Sicherheit von iPhones und Android-Geräten im Vergleich

Android- und iOS-Geräte unterscheiden sich in einigen Punkten, wobei die Sicherheit ein Bereich ist, in dem sich diese Unterschiede am stärksten auf Unternehmen auswirken.

Die Entscheidung zwischen iPhones und Android-Geräten ist seit Langem ein Diskussionsthema in IT-Abteilungen, die für die Datensicherheit zuständig sind. Um den richtigen Sicherheitsansatz zu finden, sollte die IT die spezifischen Vor- und Nachteile der beiden Plattformen kennen.

Apple genießt den Ruf, mehr Sicherheit zu bieten, da das Unternehmen den Schwerpunkt auf Datenschutz, Sicherheit und User Experience (UX) legt. Obwohl Google nicht immer den gleichen Ruf genoss, hat der Konzern auch für Android einige starke Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. Alle modernen Android- und iOS-Geräte unterstützen Datenverschlüsselung sowie MDM-Befehle (Mobile Device Management), um Passcodes und sichere Authentifizierung durchzusetzen.

Abgesehen von den Sicherheitsfunktionen und dem Ruf der einzelnen Betriebssysteme ist die Art und Weise, wie Software, etwa in Form von MDM, die Geräte verwaltet, entscheidend für die Gewährleistung der Cybersicherheit. MDM-Tools ermöglichen es Unternehmen, ihre mobilen Geräte und Daten durch die Implementierung von Richtlinien zu schützen. Unternehmen können dann den Benutzerzugriff auf Unternehmensanwendungen kontrollieren, strenge Passwortanforderungen erzwingen, die Geräteverschlüsselung aktivieren und vieles mehr. Es geht nicht nur um die Frage, welche Plattform sicherer ist, sondern auch darum, wie die jeweilige Plattform mit MDM-Tools zusammenarbeitet, um Firmendaten zu schützen.

Die Verbreitung von iPhone und Android im Unternehmen Apple hat bei der Entwicklung von iPhones von Anfang an auf Datenschutz und Sicherheit geachtet. Die Geräte verfügen über ein integriertes Verschlüsselungssystem namens Secure Enclave. Dieser hardwarebasierte Sicherheitschip schützt sensible Benutzerdaten, selbst wenn der Hauptprozessor des Geräts kompromittiert wird. Apple kontrolliert zudem seinen App Store streng, um die Verfügbarkeit bösartiger Apps zu begrenzen, die Anwenderdaten kompromittieren könnten. Darüber hinaus ist eine automatisierte Registrierung möglich, wenn Unternehmen MDM und den Apple Business Manager verwenden. Mit diesem Zero-Touch-Enrollment-Ansatz können IT-Teams problemlos Geräte an Endbenutzer versenden, da diese sich automatisch in das Managementsystem einbuchen und in diesem Status verbleiben, selbst nachdem ein Gerät zurückgesetzt wurde. Apple kontrolliert zudem seinen App Store streng, um die Verfügbarkeit bösartiger Apps zu begrenzen, die Anwenderdaten kompromittieren könnten. Android hingegen ist auf einer Vielzahl von Geräten zu finden, und Google hat eine geringere Kontrolle über Sicherheits-Updates und -Patches innerhalb seines Open-Source-Ökosystems. Dies hat bei IT-Administratoren zu Bedenken geführt, insbesondere bei der zentralen Verwaltung mit MDM, was häufig zusätzliche Lizenzen oder Tools von Drittanbietern erfordert. Trotzdem haben Android-Geräte in puncto Sicherheit Fortschritte gemacht. Google hat diverse Maßnahmen eingeführt, die es Hackern erschweren, ein Android-Smartphone zu kapern. Zu den Verbesserungen gehören umfassendere Verschlüsselungsstandards und die Möglichkeit, Geräte remote zu löschen. Funktionen wie Arbeitsprofile und der Fully-Managed-Modus in Android Enterprise bieten Nutzern und Unternehmen zudem eine stärkere Trennung und einen besseren Schutz von beruflichen und privaten Daten. Darüber hinaus hilft Google Play Protect dabei, schädliche Software von den Geräten der Nutzer fernzuhalten, indem es Apps kontinuierlich auf Malware überprüft. Google hat ebenfalls seine eigenen Zero-Touch-Programme implementiert, darunter Zero-Touch Enrollment für Android und ein Partnerprogramm mit Samsung Knox Mobile Enrollment. Sowohl iPhones als auch Android-Telefone haben ihre Stärken und Schwächen, was Sicherheit und UX-Workflows angeht. Daher ist es unerlässlich, unabhängig von der Plattform umfassende Sicherheitsrichtlinien einzuführen. Das Gerätemanagement eines Unternehmens und Initiativen wie Zero-Touch Enrollment sind von entscheidender Bedeutung für die allgemeine Sicherheit des Geräts und die Akzeptanz im Unternehmen.