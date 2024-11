Die Funktionsweise des Apple Device Enrollment Program erklärt

Apple DEP (Device Enrollment Program) ist ein Programm von Apple, das die Bereitstellung und Verwaltung von Apple-Geräten in Unternehmen und Bildungseinrichtungen vereinfacht. Damit lassen sich iPhones, iPads, Macs und Apple TVsfür Mobile Device Management (MDM) registrieren und absichern.

DEP ist besonders vorteilhaft für Unternehmen, die eine große Anzahl von Geräten verwalten müssen. Die Möglichkeit, Geräte direkt beim Kauf zum DEP hinzuzufügen, erleichtert die Verwaltung und sorgt dafür, dass neue Geräte nahtlos in die bestehende Infrastruktur integriert werden können.

Geräte, die über DEP verwaltet werden, können drahtlos in den Supervised Mode versetzt werden. Dieser Modus bietet erweiterte Verwaltungsfunktionen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Geräte auf einen bestimmten Anwendungsmodus (Single App Mode) zu beschränken oder tiefere Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren. Dies ist besonders wichtig für Unternehmen, die sensible Daten verwalten.

DEP ermöglicht die Installation von nicht entfernbarem MDM-Profilen, wodurch Benutzer nicht in der Lage sind, diese Profile eigenständig zu löschen. Dies gewährleistet eine kontinuierliche Fernverwaltung der Geräte und erhöht die Sicherheit, da die IT-Abteilung die Kontrolle über die Geräte behält. Vormals konnten Benutzer Geräte jederzeit selbst aus dem Management entfernen, indem sie einfach Profile oder MDM entfernten oder löschten.

Mit DEP können Unternehmen sicherstellen, dass alle Geräte gemäß den spezifischen Anforderungen konfiguriert werden. Dies bedeutet, dass alle Benutzer dieselben Apps , Einstellungen und Berechtigungen erhalten, bevor die Geräte an sie ausgegeben werden. Diese Konsistenz verbessert die Benutzererfahrung und reduziert mögliche Probleme bei der Ersteinrichtung.

Funktionsweise von DEP

Um DEP nutzen zu können, muss sich ein Unternehmen oder eine Bildungseinrichtung zunächst beim Apple Business Manager oder Apple School Manager registrieren. Dafür wird eine Apple-Kundennummer oder DEP-Händler-ID benötigt. Das Unternehmen gibt Apple Informationen über seinen MDM-Server und kauft dann neue Geräte direkt bei Apple oder bei einem autorisierten Händler. Das DEP kennzeichnet die Geräte, so dass Apple sie beim Einschalten und Einchecken im Rahmen der normalen Erstinstallation dem MDM-Server des Unternehmens zuordnen kann. Die Anmeldung erfolgt dann automatisch während des Setup-Prozesses. Alternativ können auch bereits vorhandene Geräte manuell über den Apple Configurator zum DEP hinzugefügt werden. Wenn jemand das Gerät komplett zurücksetzt, wird der gleiche automatische Vorgang erneut ausgeführt.

Über die MDM-Lösung können Administratoren die Geräte vorkonfigurieren, bevor sie an die Nutzer ausgegeben werden. So erhalten diese ihre Geräte direkt einsatzbereit mit allen benötigten Apps und Einstellungen. DEP-Geräte können in den Supervised Mode versetzt werden, der zusätzliche Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen bietet, beispielsweise das Sperren auf eine einzelne App (Single App Mode), die Deaktivierung von Funktionen wie AirDrop oder iMessage, oder die Kontrolle über Betriebssystem-Updates.

Wird ein Gerät ausgemustert, kann die IT-Abteilung es vom DEP trennen, damit das Unternehmen es verkaufen oder wiederverwenden kann. Der Benutzer kann das Gerät nicht aus der MDM-Verwaltung entfernen.

Insgesamt bietet das Apple DEP eine robuste Lösung für Unternehmen, die Apple-Geräte effizient und sicher verwalten möchten.