Gibt es bei Apple Arbeitsprofile für iPhones?

Apple bietet für seine Mobilgeräte keine Arbeitsprofile an, aber der Hersteller setzt mobile Container ein, um persönliche und Unternehmensdaten getrennt und sicher zu halten.

Ein Arbeitsprofil ist ein eigener Bereich auf einem Android-Gerät, in dem ausschließlich Arbeitsdaten und -anwendungen gespeichert werden, um sie von den persönlichen Informationen der Benutzer zu unterscheiden. Dies sind klar abgegrenzte Bereiche, die eine Trennung von Arbeitsdaten und Anwendungen auf Plattformebene ermöglichen, so dass Unternehmen die Kontrolle über berufliche Anwendungen, Daten und Sicherheitsrichtlinien innerhalb eines Arbeitsprofils verwalten können.

Apple handhabt mobile Unternehmensanwendungen und -daten für seine iOS-Geräte etwas anders. Mit Apples Containerisierungstechnologie können IT-Teams Unternehmensdaten in einem einzigen Geschäftscontainer speichern. Der Geschäftscontainer verwaltet den Datenverkehr zwischen vom Unternehmen genehmigten Anwendungen, Konten und nicht regulierten Apps.

Wie funktioniert das Datencontainer-System von Apple?

Seit Apple im Jahr 2010 sein MDM-Protokoll (Mobile Device Management) eingeführt hat, steht iOS an der Spitze der mobilen Betriebssysteme für den Unternehmenseinsatz. Das MDM-Protokoll ermöglicht es IT-Administratoren, Managementbefehle an verwaltete iOS- und macOS-Geräte zu senden. So kann Apple sein Containersystem für Unternehmen auf iPhones ausführen und mit Drittanbietern von MDM-Software zusammenarbeiten.

Das Ziel eines Containersystems ist es, Mitarbeiter daran zu hindern, Daten aus einem Arbeitsprogramm in eine unregulierte App zu verschieben. Vor Apple haben viele Unternehmenssoftwarefirmen unabhängige Containeranwendungen entwickelt, die über den Betriebssystemen lagen und verhinderten, dass Benutzer Unternehmensdaten weitergeben.

Da Apple das Betriebssystem für iOS-Geräte besitzt, hat das Unternehmen sein natives Containersystem direkt in seinen Basiscode integriert. Das System ermöglicht es Benutzern, Daten mit nativen und anderen vertrauenswürdigen Programmen von Drittanbietern freizugeben, die von der IT-Abteilung eines Unternehmens geprüft wurden. Das bedeutet, dass die IT-Abteilung eine Gruppe von Apps sowie genehmigte Inhalte, die per E-Mail oder über das Internet heruntergeladen werden, auswählen kann, auf die das iOS-Containersystem zugreifen darf.

IT-Abteilungen können auch mit Sicherheitsteams und Nutzern zusammenarbeiten, um bevorzugte Apps und Daten auszuwählen, die von den iOS-Business-Containern unterstützt werden und denen sie vertrauen. Die IT-Abteilung kann den Nutzern Anwendungen zur Verfügung stellen oder diese aus einem speziellen Katalog für Unternehmensanwendungen auswählen, der den Nutzern eine geschützte Umgebung für ihre Arbeit bietet.

Mit dem iOS-Framework von Apple können IT-Teams Unternehmensdaten entweder mit MDM-Software von Apple oder von Drittanbietern sichern.