieten Unternehmen, die Wert auf Datenschutz und Datensicherheit legen, einen gewissen Schutz. Dennoch bleibt mobile Malware eine Bedrohung, die IT-Administratoren bei Unternehmens-iPhones im Auge behalten müssen.

Die verschiedenen Arten von Malware-Angriffen, die schon lange ein Problem für Desktop-Computer sind, etwa Ransomware und Spyware, können auch Smartphones betreffen. Es gibt sogar spezielle Angriffsvektoren für Mobiltelefone, zum Beispiel SMS-Phishing (Smishing), bei dem die Opfer über SMS-Nachrichten kontaktiert werden. Um den durch Malware verursachten Schaden zu vermeiden, sollten IT-Teams wissen, wie sie Schadsoftware auf iPhones verhindern, erkennen und entfernen können.

Obwohl iOS-Geräte nach wie vor einen guten Ruf in puncto Sicherheit genießen, müssen Benutzer und IT-Teams Maßnahmen ergreifen, um Malware vorzubeugen und etwaige Bedrohungen abzuwehren. Dazu gehört, dass man starke Passwörter verwendet, die Software auf dem neuesten Stand hält sowie in MDM -Tools und Mobile Threat Detection investiert.

Das engmaschige Ökosystem von Apple bietet zwar einen gewissen Schutz vor bestimmten Arten von Angriffen, ist aber nicht absolut sicher. Zum Beispiel hat es Fälle gegeben, in denen Malware-Autoren Schwachstellen in iOS oder anderen Softwarekomponenten ausgenutzt haben, um Zugriff auf Benutzerdaten zu erhalten. Apple muss im Rahmen von Software-Updates regelmäßig Patches für Zero-Day-Sicherheitslücken bekannt geben und veröffentlichen.

Sechs Anzeichen von Malware auf einem iPhone

Benutzer und die IT sollten die iPhone- und iPad-Performance aufmerksam beobachten, da viele Probleme aufgrund einer Malware-Infektion auftreten können. Achten Sie auf Anzeichen wie ungewöhnliche Benachrichtigungen und schlechte Leistung auf mobilen Geräten, um Malware zu erkennen, bevor sie zu einem größeren Problem wird.

1. Unbekannte Apps

Eines der verräterischen Anzeichen für Malware auf einem iPhone sind unbekannte Anwendungen oder Programme von Drittanbietern. Hacker können Malware installieren, um auf das Gerät eines Benutzers zuzugreifen, Daten zu stehlen und sogar Konten zu übernehmen. Wenn Benutzer Apps bemerken, die sie nicht installiert haben, ist das Telefon möglicherweise kompromittiert.

2. Unbekannte Nachrichten werden empfangen oder gesendet

Damit Malware Textnachrichten senden kann, benötigt sie Zugriff auf das Messaging-System des Geräts und die entsprechenden Berechtigungen. Das ist für Cyberkriminelle ohne das Wissen oder die Zustimmung des Nutzers nur schwer zu erreichen. Durch Methoden wie Social Engineering können böswillige Akteure jedoch Wege finden, um an die iCloud-Informationen von Anwendern zu gelangen und so Zugriff auf Dienste wie iMessage zu erhalten. Wenn ein Nutzer bemerkt, dass auf seinem Gerät unbekannte Nachrichten gesendet oder empfangen werden, muss die IT-Abteilung die Quelle und eine mögliche Infektion untersuchen.

Einige MDM-Systeme können die Datennutzung überwachen und den IT-Admins entsprechende Tools und Berichte zur Verfügung stellen.

3. Übermäßige Datennutzung

Ein weiteres Anzeichen für eine Malware-Infektion auf einem iPhone ist eine exzessive Datennutzung. Malware muss häufig Informationen an ihren Command-and-Control-Server (C&C-Server) zurücksenden, was zu einem hohen Datenaufkommen führt. Wenn ein Benutzer eine ungewöhnlich hohe Datennutzung feststellt, ist es möglicherweise an der Zeit, zu prüfen, ob auf dem Gerät schädliche Programme installiert wurden. Einige MDM-Systeme können die Datennutzung überwachen und den IT-Admins entsprechende Tools und Berichte zur Verfügung stellen.

4. Außergewöhnlich hoher Akkuverbrauch

Malware kann außerdem die Akkulaufzeit erheblich beeinträchtigen. Das liegt daran, dass sie im Hintergrund läuft und ohne das Wissen des Benutzers Energie verbraucht. Wenn sich der Akku eines Telefons schneller als gewöhnlich entleert, empfiehlt es sich, nach verdächtiger Software zu suchen, die im Hintergrund arbeitet.

5. Unerwartete Benachrichtigungen

Ungewöhnliche Benachrichtigungen von unbekannten Quellen oder Apps können ebenfalls auf das Vorhandensein von Malware auf einem iPhone hindeuten. Einige bösartige Programme sind so konzipiert, dass sie Spam-Nachrichten verschicken und Pop-up-Werbung anzeigen. Wenn Benutzer diesbezüglich etwas Ungewöhnliches bemerken, könnte das ein Hinweis auf eine Malware-Infektion des Geräts sein.

6. Schwankende Performance und Abstürze

Malware kann bei iPhones zu unerwartetem Verhalten führen. Das Gerät wird zum Beispiel plötzlich neu gestartet oder heruntergefahren. Apps stürzen ab oder frieren ein, selbst wenn sie in der Vergangenheit problemlos funktioniert haben. Ähnlich wie bei einem hohen Akkuverbrauch können auch Überhitzung und schlechte Performance ein Zeichen dafür sein, dass Malware im Hintergrund Systemressourcen verbraucht.