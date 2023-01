Wie Android-13-Arbeitsprofile das IT-Management verbessern

Android-Arbeitsprofile sind eine Möglichkeit, berufliche und private Daten auf persönlichen Android-Geräten mit neueren Versionen des Betriebssystems (idealerweise Android 10 und höher) zu trennen.

IT-Abteilungen müssen diese Geräte bei einer Plattform für das Management mobiler Geräte (MDM) anmelden, um diese Datentrennung zu erreichen.

Seit Jahren hat Google die Möglichkeit für Android-Administratoren und -Nutzer erweitert, ihre Geräte zu kontrollieren. Die Dienste haben sich im Laufe der Zeit geändert und angepasst, um neuen geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden. So wurde Android for Work zu Android Enterprise, der Android-Geräteadministrator zu Device Owner und die unternehmenseigenen, persönlich aktivierten Android Controls wurden zu Android Work Profile (Android-Arbeitsprofilen). Mit der Android-13-Management-API bietet Google IT-Administratoren und Nutzern mehr Optionen für Datenschutz und Management.

Wie funktionieren Android-Arbeitsprofile? Android-Arbeitsprofile basieren auf dem Konzept der Container, die eingerichtet werden, wenn sich ein Benutzer beim MDM eines Unternehmens anmeldet. Sie sind isolierte Bereiche innerhalb eines Geräts, in denen bestimmte Daten und Anwendungen gespeichert sind. Administratoren können sich das wie zwei gesicherte Schließfächer vorstellen, die direkt nebeneinander liegen: In dem einen befinden sich Apps und Daten, die nur für das Unternehmen bestimmt sind, in dem anderen persönliche Apps und Daten. Obwohl sie sich im selben Telefon befinden, können diese beiden Teile des Telefons keine Informationen austauschen oder miteinander kommunizieren. Wenn das MDM ein Arbeitsprofil erstellt, wird ein neuer Container auf dem Gerät angelegt. Dieser Container ist verschlüsselt und kann keine Daten austauschen, sofern er nicht dafür konfiguriert ist. Die Unternehmens-E-Mails, der Kalender und die Kontakte des Benutzers werden automatisch zum Arbeitsprofil hinzugefügt. Die IT-Abteilung kann auch andere Anwendungen und Daten auf das Arbeitsprofil übertragen. Eine Fluggesellschaft könnte zum Beispiel ihre mobile App in das Arbeitsprofil ihrer Kundendienstmitarbeiter einfügen. Mit dem Arbeitsprofil erlaubt Google zwei Apps auf einem Gerät, zum Beispiel zwei Outlook-Apps oder zwei Google Play Stores. Die Nutzer haben visuelle Hinweise auf ihren Geräten, um zu erkennen, welche App die geschäftliche und welche die persönliche Version ist. Das geschieht durch ein kleines Koffersymbol auf der Unternehmensversion der App. Wenn Benutzer versuchen, auf eine Arbeits-App oder Daten zuzugreifen, gelangen sie in eine Sandbox auf dem Android-Gerät. IT-Administratoren können auch Sicherheitsrichtlinien konfigurieren, wie die Aufforderung zur Eingabe der Unternehmensanmeldedaten oder des PIN-Codes für diese Arbeits-Apps. Dies trägt dazu bei, die Sicherheit der Arbeitsdaten zu gewährleisten, und zwar über die bloße Sorge hinaus, dass Daten von der geschäftlichen Seite auf die private Seite gelangen könnten. Google spiegelt auch eine Funktion wider, die bereits auf der iOS-Plattform vorhanden ist. Sie ermöglicht es Nutzern, verschiedenen Profilen Zugriff auf ausgewählte oder alle Dateien und Fotos zu gewähren. Da das Arbeitsprofil verschlüsselt und geschützt ist, kann die IT-Abteilung darauf vertrauen, dass die Unternehmensdaten sicher sind, selbst wenn das Gerät verloren geht oder gestohlen wird.

Was ist neu bei Arbeitsprofilen in Android 13? Wie jede neue Version eines mobilen Betriebssystems bringt auch Android 13 mehrere neue Funktionen mit sich, die in den kommenden Jahren ein fester Bestandteil der Verwaltung des Betriebssystems sein werden.

Aktualisierte Open-In-Funktionen Mit Android 13 können Benutzer eine App entweder im persönlichen oder im geschäftlichen Profil öffnen. Auf diese Weise lassen sich das Geschäfts- und das Privatleben voneinander trennen, indem der Nutzer unterschiedliche Inhalte in der von ihm bevorzugten App anzeigt. Google nennt als Beispiel das Öffnen eines YouTube-Links in einem Arbeits-Browser statt in der persönlichen YouTube-App, um sicherzustellen, dass er nicht mit dem persönlichen YouTube-Feed und den Empfehlungen des Nutzers kollidiert. Google spiegelt auch eine Funktion wider, die bereits auf der iOS-Plattform vorhanden ist und die es Nutzern ermöglicht, verschiedenen Profilen Zugriff auf ausgewählte oder alle Dateien und Fotos zu gewähren. Außerdem können Nutzer zwischen beruflichen und privaten Fotogalerien wechseln, wenn sie Bilder über Textnachrichten oder Apps teilen.

NFC für Arbeits-Apps Geräte, auf denen Android 13 läuft, können die Nahfeldkommunikation (NFC) für Arbeits-Apps nutzen, um die Verwendung von digitalen Ausweisen zu ermöglichen. So lassen sich Android-Telefone der Mitarbeiter in Ausweise verwandeln, die ihnen den Zutritt zu Unternehmensgebäuden ermöglichen. So entfallen möglicherweise Kosten für die Beschaffung, den Versand und den Ersatz von physischen Ausweisen für Mitarbeiter.

Lokales gerätebasiertes Diktieren (nur für Google Pixel) Google hat das geräteinterne intelligente Diktieren für Arbeitsprofil-Apps eingeführt, was die Trennung von beruflicher und privater Kommunikation ermöglicht.

Android- und ChromeOS-Benachrichtigungen Wenn ein Unternehmen Chromebooks verwendet, kann die IT-Abteilung die Vorteile einer neuen Integration zwischen dem Phone Hub von ChromeOS und Android 13 nutzen, die es den Mitarbeitern ermöglicht, auf sichere Weise auf Benachrichtigungen, Nachrichten und Bilder des Arbeitsprofils zuzugreifen. Diese Interaktionen sind durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt. IT-Administratoren können diese Interaktionen über Richtlinien verwalten.

Neue Sicherheitsfunktionen in Android 13 Google hat einen neuen zentralen Hub eingeführt, über den Mitarbeiter die Sicherheitseinstellungen und -richtlinien für ihre Geräte einsehen und verwalten können, die über das MDM oder einen anderen Verwaltungsagenten bereitgestellt wurden.

Kontrolle der WLAN-Konnektivität Android 13 bietet IT-Administratoren mehr Kontrolle über die WLAN-Konnektivität von Geräten für Funktionen wie Wi-Fi Direct und WLAN Tethering. Darüber hinaus bietet es Sicherheitsprotokolle für Aktivitäten im Zusammenhang mit WLAN, Bluetooth und Passwörtern, die den Anforderungen der US-Institution National Information Assurance Partnership (NIAP) entsprechen.

Einführung von Bluetooth und UWB in die Mainline Um Sicherheits-Patches und -Updates zu beschleunigen, hat Google Bluetooth und Ultrabreitband in den Mainline-Bereich verschoben, damit die IT-Abteilung diese Komponenten über Google System Updates aktualisieren kann.